ИИ-министров в Казахстане не будет

18:55 12.10.2025

ИИ-министров в Казахстане не будет – депутат Екатерина Смышляева

Всегда последнее решение будет за человеком



АСТАНА, 10 окт. - Sputnik. В ходе пресс-конференции, которая прошла на площадке Sputnik Казахстан, депутат мажилиса парламента Смышляева Екатерина отметила, что несмотря на взятый курс на построение цифрового государства, в Казахстане появление ИИ-министров невозможно.



"Нет, невозможно. Я вам сейчас с юридической точки зрения говорю, а не с медийной и PR. Объясню почему. ИИ не обладает правом субъектности согласно нашему закону об ИИ и согласно мировым законам. (…) Поэтому всегда последнее решение будет за человеком, потому что право субъектности у него", - объясняет парламентарий.



