Понедельник, 13.10.2025
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
02:23  Что предложил Шавкат Мирзиеев на саммите ОТГ (текст выспупления)
01:28  НГ: Китай планирует к 2035 году победить США в технологической гонке
00:05  Бойцы русской армии ведут тяжелые бои с ВСУ в Купянске – итоговая сводка Readovka за 7 октября
Вторник, 07.10.2025
18:12  В чем причина стремительной деградации правящих европейских элит? - Елена Пустовойтова
17:48  СМИ о цифровом апокалипсисе в Южной Корее
15:23  Лавров предостерег страны от силового присутствия в Афганистане
12:20  Зам. начальника управления контроля исполнения решений Президента Киргизии назначен Жоомарт Закиров
04:31  Выбор сделан: почему Индия и Китай не откажутся от российской нефти из-за санкций
03:24  Путин в поисках мира: как хозяин Кремля планирует завершать СВО, - МК
03:08  Саммит ОТГ: Амбициозное объединение собирается обеспечить связь Европы и Азии, - Виктория Панфилова
02:17  СП: Меркель нашла новых виновных в конфликте на Украине
Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:35 13.10.2025

Откуда берется инфляция
Данияр Ашимбаев: Нацбанк в рамках борьбы с инфляцией поднял базовую ставку с 16,5 до 18%. Однако представляется, что эта мера не снизит, а несколько увеличит рост цен. В чем причины инфляции, которая уверенно опережает все прогнозы?

Данияр Ашимбаев, 10 октября

Нацбанк в рамках борьбы с инфляцией поднял базовую ставку с 16,5 до 18%.

Однако представляется, что эта мера не снизит, а несколько увеличит рост цен.

В чем причины инфляции, которая уверенно опережает все прогнозы?

Во-первых, вливание большого объема денег в экономику. Последние годы активно наращивались социальные платежи, причем критичная оценка, которая была в центре внимания в 2018-2019 гг., вернулась только сейчас, когда бюджет начал трещать по швам.

Помимо социальной составляющей были увеличены бюджетные инвестиции и субсидии, которые, как мы видим, распределялись достаточно некритично. Постоянные сводки ВАП, КВГА и АФМ - яркое тому подтверждение.

Во-вторых, тарифная политика, которая способствовала росту издержек и цен по всей полноте экономики. В погоне за "обеспечением инвестиционной привлекательности" подорожало практически все, что нужно гражданам, производству и транспорту, что в итоге привело к логичному росту себестоимости в структуре самого тарифа, который продолжает повышаться.

Большое число дорогих проектов в области ВИЭ в рамках политики "зеленой энергетики" требует отдачи (рост тарифов).

Отметим, что энергопотребление растет в силу политики на развитие криптовалют и ИИ-зации при уже существующем дефиците мощности, который уже давно восполняется импортом дорогой электроэнергии. "Реформа" часового пояса привела к росту нагрузки в пиковые часы и сократила продолжительность светового дня, что опять-таки привела к повышению тарифа.

В-третьих, отток инвестиций или, точнее сказать, утечка капитала из страны вкупе с растущим государственным долгом разбалансировало бюджетную политику и платежный баланс (а бюджет лезет в долг, демонстрирую то самое отсутствие финансовой грамотности, в котором постоянно упрекают население).

В-четвертых, на валютный курс влияет желание постоянно получить за трансферты из Нацфонда и выручку от экспорта сырья все больший объем тенге. Курс национальной валюты в итоге снижается, а с учетом существенной зависимости потребительского сектора от импорта продолжается рост цен. Изменение курса рубля с традиционных 5 до 6 (+20%) в какой-то мере был сделан для защиты внутреннего производителя, но в итоге также способствовал росту цен. Снижение курса тенге на фоне инфляции внутри страны стимулирует производителя (в первую очередь - сельского) переключаться на экспорт, который у нас любят регулярно ограничивать, что ведет к сокращению производства в условиях нестабильной рентабельности.

В-пятых, новации в фискальной политике сильно нервируют все виды бизнеса в стране, у которого растут инфляционные ожидания, которые по мере появления информации о реформе администрирования с каждым днем накручиваются.

В-шестых, рост цен привел к падению реальных доходов населения, часть которого вынуждена была увеличить объем потребительского кредитования, а как мы видим, правительство уцепилось именно в последний фактор (кредитование плюс рассрочка) и решило бороться с причинами, а не следствием. В то же время рост ставки автоматически увеличивает издержки и стимулирует рост цен.

Источник - Nomad
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760304900


