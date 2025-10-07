Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев

Данияр Ашимбаев: Нацбанк в рамках борьбы с инфляцией поднял базовую ставку с 16,5 до 18%. Однако представляется, что эта мера не снизит, а несколько увеличит рост цен. В чем причины инфляции, которая уверенно опережает все прогнозы?



Во-первых, вливание большого объема денег в экономику. Последние годы активно наращивались социальные платежи, причем критичная оценка, которая была в центре внимания в 2018-2019 гг., вернулась только сейчас, когда бюджет начал трещать по швам.



Помимо социальной составляющей были увеличены бюджетные инвестиции и субсидии, которые, как мы видим, распределялись достаточно некритично. Постоянные сводки ВАП, КВГА и АФМ - яркое тому подтверждение.



Во-вторых, тарифная политика, которая способствовала росту издержек и цен по всей полноте экономики. В погоне за "обеспечением инвестиционной привлекательности" подорожало практически все, что нужно гражданам, производству и транспорту, что в итоге привело к логичному росту себестоимости в структуре самого тарифа, который продолжает повышаться.



Большое число дорогих проектов в области ВИЭ в рамках политики "зеленой энергетики" требует отдачи (рост тарифов).



Отметим, что энергопотребление растет в силу политики на развитие криптовалют и ИИ-зации при уже существующем дефиците мощности, который уже давно восполняется импортом дорогой электроэнергии. "Реформа" часового пояса привела к росту нагрузки в пиковые часы и сократила продолжительность светового дня, что опять-таки привела к повышению тарифа.



В-третьих, отток инвестиций или, точнее сказать, утечка капитала из страны вкупе с растущим государственным долгом разбалансировало бюджетную политику и платежный баланс (а бюджет лезет в долг, демонстрирую то самое отсутствие финансовой грамотности, в котором постоянно упрекают население).



В-четвертых, на валютный курс влияет желание постоянно получить за трансферты из Нацфонда и выручку от экспорта сырья все больший объем тенге. Курс национальной валюты в итоге снижается, а с учетом существенной зависимости потребительского сектора от импорта продолжается рост цен. Изменение курса рубля с традиционных 5 до 6 (+20%) в какой-то мере был сделан для защиты внутреннего производителя, но в итоге также способствовал росту цен. Снижение курса тенге на фоне инфляции внутри страны стимулирует производителя (в первую очередь - сельского) переключаться на экспорт, который у нас любят регулярно ограничивать, что ведет к сокращению производства в условиях нестабильной рентабельности.



В-пятых, новации в фискальной политике сильно нервируют все виды бизнеса в стране, у которого растут инфляционные ожидания, которые по мере появления информации о реформе администрирования с каждым днем накручиваются.



В-шестых, рост цен привел к падению реальных доходов населения, часть которого вынуждена была увеличить объем потребительского кредитования, а как мы видим, правительство уцепилось именно в последний фактор (кредитование плюс рассрочка) и решило бороться с причинами, а не следствием. В то же время рост ставки автоматически увеличивает издержки и стимулирует рост цен.