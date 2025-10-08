 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:45 12.10.2025

Постановление Меджлиса Туркменистана
08.10.2025

О присвоении Президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу почетного звания "Türkmenistanyň at gazanan arhitektory" (Заслуженный архитектор Туркменистана)

Под руководством глубокоуважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в нашей независимой, постоянно нейтральной стране проводится колоссальная деятельность по реализации Государственной программы "Saglyk", разработанной по инициативе и под непосредственным руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, и национальных программ, принятых по данному направлению.

В результате деятельности по укреплению здоровья человека, который является наивысшей ценностью общества и государства, внедрению принципов здорового образа жизни, профилактике и лечению болезней, продлению продолжительности жизни, обеспечению населения медицинскими услугами высокого качества, совершенствованию материально-технической базы отрасли, проведенной после принятия Государственной программы "Saglyk", на основе национальной медицины и мирового опыта была создана научно обоснованная современная система здравоохранения и медицинской промышленности. В целях развития международного сотрудничества в этом направлении была осуществлена образцовая деятельность, признанная мировым сообществом, и особенно Всемирной организацией здравоохранения. Большое значение придается решению вопросов, связанных со здоровьем населения, и особенно здоровьем матерей и детей, за счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Реализуемая деятельность и достигаемые успехи по охране здоровья человека, профилактике болезней были признаны рядом международных сертификатов. В целях развития здравоохранения в соответствии с международными стандартами в столице нашей страны, первом "умном" городе в регионе – городе Аркадаг и в велаятах построены и введены в эксплуатацию совершенные, отличающиеся архитектурным решением, целый комплекс современных объектов здравоохранения и лечебных учреждений, спортивные объекты, основанные на инновационных технологиях, передовой медицинской науке и опыте.

В их ряду можно назвать Международный научно-клинический центр физиологии и Международный оздоровительно-реабилитационный центр в городе Ашхабад, Центр охраны здоровья матери и ребенка и многопрофильную больницу в городе Аркадаг, две многопрофильные больницы в Балканском велаяте, многопрофильную больницу и онкологическую больницу в городе Дашогуз Дашогузского велаята и другие многочисленные учреждения здравоохранения. Производственные комплексы медицинского кластера, строящегося в городе Аркадаг, выводят систему здравоохранения и медицинской промышленности нашей страны на новый уровень.

Международный центр педиатрии, Международный научно-клинический центр онкологии и Стоматологический центр в Ашхабаде, строительство которых в настоящее время продолжается высокими темпами, а также комплекс новых дополнительных корпусов санатория Арчман пополнят материально-техническую базу системы здравоохранения нашей страны. Также дан старт строительству многопрофильной больницы в городе Ашхабад, межэтрапской многопрофильной больницы в городе Теджен Ахалского велаята, Центра охраны здоровья матери и ребенка в городе Дашогуз, который является еще одним доказательством того, что в нашей стране забота о человеке и его здоровье является приоритетным направлением государственной политики.

Учитывая огромную деятельность, проводимую по обеспечению соответствия учреждений здравоохранения, строящихся в нашей стране, высоким стандартам в области архитектуры, национальному колориту, выведению градостроительной деятельности на высокий уровень, активному использованию положительного опыта, инновационных технологий, передовых инженерных, архитектурных, декоративных разработок при составлении архитектурно-строительных проектов учреждений здравоохранения и подготовке высококвалифицированных специалистов по проектной и архитектурной деятельности, привлечению молодежи к этой деятельности, использованию достижений научной мысли и технического развития, а также учитывая особые заслуги перед обществом и государством в области здравоохранения, на основе предложений, поступивших от народных представителей, крупных общественных объединений нашей страны, трудовых коллективов и граждан, по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности, в соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана Меджлис Туркменистана постановляет:

Присвоить Президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу почетное звание "Türkmenistanyň at gazanan arhitektory".

Председатель Меджлиса Туркменистана
Д.Гулманова.

г. Ашхабад, 8 октября 2025 года.

Перевод с государственного языка Туркменистана.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760283900


