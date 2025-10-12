|ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
После роста почти на 50% в этом году цена на золото может резко вырасти на 150% уже к 2028 году, если нынешние темпы роста сохранятся.
Ранее на этой неделе цена драгоценного металла впервые превысила 4000 долларов за унцию, а затем в пятницу она снова упала, когда президент Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100%-ные пошлины для Китая и ограничит экспорт программного обеспечения из США.
Акции понесли самые серьезные потери с пика торговой войны Трампа в апреле. Доллар упал, а золото подскочило на 1,5%, укрепив свой статус безопасного актива на фоне снижения доверия инвесторов к американской валюте.
В понедельник ветеран рынка Эд Ярдени, президент Yardeni Research, прокомментировал свои предыдущие оптимистичные прогнозы относительно золота, которое неоднократно оправдывало его ожидания и даже раньше намеченного срока.
В то время он ссылался на традиционную роль золота как инструмента хеджирования против инфляции, дедолларизацию центральными банками после заморозки российских активов, крах пузыря на рынке жилья в Китае, а также на торговую войну Трампа и его попытки нарушить мировой геополитический порядок.
"Сейчас мы стремимся к 5000 долларов в 2026 году", - добавил Ярдени. "Если текущая тенденция сохранится, до конца десятилетия она может достичь 10 000 долларов".
Исходя из траектории движения золота с конца 2023 года, цена может достичь отметки в 10 000 долларов за унцию где-то между серединой 2028 года и началом 2029 года.
Золото также недавно получило поддержку со стороны Федеральной резервной системы, которая в прошлом месяце вновь вернулась к снижению ставок, поскольку политики стали уделять больше внимания стагнирующему рынку труда и отвлеклись от борьбы с инфляцией, которая упорно остается выше целевого показателя в 2% на фоне введенных Трампом пошлин.
Хотя ФРС не подала сигнала об агрессивном цикле смягчения, перспектива дальнейшего снижения ставок при сохранении высоких темпов роста ВВП усилила опасения по поводу инфляции.
В то же время стремительный рост задолженности ведущих развитых экономик, включая США, вызвал опасения инвесторов по поводу мировых валют. Это привело к появлению так называемой "торговли обесцениванием", которая предполагает, что правительства позволят инфляции разгореться, чтобы облегчить долговое бремя.
В опубликованной в среду заметке экономист Capital Economics по климату и сырьевым товарам Хамад Хуссейн отметил, что в торговле золотом усиливается синдром упущенной выгоды (FOMO), что затрудняет объективную оценку стоимости металла. Он ожидает, что цены продолжат расти, хотя темпы роста замедлятся по мере ослабления ключевых факторов.
Хуссейн, выступая в поддержку роста, указал на снижение ставки ФРС, геополитическую неопределенность и опасения по поводу фискальной устойчивости. С другой стороны, он отметил, что недавний рост цен на золото произошел на фоне стабильности доллара (до пятницы) и роста доходности защищенных от инфляции облигаций - явные признаки рыночного оптимизма.
"Как всегда, отсутствие источника дохода крайне затрудняет объективную оценку золота", - сказал он. "В целом, мы полагаем, что цены на золото, вероятно, вырастут в номинальном выражении в ближайшие пару лет".
По материалам Fortune.com