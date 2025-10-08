Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор

18:45 12.10.2025

Постановление Меджлиса Туркменистана

08.10.2025



О присвоении Президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу почетного звания "Türkmenistanyň at gazanan arhitektory" (Заслуженный архитектор Туркменистана)



Под руководством глубокоуважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в нашей независимой, постоянно нейтральной стране проводится колоссальная деятельность по реализации Государственной программы "Saglyk", разработанной по инициативе и под непосредственным руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, и национальных программ, принятых по данному направлению.



В результате деятельности по укреплению здоровья человека, который является наивысшей ценностью общества и государства, внедрению принципов здорового образа жизни, профилактике и лечению болезней, продлению продолжительности жизни, обеспечению населения медицинскими услугами высокого качества, совершенствованию материально-технической базы отрасли, проведенной после принятия Государственной программы "Saglyk", на основе национальной медицины и мирового опыта была создана научно обоснованная современная система здравоохранения и медицинской промышленности. В целях развития международного сотрудничества в этом направлении была осуществлена образцовая деятельность, признанная мировым сообществом, и особенно Всемирной организацией здравоохранения. Большое значение придается решению вопросов, связанных со здоровьем населения, и особенно здоровьем матерей и детей, за счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.



Реализуемая деятельность и достигаемые успехи по охране здоровья человека, профилактике болезней были признаны рядом международных сертификатов. В целях развития здравоохранения в соответствии с международными стандартами в столице нашей страны, первом "умном" городе в регионе – городе Аркадаг и в велаятах построены и введены в эксплуатацию совершенные, отличающиеся архитектурным решением, целый комплекс современных объектов здравоохранения и лечебных учреждений, спортивные объекты, основанные на инновационных технологиях, передовой медицинской науке и опыте.



В их ряду можно назвать Международный научно-клинический центр физиологии и Международный оздоровительно-реабилитационный центр в городе Ашхабад, Центр охраны здоровья матери и ребенка и многопрофильную больницу в городе Аркадаг, две многопрофильные больницы в Балканском велаяте, многопрофильную больницу и онкологическую больницу в городе Дашогуз Дашогузского велаята и другие многочисленные учреждения здравоохранения. Производственные комплексы медицинского кластера, строящегося в городе Аркадаг, выводят систему здравоохранения и медицинской промышленности нашей страны на новый уровень.



Международный центр педиатрии, Международный научно-клинический центр онкологии и Стоматологический центр в Ашхабаде, строительство которых в настоящее время продолжается высокими темпами, а также комплекс новых дополнительных корпусов санатория Арчман пополнят материально-техническую базу системы здравоохранения нашей страны. Также дан старт строительству многопрофильной больницы в городе Ашхабад, межэтрапской многопрофильной больницы в городе Теджен Ахалского велаята, Центра охраны здоровья матери и ребенка в городе Дашогуз, который является еще одним доказательством того, что в нашей стране забота о человеке и его здоровье является приоритетным направлением государственной политики.



Учитывая огромную деятельность, проводимую по обеспечению соответствия учреждений здравоохранения, строящихся в нашей стране, высоким стандартам в области архитектуры, национальному колориту, выведению градостроительной деятельности на высокий уровень, активному использованию положительного опыта, инновационных технологий, передовых инженерных, архитектурных, декоративных разработок при составлении архитектурно-строительных проектов учреждений здравоохранения и подготовке высококвалифицированных специалистов по проектной и архитектурной деятельности, привлечению молодежи к этой деятельности, использованию достижений научной мысли и технического развития, а также учитывая особые заслуги перед обществом и государством в области здравоохранения, на основе предложений, поступивших от народных представителей, крупных общественных объединений нашей страны, трудовых коллективов и граждан, по случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности, в соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана Меджлис Туркменистана постановляет:



Присвоить Президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу почетное звание "Türkmenistanyň at gazanan arhitektory".



Председатель Меджлиса Туркменистана

Д.Гулманова.



г. Ашхабад, 8 октября 2025 года.



Перевод с государственного языка Туркменистана.