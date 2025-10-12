Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики

12 октября 2025

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев выступил с заявлением, в котором охарактеризовал текущие экономические трудности в Узбекистане как прямое следствие предыдущей государственной политики. В ходе своего интервью для программы "Менимча" на телеканале "Узбекистан 24" он констатировал, что страна вступила в качественно новый этап развития, где приоритетами стали верховенство закона и создание благоприятного климата для инвесторов.



Сафаев провел ретроспективный анализ, напомнив о периоде с середины 1990-х годов, когда экономическая парадигма страны была построена на принципах изоляционизма. По его словам, на деловых встречах, таких как заседания Американо-Узбекской торговой палаты, присутствовало не более 10-15 американских компаний. При этом высокопоставленные чиновники, ответственные за экономический блок, открыто ставили под сомнение целесообразность привлечения иностранного капитала.



