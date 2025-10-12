ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года

16:32 12.10.2025

После роста почти на 50% в этом году цена на золото может резко вырасти на 150% уже к 2028 году, если нынешние темпы роста сохранятся.



Ранее на этой неделе цена драгоценного металла впервые превысила 4000 долларов за унцию, а затем в пятницу она снова упала, когда президент Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100%-ные пошлины для Китая и ограничит экспорт программного обеспечения из США.



