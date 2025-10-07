ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 13.10.2025

ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На этой неделе противник активно борется за Купянск – значительная часть города уже в окружении. О полной катастрофе пока говорить рано, но ее "формы" уже вырисовываются. Тем временем под Константиновкой ВС РФ завершили зачистку очередного котла, а на юге – подошли к последнему рубежу обороны ВСУ перед Днепропетровской областью. Ситуацию для Украины ухудшают и масштабные удары по энергетической инфраструктуре незалежной, напоминающие о прошлогодней кампании по деэлектрификации.



Новый раунд деэлектрификации



Русская армия начинает наращивать масштабы обстрелов критической инфраструктуры Украины. Только за прошлые выходные Зеленский успел пожаловаться на 50 ракет и 500 дронов, заглянувших в гости к незалежной. За прилетами "Гераней" по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области последовали удары по Львовской и Черниговской областям. ВКС также активно обрабатывали авиабомбами приграничье – Харьковскую, Днепропетровскую, Сумскую области.



Позже география налетов сместилась на центральные регионы. Фиксировались прилеты в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях, русские ракеты ударили и по Одесской. По данным мониторинговых каналов, особенно досталось знаменитому авиазаводу "Мотор Сич". Кроме того, в ответ на бесконтрольные обстрелы ВСУ нашего приграничья ВС РФ "отключили" свет в Харькове.



Хотя масштаб текущих налетов пока уступает прошлогодним кампаниям, прогресс в модернизации "Гераней", признанный даже западными аналитиками, дает уверенность – при желании ВС РФ смогут превзойти прошлые результаты, используя меньшее количество снарядов.



Курс на Днепр



Русская армия борется за село Гавриловка в Днепропетровской области. Населенный пункт примечателен тем, что именно в его окрестностях проходит последняя полноценная линия обороны противника. В скором времени ВС РФ могут "перешагнуть" рубеж, к которому ВСУ откатывались еще с момента потери Угледара ровно год назад. С тех пор полноценно привести в порядок это направление Киеву так и не удалось, рассказал Readovka военный аналитик Борис Рожин.



Наши войска регулярно продвигаются вперед, преодолевая основные линии обороны противника, которому приходится опираться на менее подготовленные рубежи. Неприятеля вытесняют из плотной застройки в сторону полей и лесов. Если ВСУ не усилят позиции на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, прорыв ВС РФ может привести к серьезным последствиям. Регулярными неудачами объясняются и систематические кадровые перестановки командования украинских корпусов на этом направлении.



Купянск: очередная "фортеця" превращается в котел



Значительная часть Купянска оказалась в оперативном окружении. Об этом свидетельствуют данные западных аналитических центров и отечественных мониторинговых ресурсов. ВС РФ, прорвавшись в городскую застройку, нанесли удары с двух флангов, создав предпосылки для замыкания кольца вокруг центральной части города. Ключевые бои разворачиваются за автотранспортный колледж. Его захват позволит заблокировать крупную группировку противника, отметил в разговоре с Readovka военный эксперт Алексей Суконкин. Несмотря на сложность боевых действий и попытки обеих сторон нарушить логистику друг друга, преимущество остается за ВС РФ, тогда как ВСУ страдают от острой нехватки личного состава.



Русские дроноводы планомерно отсекают украинские подразделения от тыловых коммуникаций, однако противник не намерен сдавать позиции и готов сражаться до последнего. Упорство ВСУ, как бы парадоксально это ни было, объясняется в этот раз не пропагандистскими соображениями, а реальной военной значимостью города. Его потеря откроет путь на Изюм, Балаклею и Чугуев, что создаст прямую угрозу Славянско-Краматорской агломерации. Падение этих последних крупных городов Донбасса закроет вопрос о его полном освобождении.



Северск в "клещах"



Группировка "Юг" формирует классические "клещи" вокруг Северска – одного из самых труднодоступных городов ДНР, где продвижение давалось с большим трудом на протяжении всей СВО. В отличие от уже павших Авдеевки, Бахмута и Угледара, этот укрепрайон до сих пор держится, однако ситуация меняется. Последние месяцы русская армия планомерно освобождает окрестные села – недавно ВСУ были выбиты из Звановки и Федоровки, что позволило организовать наступление сразу с севера и юга. Северск уже находится в состоянии полуохвата, артиллерия и FPV-дроны бьют практически в упор, положение ВСУ заметно ухудшилось, отмечает "Архангел Спецназа".



Главным препятствием для штурма остается сложный рельеф местности – плотное расположение населенных пунктов, озера, железная дорога и балки создают идеальные условия для обороны и позволяют противнику закрепляться на позициях. Хотя снабжение украинской группировки серьезно затруднено, оно пока еще функционирует, что дает ВСУ возможность держать оборону. Тем не менее, как и в случае с Купянском, падение Северска откроет возможность для охвата северной части ДНР и создаст предпосылки для освобождения Славянска и Краматорска.



Клебан-Быкский "саркофаг" зачищен



ВС РФ завершили ликвидацию котла южнее Клебан-Быкского водохранилища – очередного результата нежелания украинского Генштаба вовремя признавать реальность на поле боя. Окружение протяженностью 7 км по линии Александро-Калиново – Клебан-Бык формировалось со второй половины лета, а окончательно замкнулось в конце августа, отмечает в разговоре с Readovka военкор Александр Коц. В кольце оказалась группировка численностью до двух мотопехотных батальонов, полностью отрезанная от снабжения и прижатая к водохранилищу. Киев даже не пытался организовать деблокирование – окруженных фактически оставили на произвол судьбы, и их уничтожение стало лишь вопросом времени.



Зачистка котла открывает новые возможности для наступления на Константиновку. Клебан-Бык расположен на возвышенности, что в августе уже давало русским артиллеристам прямую видимость на этот ключевой город главной линии обороны ВСУ в Донбассе. Теперь штурмовым подразделениям под прикрытием артиллерии и дронов предстоит обойти водохранилище и выйти на Константиновку с единственного направления, где укрепрайон уязвим – с запада. Современная тактика ВС РФ, основанная на массовом применении дронов, делает ставку на изоляцию противника от путей снабжения. Кто эффективнее перекроет логистику и лишит соперника подкреплений, тот и получит решающее преимущество на конкретном участке фронта.



Туман на стороне России



На Сумском направлении ВС РФ ведут бои у села Алексеевка, где продвижению способствовал густой туман, снизивший эффективность дронов. Использование погодных условий остается классическим приемом военного искусства даже в эпоху беспилотников. Однако общая интенсивность боевых действий здесь заметно снизилась – обе стороны отвели часть сил на более критичные направления, где можно развить успех или где назревают кризисные ситуации.



Активная фаза на Сумском направлении возобновится, когда одна из сторон ослабит присутствие до критического уровня. Главным препятствием для наступления на Сумы остается протяженный лесной массив перед городом, где противник планирует организовать основную оборону в случае решительного наступления ВС РФ.



