Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива

13:07 13.10.2025

БАКУ, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук принимает участие в трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященной вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни. Мероприятие проходит в Баку, передает корреспондент ТАСС.



"Для повышения привлекательности западного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг нам нужно формировать гармонизированную транспортную инфраструктуру России, Азербайджана и Ирана и создавать равные условия для всех добросовестных перевозчиков при прохождении государственной границы. Этим вопросам, собственно, посвящена наша сегодняшняя трехсторонняя встреча, которую мы проводим для того, чтобы выработать совместные решения, которые позволят создать комфортную и бесшовную среду для перевозчиков, экспортеров и импортеров", - отметил он.



По словам Оверчука, совместная работа трех стран по укреплению транспортной связности является "важнейшим элементом в развитии добрососедских отношений и растущих торговых связей".



"У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой и гармонизированными правилами и стандартами. Крепкие и динамично развивающиеся отношения России и Азербайджана, России и Ирана, Ирана и Азербайджана обуславливают активизацию скоординированных действий по развитию транспортной связанности в регионе и обеспечению бесшовной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива", - отметил он.



Оверчук указал, что таким образом создаются наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей, экспортеров и импортеров трех стран. "Это та работа, в результате которой наши экономики получают дополнительную возможность расширяться, создаются новые рабочие места, возрастают доходы и улучшается жизнь людей", - добавил он.