СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц

13:36 12.10.2025

Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц



Святослав Князев

Материал комментируют:

Николай Межевич

11 октября 2025



Власти прибалтийских республик с гордостью рапортуют о том, каких успехов добились в освоении "зеленой" энергетики, и всем своим видом демонстрируют, что отключение от российских сетей их нисколько не волнует. А как на самом ли деле?



Вплоть до 8 февраля 2025 года Латвия, Литва и Эстония были участниками БРЭЛЛ - энергокольца, в которое также входили Россия и Беларусь. Регулировалась работа "кольца" соглашением 2001 года о параллельной работе энергосистем, а также рядом более поздних договоренностей.



При этом, еще с 2007 года республики Балтии стали искать возможность подключиться к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии. Однако это оказалось не так просто - из-за банального отсутствия инфраструктуры. Чтобы "диверсифицировать" потоки энергии, Эстония и Литва бросили по дну Балтийского моря кабели в Скандинавию (мощностью, соответственно 1000 и 700 МВт), но с учетом общего объема потребления это мало что решало.



С 2018 года идут переговоры о перспективах строительства линии электропередач Harmony Link между Литвой и Польшей. Сначала ее хотели сделать сухопутной, затем проект признали слишком сложным и бесперспективным, и занялись обсуждением схемы прокладки кабеля по дну моря. Однако затем финансовая смета заставила стороны снова вернуться к "сухопутному" варианту, который на два с лишним года погряз в обсуждениях.



Возможно, республики Балтии еще долго ругали бы Россию на словах, незаметно прикрывая себе спину с помощью БРЭЛЛ, но началась СВО, и прибалтам пришлось срочно демонстрировать западным хозяевам "стойкость" и "несокрушимость". Поэтому летом 2024-го Рига, Вильнюс и Таллин уведомили партнеров по энергокольцу, что оставаться в проекте больше не намерены. Срок действия соглашения о БРЭЛЛ истек 7 февраля 2025 года, а уже два дня спустя ENTSO-E заявила о синхронизации с европейскими сетями.



Президент Литвы Гитанас Науседа при отключении от энергокольца публично заявил: "Прощай, Россия. Прощай, Ленин". Учитывая тот факт, что Науседа - бывший член КПСС, прозвучало это достаточно забавно. Создалось впечатление, что литовский лидер сражается сам с собой.



Несмотря на то, что политические элиты Прибалтики старательно делали хорошую мину, игра у них шла "не очень". В республиках начались резкие скачки цен на электроэнергию, а с собственной генерацией у них все достаточно мрачно. Литва в свое время под давлением ЕС закрыла Игналинскую АЭС, практически полностью обеспечивавшую ее электричеством с советских времен. А Эстония еще раньше пообещала Брюсселю закрыть "неэкологичные" ТЭС, работающие на горючем сланце.



"Из Брюсселя Вильнюс пугали „новым Чернобылем". На скромные попытки апеллировать к опыту Финляндии, которая тоже эксплуатирует реакторы советской модели, литовцам объяснили, что дозволенное Юпитеру не дозволено быку. Ну а то, что сланцы у эстонцев, хоть и неприятно пахнут, но свои, и вовсе никого не интересовало", - пояснил в беседе с корреспондентом "Свободной Прессы" главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич.



Однако представители политической элиты балтийских республик нашли успокоительное средство для соотечественников. Им стала "зеленая энергетика". И на первый взгляд это выглядело достаточно убедительно - ведь тренд-то общеевропейский.



"Зеленый курс" был презентован Еврокомиссией еще в 2019 году и позиционировался как один из самых амбициозных проектов в истории ЕС. Официальный Брюссель объявил, что уже к 2050-му выбросы углекислого газа в Европе не должны превышать его поглощение. Для этого индустрию, транспорт, аграрную отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство необходимо полностью переключить на "чистую" энергию.



Причем, ЕК сразу же заняла максимально жесткую позицию в вопросах экологии - "Зеленый курс" обсуждению не подлежал. Уже к 2030 году, согласно планам Брюсселя, выбросы в атмосферу должны были составлять всего 45% от уровня 1990-го.



