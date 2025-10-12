Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов

18:12 12.10.2025

12.10.2025



Первый министр обороны Республики Узбекистан генерал-полковник Рустам Ахмедов скончался, сообщило Министерство обороны.



Покойный родился 10 ноября 1943 года в Багдадском районе Ферганской области. В 1965 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, а в 1985 году - Военную академию бронетанковых войск.



Он начал свою карьеру в 1966 году в качестве командира танкового взвода, а затем был повышен до старших командных должностей. С 1991 по 1992 год он занимал пост Министра обороны и командующего Национальной гвардией, а с 1992 по 1997 год - Министра обороны Республики Узбекистан.



Рустам Ахмедов служил не только в системе обороны, но и в качестве министра по чрезвычайным ситуациям в 1997-1998 годах. В 1998 году вышел на пенсию, в 2018-2020 годах работал советником министра обороны.



Он был награжден множеством наград и орденов: Почетной грамотой в 1993 году, орденом Почета II степени в 1995 году и орденом Дружбы в 2018 году.



