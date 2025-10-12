|Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
14:05 12.10.2025
Строгий "Хвасон": какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
По улицам столицы КНДР проехали новые мобильные межконтинентальные и гиперзвуковые ракеты, танки, САУ и дроны
Дмитрий Корнев
12 октября 2025
Межконтинентальные ракеты "Хвасон-20", гиперзвуковые "Хвасоны-16Б", новые танки, самоходные артиллерийские установки и дроны - эти боевые системы были показаны на грандиозном военном параде, приуроченном к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. Он состоялся в ночь с 10 на 11 октября в столице КНДР Пхеньяне. Северокорейские парады всегда пользовались особым вниманием военных специалистов со всего мира. Страна надежно хранит свои военные секреты, и новинки ее военно-промышленного комплекса можно увидеть только здесь.
Под песню "Служить России"
В Пхеньяне торжественным маршем прошли парадные расчеты всех родов войск Корейской народной армии, военно-морских, военно-воздушных, стратегических ракетных сил и ПВО. Также свою выучку продемонстрировали пограничники, спецназ и морская пехота.
Отдельной "коробкой" промаршировали подразделения корейской армии, которые принимали участие в освобождении Курской области России. Бойцы шли по площади с флагами России и КНДР под музыку песни "Служить России". Их горячо приветствовали руководитель КНДР Ким Чен Ын и делегация почетных гостей из России во главе с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым.
Парад
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам и лидер КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в честь 80-летия создания Трудовой партии Кореи
На параде присутствовали делегации из Вьетнама во главе с генеральным секретарем ЦК Компартии То Ламом, из Китая во главе с премьером правительства страны Ли Цяном, а также представители других стран.
Ракетные новинки Ким Чен Ына
Традиционно военный парад в Пхеньяне стал демонстрацией новейших образцов вооружений и военной техники Северной Кореи. Главной сенсацией стал показ новейшей мобильной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-20".
Ее транспортно-пусковой контейнер несет одиннадцатиосный автомобильный транспортер. Судя по всему, она была продемонстрирована ранее на выставке "Самооборона-2025" в Пхеньяне.
Предположительно, новая МБР обладает массой около 80 т - это твердотопливная трехступенчатая ракета, оснащенная разделяющейся головной частью с боевыми блоками с индивидуальным наведением.
Буквально несколько недель назад в КНДР прошли испытания нового двигателя, вероятно, предназначенного именно для "Хвасона-20". Оценочная дальность действия может быть не менее 15 тыс. км, что позволяет нанести удар практически по любой точке на территории США. Ее создание - продолжение работ по развитию мобильных твердотопливных межконтинентальных ракет Северной Кореи.
Также была показана и МБР "Хвасон-18" на девятиосном транспортере - пусковой установке. Она по своим возможностям близка к российской ракете "Тополь-М". По оценкам, имеет дальность действия до 12 тыс. км.
"Хвасоны-18", вполне вероятно, уже несут боевое дежурство в составе северокорейских стратегических ракетных сил. Они пришли на смену более тяжелым жидкостным ракетам, которые КНДР также делала мобильными.
Корейские комплексы: КНДР готова развернуть 250 ракетных установок
Удар такой группировки не сможет отразить ни одна из существующих систем ПВО или ПРО
2 апреля 2024 года был выполнен первый пуск гиперзвуковой ракеты "Хвасон-16Б", которая также прошла на параде в Пхеньяне. Ее транспортно-пусковой контейнер установлен на семиосной машине. Твердотопливная ракета разгоняет гиперзвуковой управляемый боевой блок, который после этого совершает планирующий полет по границе атмосферы на дальность до 5 тыс. км.
Перехват маневрирующего гиперзвукового блока почти невозможен современными системами ПВО и ПРО. Под ударом такого ракетного комплекса может оказаться любая цель в Юго-Восточной Азии или в Тихом океане.
Еще одна премьера парада - новейший комплекс с двумя ракетами с гиперзвуковыми блоками с оценочной дальностью действия не менее 1 тыс. км типа "Хвасон-11Ма". Эта система пока не была продемонстрирована в действии, но, судя по всему, готова к испытаниям и, вероятно, даже к развертыванию.
Самоходная пятиосная пусковая установка уже несколько лет применяется для комплексов с обычными баллистическими ракетами "Хвасон-11", но боеприпас имеет более мощный разгонный блок и гиперзвуковую планирующую боевую часть.
Танки, САУ и дроны
Конечно, на параде были показаны и фронтовые ракетные комплексы, и системы залпового огня, созданные в КНДР за последнее десятилетие. Часть этих боевых систем принимали участие в боевой работе, которую части Корейской народной армии выполняли на российской земле.
Самой интересной премьерой бронетанковой техники стал основной танк "Чонма-3". На Западе предыдущая модель этой боевой машины известна как "М-2020". "Чонма-3" обладает новой навесной броней, 125-миллиметровой пушкой, дистанционно управляемым зенитным пулеметом, двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса и дополнительным бронированием по бортам и в кормовой части корпуса.
Некоторыми своими элементами танк напоминает российскую "Армату", но свою родословную ведет от советских Т-62. Он оснащен гранатометами дымовой завесы и, возможно, неким прототипом комплекса активной защиты, который позволяет сбивать атакующие танк ПТУРы на подлете. Применение нового танка заметно меняет боевые возможности сухопутных войск КНДР.
Еще одна интересная новинка - мобильная пусковая установка дронов-камикадзе. Она монтируется на бронированном автомобильном шасси и рассчитана на шесть беспилотников тактического уровня с дальностью действия до 100 км или немного больше.
Каждый дрон оснащен системой видеонаблюдения, которая позволяет провести доразведку, обнаружить и идентифицировать цель. Ближайший аналог таких систем - российский дрон типа "Ланцет". Северокорейский образец выполнен на бронированном шасси и может применяться прямо на передовой.
Игра по правилам: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР
Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области
Обновленная модель 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки также была показана на параде. Она напоминает российскую самоходную гаубицу "Мста-С" - оснащена объемной поворотной башней, которая защищает экипаж при боевой работе, а также позволяет хранить некоторый запас боекомплекта. САУ защищена пулеметом и системой гранатометов для постановки дымовых завес.
Кроме того, на параде были показаны сухопутная военная техника, противотанковые и зенитные ракетные комплексы, дроны разного типа и для разных сред боевого применения, а также боевые системы для военно-морских и военно-воздушных сил КНДР. Это стало хорошей демонстрацией готовности Северной Кореи к отражению любой агрессии, откуда бы она ни исходила.