К идее Еврокомиссии сразу возникло много вопросов. Проект ставил европейские страны в заведомо несправедливые условия. Одно дело - солнечная Португалия, открытая всем океанским ветрам, а другое - болотистая Польша, традиционно обеспечивающая себе энергией за счет угля.



Тем не менее, для республик Балтии "Зеленый курс" в ситуации выхода из БРЭЛЛ стал идеологической "палочкой-выручалочкой". Мол, с ветряками и солнечными батареями, "агрессивный" российский газ и "тоталитарный" белорусский атом, маленьким прибалтийским "демократиям" не нужны.



Республики Балтии пообещали не только догнать, но перегнать остальную Европу, сделав "зеленый переход" полным досрочно. Вот только с реализацией этой идеи вскоре что-то пошло не так.



Прошедшим летом официальный Таллин публично признал, что реализовать план бывшего правительства Каи Каллас по стопроцентному переводу энергетики на возобновляемые источники к 2030 году не получится.



Как пишут местные СМИ, в прошлом году Эстония произвела всего 5,4 тераватт-часов электроэнергии из 8,1 потребленной. Причем, возобновляемая энергия составила только 41,7%.



Глава правительства Эстонии Кристен Михал, который, являясь ранее министром климата, был преисполнен оптимизма относительно "Зеленого курса", теперь изменил свою точку зрения. Сроки "перехода" он перенес на 2035 год - видимо, руководствуясь принципом Хаджи Насреддина: "за это время умрет или эмир, или ишак, или я сам".



Правда, власти Латвии и Литвы пока что настроены более оптимистично. Так, официальная Рига с гордостью говорит о том, что в прошлом году получила от "зеленой" энергетики 73% от всей произведенной электроэнергии и стала одним из европейских лидеров по данному показателю.



Однако эксперты смотрят на эти "достижения" скептически. Они отмечают, что в той же Латвии для ветровых и солнечных электростанций резервируются мощности, в три раза превышающие потребности страны. На пике производства, в благоприятную погоду, электричество будет просто некуда девать.



В "старой" Европе, где потребителей гораздо больше, производители вынуждены ронять в такой ситуации цену до отрицательных величин. Но у республик Балтии даже для такого маневра инфраструктуры банально нет. В то же самое время, в плохую погоду в энергетическом секторе будет сохраняться огромный дефицит.



"Политические элиты Прибалтики пытались представить "зеленую энергетику" в качестве альтернативы энергетическому сотрудничеству с Россией и Беларусью. Вот только скажу банальную вещь: ветер может дуть, а может не дуть.



Обеспечивать за счет ветряка освещение летней площадки ресторана в Юрмале - совершенно нормально. Погаснет - и ничего страшного. А вот полагаться на ветер в работе хирургической операционной - идея так себе. Дуть ветер своим указом не заставит ни президент Эстонии, ни президент США", - отметил Николай Межевич.



Кроме того, эксперты подчеркивают, что адепты "зеленой энергетики" не любят говорить об экологических проблемах, порождаемых ветряками и солнечными батареями. Пока еще не найден эффективный и безопасный способ их утилизации.



Поля солнечных батарей снижают способность земной поверхности отражать солнечную энергию и таким образом, провоцируют ее перегрев. Ветряки убивают птиц и издают низкочастотный гул.



Жители Прибалтики уже выходят на акции протеста против строительства возле их домов ветропарков. Но кто будет слушать "ничего не понимающих в глобальной политике" обывателей?



Нынешний курс балтийских республик в сфере энергетической политики может привести к коллапсу в любой момент. Политики делают жизнь своих стран зависимыми в прямом смысле слова от погоды. Даже в более крупной и обеспеченной Испании это уже привело к энергетическому коллапсу, когда страна в апреле этого года в буквальном смысле погрузилась во мрак. Многочасовой блэкаут ударил, кстати, и по Португалии, Андорре, югу Франции.



Но кто из прибалтийских власть имущих будет заниматься рефлексией, когда нужно копить на очередную виллу на берегах Средиземного моря, демонстрируя при этом абсолютную верность политике Брюсселя?



"При сохранении нынешнего курса трагический результат энергетической политики республик Балтии предопределен заранее. Обсуждать можно только сроки, в которые все придет к логическому завершению", - подытожил Николай Межевич.