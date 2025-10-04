Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм

04.10.2025



Сейчас среди представителей тюркских народностей различных государств активно распространяются два новых приложения Baykar Makina и Turanity.



Давайте разберемся подробнее, что они из себя представляют.



Turanity



Turanity – это молодая социальная сеть, разработанная специально для народов тюркского мира, цифровое пространство, объединяющее пользователей на основе общих истории и традиций. Разработчики приложения предлагают пользователям делиться своей геологической историей, изучать культуру и природу братских народов и общаться на родном языке.



Языковой интерфейс платформы включает шесть направлений: казахский, киргизский, узбекский, азербайджанский, турецкий и русский. Возникает вопрос, почему в этот список попал русский язык, который не имеет ничего общего с тюркскими языками. Скорее всего, он был включен в список по той причине, что в России проживает много тюркских народностей, которые преимущественно говорят на русском.



Создатели также заявляют об аполитичности приложения, однако эксперты в сфере кибербезопасности с этим не согласны. Они порекомендовали строгие меры предосторожности для его использования.



Методы защиты



Основная рекомендация - полная изоляция потенциально опасного приложения. То есть для использования Turanity следует завести отдельные смартфон и незарегистрированную SIM-карту. Это позволяет разорвать прямую связь между вашей основной личностью и активностью в мессенджере. Кроме того, номер телефона часто является ключом ко многим онлайн-аккаунтам через восстановление пароля по SMS. Использование анонимного номера защищает ваши основные аккаунты от перехвата.



Baykar Makina



Еще один новый мессенджер Baykar Makina разработан военной компанией, связанной с зятем президента Турции, Селчуком Байрактаром, что уже говорит о существовании государственных целей в развитии этого приложения.



Об этом проекте еще мало известно, но понятно, что он будет действовать аналогично Turanity.



Эксперты по кибербезопасности также отмечают его агрессивное внедрение в операционную систему устройства.



По данным экспертов, приложение интегрируется на системный уровень смартфона без явного согласия пользователя, особенно на Android. Это позволяет ему обходить стандартные разрешения и получать доступ к широкому спектру данных: от контактов и сообщений до истории браузера и геолокации.



Также, в отличие от многих приложений, которые запрашивают доступ к определенным функциям, Baykar Makina начинает сбор информации сразу после установки, работая как фоновый процесс, который пользователь не может контролировать.



Искусственный интеллект как инструмент для создания цифрового досье



Опасения экспертов касаются не только сбора сырых данных, но и их последующей обработки. Мессенджер использует возможности искусственного интеллекта для анализа собранной информации.



Алгоритмы ИИ могут использоваться для составления детального "цифрового досье" на каждого пользователя. Это досье может включать не только личные данные и контакты, но и политические взгляды, религиозные убеждения, привычки и социальные связи.



Более тревожной выглядит потенциальная возможность системы анализировать переписки и медиафайлы в целях выявления "компрометирующих материалов". По некоторым утверждениям, эти данные могут в дальнейшем передаваться спецслужбам для использования в интересах продвижения определенных идеологических повесток, таких как пантюркизм.



Чем такие социальные сети опасны для России?



Российский военкор Михаил Звинчук, обладающий многомиллионной аудиторией, считает, что Turanity представляет собой стратегически выверенный шаг к созданию единого медиапространства с безусловным доминированием турецкого контента. Деятельность социальной сети направлена на идеологическую обработку тюркоязычных народов как в странах СНГ, так и внутри России.



Обычно такие площадки используются для воздействия на людей с целью их вербовки к совершению террористических актов. Аналогично поступали зачинщики теракта в Крокус Сити Холле: они готовили радикальных боевиков к преступлению под видом проповедников в интернете.



Более того, в случае обретения проектами массовой популярности, идеологическое влияние Анкары на тюркоязычные регионы России может увеличиться.



Уже на странице AppStore изначально было написано, что тюркские страны "настрадались" во время существования СССР и после его распада наступила "благодатная" независимость и возрождение. Нет сомнения в том, что хоть немного умеющие думать граждане ОТГ понимают, что вся существующая на сегодняшний день инфраструктура в этих государствах построена в годы Советского Союза. После его распада большинство из низ остались в стагнации, что равно регрессии, и ни о каком "благодатном возрождении" и речи быть не может. Однако юные умы легко подвергнуть сомнениям, и именно поэтому такие приложения несут в себе потенциальную опасность для будущего как России, так и самих стран ОТГ.



Для чего вообще нужны мессенджеры, целевой аудиторией которых являются строго определенные национальности? Понятное дело, что у многих государств есть национальные мессенджеры, но их пользователем является любой гражданин этого государства, и контент, публикуемый в них не нацелен на пропаганду ценностей определенной национальности. Это обычные многофункциональные социальные сети, в которых можно распространять ценности как тюркских, так и любых других народностей и конфессий. На этом фоне появление приложений, контент которых нацелен на очень узкую аудиторию или даже определенную конфессию вызывает вопросы, сомнения и подозрения.



