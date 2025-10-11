 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 12.10.2025
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
01:11  Неевропейская "мечта". Об итогах выборов в Грузии и Чехии, - Алексей Белов
00:05  Русская армия пробивает последнюю линию обороны ВСУ в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 6 октября
Архив
Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
17:24 12.10.2025

О принимаемых мерах на пункте пропуска "Нур Жолы"

11 октября 2025

На казахстанско-китайской границе на пункте пропуска "Нур Жолы" наблюдается временное скопление автотранспортных средств, следующих в направлении Китайской Народной Республики. Основной причиной сложившейся ситуации стало отсутствие у отечественных перевозчиков иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, которые обмениваются между профильными транспортными ведомствами двух стран.



В целях урегулирования ситуации Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством транспорта ведет активную работу. В настоящее время между профильными ведомствами Казахстана и Китая продолжаются переговоры, направленные на обеспечение казахстанской стороны дополнительным количеством иностранных бланков разрешений.

Одновременно с этим, КГД МФ РК провел переговоры с Главным таможенным управлением КНР. В результате достигнута договоренность о временном увеличении числа автотранспортных средств, принимаемых китайской стороной. Также согласованы дополнительные меры по увеличению пропускной способности и ускорению процедур таможенного оформления на китайских пунктах пропуска.

С учетом сложившейся ситуации и с целью минимизации финансовых потерь перевозчиков, КГД МФ РК совместно с АО "ИУЦ" - администратором электронной очереди "CarGoRuqsat" - принял решение о продлении срока действия активных бронирований на 72 часа. Это позволит перевозчикам сохранить ранее внесенные 1 МРП за бронирование и гарантийный взнос в размере 20 МРП, установленный обновленными правилами работы системы, и обеспечит стабильность пропуска после возобновления выдачи иностранных разрешений.

Кроме того, после поступления в страну новой партии бланков категории "С" от Министерства транспорта КНР, отечественные перевозчики, не успевшие подать заявку на ИБР, смогут оформить и получить бланки по ранее бронированной очереди в установленном порядке.

КГД МФ РК сообщает, что ситуация находится на постоянном контроле. Все принимаемые меры направлены на скорейшее восстановление нормального режима пропуска автотранспортных средств и обеспечение бесперебойного транспортного потока.

В этой связи КГД МФ РК выражает благодарность перевозчикам за понимание и просит временно воздержаться от поездок к пунктам пропуска до поступления новой партии иностранных бланков разрешений.

Источник - Комитет госдоходов Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760279040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса призвал крупные нефтегазовые компании усилить поддержку казахстанских производителей
- Олжас Бектенов провел встречу с участниками заседания Правления Международного Фонда спасения Арала
- Откуда берется инфляция
- Редколлегия утвердила третий том истории Казахстана, посвященный периоду Золотой Орды
- Кадровые перестановки
- О повышении базовой ставки до 18%
- Казахстан и Сибирское отделение РАН обсудили развитие научно-технологического сотрудничества
- По результатам дискуссий в Демпартии "Ак жол" и НПП "Атамекен"
- Более 40 экопроектов реализуются в бассейне Аральского моря: в Астане состоялось второе заседание Правления Международного Фонда спасения Арала
