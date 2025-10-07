 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ИИ-министров в Казахстане не будет
18:55 12.10.2025

ИИ-министров в Казахстане не будет – депутат Екатерина Смышляева
Всегда последнее решение будет за человеком

АСТАНА, 10 окт. - Sputnik. В ходе пресс-конференции, которая прошла на площадке Sputnik Казахстан, депутат мажилиса парламента Смышляева Екатерина отметила, что несмотря на взятый курс на построение цифрового государства, в Казахстане появление ИИ-министров невозможно.

"Нет, невозможно. Я вам сейчас с юридической точки зрения говорю, а не с медийной и PR. Объясню почему. ИИ не обладает правом субъектности согласно нашему закону об ИИ и согласно мировым законам. (…) Поэтому всегда последнее решение будет за человеком, потому что право субъектности у него", - объясняет парламентарий.



Для того, чтобы расставить все точки над "и" в стране разрабатываются нормативные документы. По ее словам, уже до конца года могут принять Цифровой кодекс и Закон об ИИ.

К 2027 году 90% населения Казахстана будет обеспечено качественным интернетом

Ведется работа расширению и обновлению имеющейся инфраструктуры связи и электроэнергии с учетом нарастающей нагрузки от цифровизации и внедрения ИИ во все отрасли экономики.

"По инфраструктуре связи сегодня идет масштабная работа, в ближайшие 2 года она завершится, более 90% населения Казахстана должны быть подключены к ВОЛС, это оптико-волокно, самый надежный канал связи, который будет позволять обеспечивать стабильную и достаточно качественную связь. Это то, что нужно для технологий. Для труднодоступных мест развиваются спутниковые технологии, в том числе и негеостационарные спутники. Сегодня очень многие международные компании уже готовы и заземляются на территории нашей страны", - сказала депутат

В сфере электроэнергетики упор будет сделан на модернизацию действующей классической инфраструктуры и развитие атомной энергетики.

Все эти процессы необходимо контролировать. С этим, по ее мнению, связано решение о повышении статуса министра цифрового развития до вице-премьера.

При этом, она не разделяет нарастающего опасения среди населения, что цифровизация и ИИ приведут к массовым сокращениям.

"Да, оно будет, но в каком виде? Явно не в виде мега сокращений рабочих мест. Это первый момент. Второй момент в части рынка труда. На сегодняшний день нужно понимать, что будет глобальная востребованность в переподготовке. Специальности не будут исчезать, а трансформироваться. И в процессе трансформации нужно будет соответствовать новым компетенциям. Потому что рутину полностью ИИ заберет, а чтобы глубинно выполнять не рутинные функции, нужно будет дообучаться в течение всей жизни. Вот к этому нам нужно сейчас готовиться", - считает Смышляева.

По ее словам, этими вопросами уже сейчас занимаются министерства труда, просвещения, а также науки и высшего образования.

Люди хотят разговаривать с живыми людьми, а не с ботами

Вместе с тем, она не считает, что все однозначно и что внедрение ИИ может привести к сокращению работников. Она привела пример, когда замена операторов Call-центров на ИИ дала обратный эффект.

"Бизнес уже сейчас готов всех уволить и нанять ИИ, но общество не готово взаимодействовать с ботами. Все до сих пор хотят людей. Поэтому с операторами эксперимент не везде получился", - отметила парламентарий.

Где-то, по ее словам, работников увольняют, но затем принимают уже в другом качестве, поэтому сейчас особого сокращения рынка труда нет.

Источник - Sputnik