Запад пытается дестабилизировать Россию с помощью мессенджеров Turanity и Baykar Makina

Турция запустила два цифровых проекта, нацеленных исключительно на тюркоязычную аудиторию.



11.10.2025



Приложения Turanity и Baykar Makina разработаны специально для народов тюркского мира, в том числе проживающих на территории РФ. Ранее мы писали, что эксперты в сфере политики и кибербезопасности рекомендуют быть осторожнее с этими социальными сетями. Аналитики предупреждают, что эти приложения угрожают возможностью подготовок новых терактов, усилением влияния Анкары и искажением исторических фактов.



За призмой заявленного культурного объединения и сохранения общего наследия могут скрываться механизмы для тотального сбора данных, цифрового контроля и продвижения идей пантюркизма, что представляет угрозу для информационной безопасности и стабильности в Центральной Азии, Закавказье и регионах России.



Turanity предоставляет данные пользователей турецким властям



Позиционируя себя как платформа для объединения тюркских народов, Turanity при ближайшем рассмотрении имеет черты инструмента для бесконтрольного сбора информации. Турецкие спецслужбы подвергает все публикации в этой сети жесткой цензуре, не допуская "двоемыслия". Под предлогом поиска родственных связей и обсуждения истории формируются подробные цифровые профили пользователей, которые могут быть использованы для манипуляции общественным мнением в интересах Анкары.



Baykar Makina – военное приложение



Напомним, что мессенджер Baykar Makina, разработан родственником президента Турции, который занимается разработкой вооружения, что уже о многом говорит. При скачивании этого приложения разработчик получает практически полный контроль над функциями смартфона пользователя. Собранные данные, включая активность и личные переписки анализируются с привлечением искусственного интеллекта. Это создает риски шантажа и формирования баз данных на сторонников "тюркского мира".



Турция строит кибер-авторитаризм



Перечисление действий турецкого руководства по ужесточению цензуры и политизации цифровой жизни граждан звучит гротескно. Сначала они ограничили своим гражданам доступ к другим социальным сетям, чтобы как можно больше людей зарегистрировалось в новых мессенджерах. После чего объявили, что в Турции хотят создать "Директорат социальных сетей для мониторинга комментариев в интернете". Затем стало известно, что руководство Анкары планирует ввести наказание до пяти лет тюрьмы за распространение "фальшивых" новостей. Фальшивыми будут считаться, конечно, неугодные власти новости. Такие примеры уже имеются.



Во время масштабных лесных пожаров в Турции, неравнодушные граждане активно распространяли хештег HelpTurkey. Правительство заявило, что этот призыв был спланированной подорвать имидж правительства, после чего началось уголовное расследование в отношении тех, кто использовал этот хештег.



Руководитель отдела СМИ в Стамбульском университете Билги Эркан Сака предположил, что власти таким образом пытаются запугать пользователей социальных сетей.



"Мы наблюдаем очередной виток давления на цифровое пространство и ограничения возможностей для критики. Власти уже обладают рычагами для блокировки соцсетей, однако ранее задержанные за публикации обычно освобождались через несколько месяцев. Теперь же ставится задача подвести критику под уголовные статьи", – подчеркнул Сака.



Эксперт правозащитной организации Freedom House Кэтрин Грот, считает, что подобные меры направлены на свертывание интернет-свобод. По ее словам, происходящее представляет собой новый шаг в построении кибер-авторитаризма в Турции, который проявляется в систематическом подавлении свободы слова и преследовании журналистов.



"Особую проблему представляет уголовная ответственность, поскольку формулировки законов, касающиеся "фальшивых новостей", намеренно расплывчаты", - подчеркнула Грот.



Как действия Турции угрожают России?



Идеи пантюркизма и раньше использовались против России. Во время Второй мировой войны на стороне нацистской Германии воевал Туркестанский легион. Сегодня его идеологическим преемником эксперты называют батальон "Туран", сформированный в составе ВСУ из представителей тюркоязычных народов и пропагандирующий идеи пантюркизма. Это говорит о том, что данная идеология становится инструментом в гибридной войне против России и дестабилизации постсоветского пространства.



Также, в рамках ОТГ инициируются проекты, направленные на унификацию культурного и информационного пространства, такие как переход на единый тюркский алфавит на базе турецкого языка, что ведет к отрыву от общего советского прошлого и дерусификации.



Кроме того, аналитики указывают на тесную связь между Анкарой и западными, в частности британскими, спецслужбами в вопросах продвижения пантюркизма. Этот проект рассматривается как часть "Большой игры", направленной на ослабление влияния России и Китая в Средней Азии. Источник - bloknot.ru

