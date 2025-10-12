 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 12.10.2025
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Понедельник, 06.10.2025
21:09  Антиконтрафакт-2025: В ЕАЭС за пять лет изъято около 53 миллионов контрафактных товаров
16:01  Жена или ИИ-лаборатория? Зачем Павел Дуров приезжал в Казахстан
14:19  Для удвоения ВВП Казахстан в 2,5 раза увеличит инвестиции в экономику
06:38  ЦИК Киргизии показала видео с разъяснением порядка предстоящих досрочных парламентских выборов
06:19  Рахмон поставил важную задачу по таджикскому языку перед учеными
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
14:05 12.10.2025

Строгий "Хвасон": какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
По улицам столицы КНДР проехали новые мобильные межконтинентальные и гиперзвуковые ракеты, танки, САУ и дроны

Дмитрий Корнев
12 октября 2025

Межконтинентальные ракеты "Хвасон-20", гиперзвуковые "Хвасоны-16Б", новые танки, самоходные артиллерийские установки и дроны - эти боевые системы были показаны на грандиозном военном параде, приуроченном к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Он состоялся в ночь с 10 на 11 октября в столице КНДР Пхеньяне. Северокорейские парады всегда пользовались особым вниманием военных специалистов со всего мира. Страна надежно хранит свои военные секреты, и новинки ее военно-промышленного комплекса можно увидеть только здесь.

Под песню "Служить России"



В Пхеньяне торжественным маршем прошли парадные расчеты всех родов войск Корейской народной армии, военно-морских, военно-воздушных, стратегических ракетных сил и ПВО. Также свою выучку продемонстрировали пограничники, спецназ и морская пехота.

Отдельной "коробкой" промаршировали подразделения корейской армии, которые принимали участие в освобождении Курской области России. Бойцы шли по площади с флагами России и КНДР под музыку песни "Служить России". Их горячо приветствовали руководитель КНДР Ким Чен Ын и делегация почетных гостей из России во главе с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Парад

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам и лидер КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи



На параде присутствовали делегации из Вьетнама во главе с генеральным секретарем ЦК Компартии То Ламом, из Китая во главе с премьером правительства страны Ли Цяном, а также представители других стран.

Ракетные новинки Ким Чен Ына



Традиционно военный парад в Пхеньяне стал демонстрацией новейших образцов вооружений и военной техники Северной Кореи. Главной сенсацией стал показ новейшей мобильной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-20".

Ее транспортно-пусковой контейнер несет одиннадцатиосный автомобильный транспортер. Судя по всему, она была продемонстрирована ранее на выставке "Самооборона-2025" в Пхеньяне.

Предположительно, новая МБР обладает массой около 80 т - это твердотопливная трехступенчатая ракета, оснащенная разделяющейся головной частью с боевыми блоками с индивидуальным наведением.

Буквально несколько недель назад в КНДР прошли испытания нового двигателя, вероятно, предназначенного именно для "Хвасона-20". Оценочная дальность действия может быть не менее 15 тыс. км, что позволяет нанести удар практически по любой точке на территории США. Ее создание - продолжение работ по развитию мобильных твердотопливных межконтинентальных ракет Северной Кореи.

Также была показана и МБР "Хвасон-18" на девятиосном транспортере - пусковой установке. Она по своим возможностям близка к российской ракете "Тополь-М". По оценкам, имеет дальность действия до 12 тыс. км.

"Хвасоны-18", вполне вероятно, уже несут боевое дежурство в составе северокорейских стратегических ракетных сил. Они пришли на смену более тяжелым жидкостным ракетам, которые КНДР также делала мобильными.

Корейские комплексы: КНДР готова развернуть 250 ракетных установок
Удар такой группировки не сможет отразить ни одна из существующих систем ПВО или ПРО

2 апреля 2024 года был выполнен первый пуск гиперзвуковой ракеты "Хвасон-16Б", которая также прошла на параде в Пхеньяне. Ее транспортно-пусковой контейнер установлен на семиосной машине. Твердотопливная ракета разгоняет гиперзвуковой управляемый боевой блок, который после этого совершает планирующий полет по границе атмосферы на дальность до 5 тыс. км.

