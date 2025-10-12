 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.10.2025
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
23:38  Монголия может начать закупать бензин у Китая из-за запрета экспорта из России
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
12:51 13.10.2025

Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности
РФ в регионе рассматривают как более интересного партнера, нежели США и ЕС

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12.10.2025

На фоне усилившейся конкуренции за влияние в Центральной Азии (ЦА), где западные игроки – США и ЕС – нередко сталкиваются с проблемой поиска содержательной повестки для своих саммитов, Россия демонстрирует, что ее влияние на региональное сотрудничество остается фундаментальным. Завершившиеся в Душанбе саммиты "Центральная Азия – Россия" в формате "5+1" и глав государств СНГ подтвердили: Москва остается партнером, сотрудничество с которым – от энергетики и логистики до научно-технической и гуманитарной сфер – основано на понимании региональных потребностей и нацелено на укрепление стабильности.

"Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей", – заявил президент РФ Владимир Путин, закрывая саммит "Центральная Азия – Россия". По его итогам было принято Коммюнике и План совместных действий на 2025–2027 годы. Лидеры уделили большое внимание вопросам укрепления торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей, а также совместным усилиям по обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Аналогичные ключевые предложения прозвучали и на саммите СНГ. Наиболее полно они были изложены в выступлениях президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Эти инициативы охватывают широкий спектр направлений – от административно-политического оформления "транспортного каркаса" и внедрения искусственного интеллекта до развития промышленной кооперации, углубления политической координации с внешними партнерами (в рамках расширенных форматов СНГ+ и ОТГ+ с учетом членов ШОС) и оптимизации миграционных процессов. Эксперт Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев в своем Telegram-канале отмечает, что вся эта проблематика логически вытекает из прочных и уже существующих связей с Россией; при этом часть проектов уже находится на стадии выполнения. Наиболее ярко динамика проявляется в транспортном секторе.

Президент Токаев предложил разработать Единую цифровую транспортно-логистическую карту Содружества. "По сути, этот инструмент представляет собой не просто формальный документ, а скорее комплексную базу данных, призванную стать "единым окном" для координации услуг по транспортировке, складированию и доставке грузов в регионе", – отметил Караваев.

Эту макроэкономическую задачу дополнило и конкретизировало предложение президента Шавката Мирзиеева, озвученное на саммите "Центральная Азия – РФ". Он подчеркнул важность "необходимости сопряжения национальных программ в области автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения и разработки на этой основе комплексного плана инфраструктурного партнерства – транспортно-логистического контура России и Узбекистана".

"Подчеркивая практическую направленность этих инициатив, к предстоящему визиту Токаева в Россию казахстанские эксперты разработали Совместную программу по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора "Север–Юг". Программа предусматривает удвоение его пропускной способности к 2027 году и предположительно основывается на аналитических обзорах Евразийского банка развития (ЕАБР) экономической зоны данного коридора с явным акцентом на национальные интересы Казахстана", – считает Караваев.

Эксперт отмечает: "Это также тесно увязано с амбициозной задачей, поставленной Токаевым в 2023 году, – удвоить ВВП страны к концу текущего десятилетия. Для достижения этой цели планируется значительный рост отношения инвестиций к ВВП Казахстана с 14 до 23%, что подразумевает привлечение около 400 млрд долл. инвестиций в период 2025–2029 годов. В этом контексте Россия в основной группе пяти-шести направлений, откуда можно получить инвестиции или экономическую поддержку".

В продолжение темы углубления экономического сотрудничества Мирзиеев предложил России, используя уже налаженные транспортные связи, "наращивать сотрудничество в области машиностроения, точного приборостроения, химической, электротехнической, горнодобывающей и других отраслей на кластерной основе". Конкретизируя эту идею, он выступил с инициативой создания хаба промышленного инжиниринга "Центральная Азия – Россия" в Бухаре.

"В совокупности инициативы лидеров Казахстана и Узбекистана фактически призывают Россию к более масштабному и энергичному развороту в сторону региона Центральной Азии. Такое углубление и расширение взаимодействия, несомненно, принесет взаимную выгоду всем участникам, укрепляя стабильность и способствуя устойчивому развитию общего пространства", – подчеркнул Александр Караваев.

В условиях растущей геополитической активности в Центральной Азии возникает вопрос: насколько сопоставимы форматы сотрудничества "С5+1", предлагаемые Западом – Евросоюзом и США, – с российским подходом "ЦА–РФ"?

По мнению заведующего сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, проявляется фундаментальное различие в подходах. "Форматы "Центральная Азия – США" и "Центральная Азия – ЕС" зачастую сталкиваются с проблемой наполнения повестки дня конкретным содержанием. Особенно это заметно у Вашингтона: ощущается дефицит общих тем, масштабных совместных проектов, а также отсутствие географической близости и глубокого исторического понимания региона. В результате повестка нередко формируется вокруг более абстрактных и эфемерных концепций, таких как продвижение каких-либо ценностей, как, например, демократических институтов или организация бизнес-форумов (B2B), призванных хотя бы обозначить стремление к развитию связей", – сказал "НГ" Притчин.

Для США формат "С5+1" – это скорее инструментарий геополитического позиционирования: демонстрация наличия такого формата и заявленная активность в регионе, считает эксперт. При этом фактический уровень отношений с разными странами ЦА крайне неоднороден: если с Казахстаном и в меньшей степени с Узбекистаном еще можно найти точки соприкосновения для проектов, то с Туркменистаном, Киргизией и Таджикистаном взаимодействие остается по большей части номинальным. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношениях с Европейским союзом, где, несмотря на некоторые успехи, также ощущается потребность в более глубокой и универсальной повестке.

Притчин считает, что совершенно иная картина вырисовывается при рассмотрении российского формата "ЦА–РФ". "Здесь наблюдается принципиальное отличие, заключающееся не в поиске тем, а, наоборот, в огромном количестве существующих проектов и общей повестке. Это свидетельствует о глубоких и многогранных связях между РФ и странами Центральной Азии, которые охватывают экономику, безопасность, культуру, образование и миграционные процессы", – отметил эксперт.

По словам Притчина, для Москвы существуют многочисленные другие институты регионального сотрудничества, такие как СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом контексте формат "ЦА + РФ" выступает как эффективный инструмент для точечной фокусировки на наиболее актуальных и востребованных проектах и темах, касающихся непосредственно "шестерки" участников без привлечения других игроков. Это позволяет максимально сконцентрироваться на вопросах, представляющих взаимный интерес.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760349060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса призвал крупные нефтегазовые компании усилить поддержку казахстанских производителей
- Олжас Бектенов провел встречу с участниками заседания Правления Международного Фонда спасения Арала
- Рейтинг государственных органов за III квартал 2025 года
- Откуда берется инфляция
- Редколлегия утвердила третий том истории Казахстана, посвященный периоду Золотой Орды
- Кадровые перестановки
- О повышении базовой ставки до 18%
- Казахстан и Сибирское отделение РАН обсудили развитие научно-технологического сотрудничества
- По результатам дискуссий в Демпартии "Ак жол" и НПП "Атамекен"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  