Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО

11:58 13.10.2025 "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО США - THAAD и Aegis

Если Россия освоила технологию ракет с изменяемой тягой, то расклад стратегических сил в мире полностью меняется



Алексей Песков

13 октября 2025



Россия может быть готова разместить стратегические и тактические ракеты, которые будет трудно обнаружить и перехватить существующими системами противоракетной обороны.



Президент Владимир Путин упомянул о "новом оружии" 10 октября 2025 года в ходе пресс-конференции в Душанбе, Таджикистан, после саммита лидеров СНГ и своего визита в эту страну.



Российский президент не уточнил характер нового оружия, но заявил, что система "успешно проходит испытания", напоминает читателям Eurasian Times.



Путин сделал это заявление в контексте своего предложения Соединенным Штатам продлить действие Договора о СНВ-III, ограничивающего американские и российские стратегические наступательные вооружения. Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года.



Путин выразил оптимизм в отношении того, что договор будет продлен "при наличии доброй воли" со стороны Вашингтона. Однако он заявил, что Россия в любом случае чувствует себя в безопасности, учитывая "новизну" своего ядерного сдерживания и его постоянное совершенствование.



Он подчеркнул, что разработка новой системы оружия находится на завершающем этапе, и что Россия продолжает разрабатывать и испытывать ядерное оружие нового поколения в рамках своих усилий по стратегическому сдерживанию на фоне дискуссий по поводу истекающего срока действия СНВ-III и продолжающейся глобальной гонки вооружений.



В августе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также намекнул, что у России есть современное оружие помимо ракеты "Орешник".



"Есть Орешник. Но есть и другие, и мы не теряли времени. Я не могу назвать то, что не уполномочен называть. Но это существует", - сказал Рябков.



11 октября ТАСС со ссылкой на военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко сообщил, что новое оружие может быть основано на прорыве в технологии твердого топлива.



"Я полагаю, что это может быть связано с последними исследованиями в области технологий твердотопливных ракет для перспективных российских систем различной дальности - скорее всего, мобильных вариантов", - предположил Коротченко.



В таком случае крайне важно понять природу этого потенциального прорыва и его последствия для ядерного сдерживания.



Ракеты с твердотопливными ракетными двигателями могут храниться и транспортироваться в состоянии высокой готовности к пуску - это их главное достоинство в сравнении с ракетами, использующими жидкое топливо - горючее и окислитель. Однако твердотопливные ракеты ограничены в поражении целей на различных дальностях, поскольку их двигатели не позволяют регулировать тягу, выключать и перезапускать для регулировки скорости и, следовательно, дальности.



После воспламенения твердое топливо горит непрерывно до полного исчерпания своего ресурса. Тогда как ракеты на жидком топливе могут регулировать дальность полета, изменяя количество подаваемого топлива или останавливая и перезапуская двигатели. Гибкость в выборе дальности позволяет даже перенацеливать ракету в процессе полета.



Поскольку тяга твердотопливной ракеты фиксирована, одним из способов изменения дальности является изменение траектории.



Для поражения целей на дальностях, меньших оптимальной проектной дальности ракеты, используется высокая траектория. Однако такая траектория приводит к повышенному нагреву при входе боевой части в атмосферу и снижению точности.



Что еще важнее, ракеты, летящие по высокой траектории, легче обнаружить и перехватить системам ПВО противника из-за их предсказуемости и более низкой конечной скорости.



Однако помимо крутизны траектории для изменения дальности полета твердотопливной ракеты можно использовать и ряд других методов.



Например, многоступенчатые ракеты. Ракета может состоять из нескольких ступеней, что позволяет регулировать дальность полета путем выборочного зажигания или отделения ступеней.



Однако этот метод обеспечивает лишь грубую регулировку. Более точную регулировку можно осуществить с помощью небольших жидкостных двигателей с прецизионными двигателями, хотя дополнительная сложность, связанная с комбинированием многоступенчатого твердотопливного двигателя с жидкостными системами, как правило, сводит на нет преимущество простоты твердотопливных двигателей.



Разновидностью многоступенчатой конструкции является многоимпульсная система, в которой ракета воспламеняет второй заряд топлива через некоторое время после выгорания первого.



Многие современные твердотопливные ракеты используют эту технологию для поражения целей в широком спектре, хотя их гибкость остается значительно ниже, чем у систем на жидком топливе.



Но самое перспективное направление - твердотопливные двигатели с изменяемой тягой. Твердотопливная ракетная система с изменяемой тягой позволит реализовать возможность модуляции тяги в твердотопливных ракетных двигателях.



Тонкая настройка тяги может оптимизировать управление энергией, уменьшить ошибки скорости и повысить точность удара. Кроме того, она может обеспечить большую дальность или большую полезную нагрузку за счет исключения неэффективных схем работы двигателя.



Более того, модуляция тяги в полете позволит поражать цели на любой дистанции в пределах зоны действия ракеты.



Твердотопливные ракеты с изменяемой тягой будут сочетать в себе гибкость дальности действия жидкотопливных систем с неотъемлемыми преимуществами твердых веществ, такими как возможность длительного хранения, быстрая готовность к запуску и эксплуатационная надежность в суровых условиях.



Тягу такого ракетного двигателя можно регулировать с помощью таких технологий, как электрически управляемое твердое топливо (ECSP) и регулируемые сопловые горловины, которые позволяют в режиме реального времени контролировать скорость горения, функции запуска/остановки и уровни тяги.



В частности, ЭТСП устраняют необходимость в отдельных воспламенителях или сложных механических системах, что потенциально снижает затраты и уменьшает риск отказов.



Твердотопливные тактические ракеты нынешнего поколения, такие как "Искандер-М", перед запуском требуют изменения позиции пусковой установки для достижения оптимальной траектории, которая сведет к минимуму воздействие средств противовоздушной обороны противника.



Эти перемещения обнаруживаются системами воздушной и космической разведки противника, что делает стартовую платформу уязвимой для потенциальных упреждающих ударов.



Твердотопливная ракетная система с изменяемой тягой могла бы преодолеть это ограничение, позволяя производить пуски по оптимальным траекториям для поражения целей на разных дальностях без перемещения пусковой установки.



Твердотопливные ракетные двигатели с регулируемой тягой значительно повысили бы эффективность как стратегических, так и тактических ракет. Регулируя тягу, стратегическая ракета могла бы корректировать траекторию на среднем участке траектории, изменять скорость или выполнять маневры уклонения, что значительно затрудняло бы прогнозирование и перехват противоракетными системами - и это дало бы решающее преимущество даже перед самыми современными системами ПРО, как THAAD или Aegis.



Так что если Россия действительно создала твердотопливный двигатель с изменяемой тягой, это станет важной вехой в развитии ракетных технологий, которая сотрет давний разрыв в характеристиках между твердотопливными и жидкотопливными системами.



Такое достижение может значительно повысить гибкость, выживаемость и непредсказуемость стратегического арсенала России, кардинально усложнив расчеты противоракетной обороны и сдерживания. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760345880