Перехват маневрирующего гиперзвукового блока почти невозможен современными системами ПВО и ПРО. Под ударом такого ракетного комплекса может оказаться любая цель в Юго-Восточной Азии или в Тихом океане.

Еще одна премьера парада - новейший комплекс с двумя ракетами с гиперзвуковыми блоками с оценочной дальностью действия не менее 1 тыс. км типа "Хвасон-11Ма". Эта система пока не была продемонстрирована в действии, но, судя по всему, готова к испытаниям и, вероятно, даже к развертыванию.

Самоходная пятиосная пусковая установка уже несколько лет применяется для комплексов с обычными баллистическими ракетами "Хвасон-11", но боеприпас имеет более мощный разгонный блок и гиперзвуковую планирующую боевую часть.

Танки, САУ и дроны

Конечно, на параде были показаны и фронтовые ракетные комплексы, и системы залпового огня, созданные в КНДР за последнее десятилетие. Часть этих боевых систем принимали участие в боевой работе, которую части Корейской народной армии выполняли на российской земле.

Самой интересной премьерой бронетанковой техники стал основной танк "Чонма-3". На Западе предыдущая модель этой боевой машины известна как "М-2020". "Чонма-3" обладает новой навесной броней, 125-миллиметровой пушкой, дистанционно управляемым зенитным пулеметом, двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса и дополнительным бронированием по бортам и в кормовой части корпуса.

Некоторыми своими элементами танк напоминает российскую "Армату", но свою родословную ведет от советских Т-62. Он оснащен гранатометами дымовой завесы и, возможно, неким прототипом комплекса активной защиты, который позволяет сбивать атакующие танк ПТУРы на подлете. Применение нового танка заметно меняет боевые возможности сухопутных войск КНДР.

Еще одна интересная новинка - мобильная пусковая установка дронов-камикадзе. Она монтируется на бронированном автомобильном шасси и рассчитана на шесть беспилотников тактического уровня с дальностью действия до 100 км или немного больше.

Каждый дрон оснащен системой видеонаблюдения, которая позволяет провести доразведку, обнаружить и идентифицировать цель. Ближайший аналог таких систем - российский дрон типа "Ланцет". Северокорейский образец выполнен на бронированном шасси и может применяться прямо на передовой.

Игра по правилам: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР
Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области

Обновленная модель 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки также была показана на параде. Она напоминает российскую самоходную гаубицу "Мста-С" - оснащена объемной поворотной башней, которая защищает экипаж при боевой работе, а также позволяет хранить некоторый запас боекомплекта. САУ защищена пулеметом и системой гранатометов для постановки дымовых завес.

Кроме того, на параде были показаны сухопутная военная техника, противотанковые и зенитные ракетные комплексы, дроны разного типа и для разных сред боевого применения, а также боевые системы для военно-морских и военно-воздушных сил КНДР. Это стало хорошей демонстрацией готовности Северной Кореи к отражению любой агрессии, откуда бы она ни исходила.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760267100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Усилена правовая и социальная защита работающих в Катаре казахстанцев: новый закон одобрил Сенат
- Маулен Ашимбаев и Дарон Аджемоглу выступили на Taldau Forum в Астане
- Ориентиры Послания 2025: Эксперты Taldau Forum обсудили вопросы развития человеческого капитала и цифровую трансформацию
- Казахстан поднимет вопрос заторов на казахстанско-российской границе на площадках ЕЭК и Межправкомиссии
- Разрабатывается План социально-экономического развития Торгайского региона
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 сентября 2025 года
- Обновленные условия въезда для граждан Казахстана в Египет, Латвию, Мексику и Россию
- Дни культуры Казахстана пройдут в России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  