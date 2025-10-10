Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)

20:58 12.10.2025

10.10.2025



В пресс-центре Sputnik обсудили перспективы развития атомной энергетики в странах Центральной Азии.



В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва – Ташкент – Астана на тему "Перспективы развития атомной энергетики в Центральной Азии".







Участники обсудили ключевые итоги международного форума World Atomic Week (Мировая атомная неделя), приуроченного к 80-летию российской атомной отрасли, а также текущее состояние и перспективы развития атомной энергетики в странах региона.



Первый заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса компании "Росатом Международная Сеть" Егор Квятковский отметил, что Росатом активно развивает сотрудничество со странами Центральной Азии не только в сфере атомных технологий, но и в смежных отраслях экономики.



Заместитель директора Дирекции по строительству АЭС при агентстве "Узатом" Отабек Аманов рассказал о ходе реализации проекта первой АЭС в Узбекистане и планах по запуску ее первого блока.



По его словам, перед вводом станции в эксплуатацию узбекские специалисты пройдут двухлетнюю стажировку в России, чтобы получить практический опыт работы на современных атомных объектах.



О важности экологической и технологической безопасности в атомной отрасли говорил председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Ядерного общества Казахстана Бауржан Ибраев.



Он подчеркнул, что "Росатом" демонстрирует высокий уровень компетенции в вопросах утилизации высокорадиоактивных отходов.



"На прошлой неделе они уже запустили установку по остекловыванию отходов - это серьезный шаг вперед", - отметил эксперт.



По его словам, странам Центральной Азии, которые движутся по пути развития атомной энергетики, важно внимательно следить за технологиями, предлагаемыми Росатомом.