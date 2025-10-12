Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне

14:05 12.10.2025

Строгий "Хвасон": какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне

По улицам столицы КНДР проехали новые мобильные межконтинентальные и гиперзвуковые ракеты, танки, САУ и дроны



Дмитрий Корнев

12 октября 2025



Межконтинентальные ракеты "Хвасон-20", гиперзвуковые "Хвасоны-16Б", новые танки, самоходные артиллерийские установки и дроны - эти боевые системы были показаны на грандиозном военном параде, приуроченном к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Он состоялся в ночь с 10 на 11 октября в столице КНДР Пхеньяне. Северокорейские парады всегда пользовались особым вниманием военных специалистов со всего мира. Страна надежно хранит свои военные секреты, и новинки ее военно-промышленного комплекса можно увидеть только здесь.



Под песню "Служить России"



