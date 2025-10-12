 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
01:02 13.10.2025

Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
12 октября 2025
https://upl.uz/

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев выступил с заявлением, в котором охарактеризовал текущие экономические трудности в Узбекистане как прямое следствие предыдущей государственной политики. В ходе своего интервью для программы "Менимча" на телеканале "Узбекистан 24" он констатировал, что страна вступила в качественно новый этап развития, где приоритетами стали верховенство закона и создание благоприятного климата для инвесторов.

Сафаев провел ретроспективный анализ, напомнив о периоде с середины 1990-х годов, когда экономическая парадигма страны была построена на принципах изоляционизма. По его словам, на деловых встречах, таких как заседания Американо-Узбекской торговой палаты, присутствовало не более 10-15 американских компаний. При этом высокопоставленные чиновники, ответственные за экономический блок, открыто ставили под сомнение целесообразность привлечения иностранного капитала.



"Доминировала точка зрения, согласно которой инвесторы преследуют исключительно цель извлечения прибыли, а внешний мир воспринимался как враждебная среда", - отметил Сафаев. Он добавил, что ставка на модель закрытой, самодостаточной экономики не принесла ожидаемых результатов. "Мы полагали, что сможем достичь процветания в одиночку. Этот подход, к сожалению, себя не оправдал", - заявил он.

По оценке первого замглавы Сената, на протяжении почти четверти века в экономической сфере страны отсутствовали системные реформы и значимое развитие. "Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, - это, говоря прямо, наследие прошлого", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Сафаев акцентировал внимание на кардинальных изменениях, произошедших в последние годы. Он указал, что в Узбекистане начался процесс формирования открытой политики, обеспечения правовых гарантий и активного поощрения инвестиционной деятельности. Эти преобразования, по его словам, находят положительный отклик у международного сообщества и напрямую связываются с политической волей и стратегическим видением президента Шавката Мирзиеева.

"Многие международные партнеры отмечают, используя английское выражение „You can make a difference", что один человек способен изменить ситуацию. Эти слова были адресованы нашему президенту. Его дальновидная стратегия придает новый импульс для прихода инвесторов в Узбекистан", - сказал Сафаев.

Отдельное внимание было уделено геоэкономическим процессам в Центральной Азии. Сафаев описал регион как крупный и динамично растущий рынок с населением около 100 миллионов человек, если учитывать Афганистан. Он отметил, что благодаря обновленной региональной дипломатии, инициированной президентом с 2016 года, наблюдается усиление интеграционных процессов.

"Центральная Азия движется в сторону объединения, формируется единое рыночное пространство. Ранее оно было фрагментировано национальными границами, что делало его малопривлекательным для крупных инвесторов, которым необходим масштаб", - пояснил он. Открытие границ, модернизация инфраструктуры и развитие транспортных коридоров, по его мнению, трансформируют регион в перспективную зону для капиталовложений.

В качестве подтверждения успешности нового курса Сафаев упомянул недавний рабочий визит президента Шавката Мирзиеева в США 20-24 сентября для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом и были достигнуты соглашения на сумму, превышающую 105 миллиардов долларов. Глава МИД Абдулазиз Камилов, комментируя итоги, отметил, что диалог лидеров двух стран вывел двусторонние отношения на уровень стабильности и предсказуемости. Выступление Мирзиеева на трибуне ООН также было посвящено представлению реформ "Нового Узбекистана" и призывам к укреплению международного мира и сотрудничества.

В рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business) Узбекистан за последние несколько лет совершил значительный рывок, поднявшись более чем на 100 позиций. Это стало одним из самых высоких показателей прогресса среди всех стран мира, что напрямую отражает эффективность проводимых экономических реформ, упомянутых в статье.

***

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760306520


