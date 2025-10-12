 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 12.10.2025
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
После роста почти на 50% в этом году цена на золото может резко вырасти на 150% уже к 2028 году, если нынешние темпы роста сохранятся.

Ранее на этой неделе цена драгоценного металла впервые превысила 4000 долларов за унцию, а затем в пятницу она снова упала, когда президент Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100%-ные пошлины для Китая и ограничит экспорт программного обеспечения из США.



Акции понесли самые серьезные потери с пика торговой войны Трампа в апреле. Доллар упал, а золото подскочило на 1,5%, укрепив свой статус безопасного актива на фоне снижения доверия инвесторов к американской валюте.

В понедельник ветеран рынка Эд Ярдени, президент Yardeni Research, прокомментировал свои предыдущие оптимистичные прогнозы относительно золота, которое неоднократно оправдывало его ожидания и даже раньше намеченного срока.

В то время он ссылался на традиционную роль золота как инструмента хеджирования против инфляции, дедолларизацию центральными банками после заморозки российских активов, крах пузыря на рынке жилья в Китае, а также на торговую войну Трампа и его попытки нарушить мировой геополитический порядок.

"Сейчас мы стремимся к 5000 долларов в 2026 году", - добавил Ярдени. "Если текущая тенденция сохранится, до конца десятилетия она может достичь 10 000 долларов".

Исходя из траектории движения золота с конца 2023 года, цена может достичь отметки в 10 000 долларов за унцию где-то между серединой 2028 года и началом 2029 года.

Золото также недавно получило поддержку со стороны Федеральной резервной системы, которая в прошлом месяце вновь вернулась к снижению ставок, поскольку политики стали уделять больше внимания стагнирующему рынку труда и отвлеклись от борьбы с инфляцией, которая упорно остается выше целевого показателя в 2% на фоне введенных Трампом пошлин.

Хотя ФРС не подала сигнала об агрессивном цикле смягчения, перспектива дальнейшего снижения ставок при сохранении высоких темпов роста ВВП усилила опасения по поводу инфляции.

В то же время стремительный рост задолженности ведущих развитых экономик, включая США, вызвал опасения инвесторов по поводу мировых валют. Это привело к появлению так называемой "торговли обесцениванием", которая предполагает, что правительства позволят инфляции разгореться, чтобы облегчить долговое бремя.

В опубликованной в среду заметке экономист Capital Economics по климату и сырьевым товарам Хамад Хуссейн отметил, что в торговле золотом усиливается синдром упущенной выгоды (FOMO), что затрудняет объективную оценку стоимости металла. Он ожидает, что цены продолжат расти, хотя темпы роста замедлятся по мере ослабления ключевых факторов.

Хуссейн, выступая в поддержку роста, указал на снижение ставки ФРС, геополитическую неопределенность и опасения по поводу фискальной устойчивости. С другой стороны, он отметил, что недавний рост цен на золото произошел на фоне стабильности доллара (до пятницы) и роста доходности защищенных от инфляции облигаций - явные признаки рыночного оптимизма.

"Как всегда, отсутствие источника дохода крайне затрудняет объективную оценку золота", - сказал он. "В целом, мы полагаем, что цены на золото, вероятно, вырастут в номинальном выражении в ближайшие пару лет".

По материалам Fortune.com

Источник - ProFinance.Ru
https://centrasia.org/newsA.php?st=1760275920


