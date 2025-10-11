Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем

17:24 12.10.2025

О принимаемых мерах на пункте пропуска "Нур Жолы"



11 октября 2025



На казахстанско-китайской границе на пункте пропуска "Нур Жолы" наблюдается временное скопление автотранспортных средств, следующих в направлении Китайской Народной Республики. Основной причиной сложившейся ситуации стало отсутствие у отечественных перевозчиков иностранных бланков разрешений, необходимых для пересечения границы, которые обмениваются между профильными транспортными ведомствами двух стран.



