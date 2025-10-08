 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 13.10.2025
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
23:38  Монголия может начать закупать бензин у Китая из-за запрета экспорта из России
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
03:05  Forbes: 25 000 кубинцев могут вступить в ряды армии России
02:58  Сергей Бабурин: "Либеральная мораль погибает, вслед за ней умрет и либеральная модель"
Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
13:07 13.10.2025

БАКУ, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук принимает участие в трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященной вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни. Мероприятие проходит в Баку, передает корреспондент ТАСС.

"Для повышения привлекательности западного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг нам нужно формировать гармонизированную транспортную инфраструктуру России, Азербайджана и Ирана и создавать равные условия для всех добросовестных перевозчиков при прохождении государственной границы. Этим вопросам, собственно, посвящена наша сегодняшняя трехсторонняя встреча, которую мы проводим для того, чтобы выработать совместные решения, которые позволят создать комфортную и бесшовную среду для перевозчиков, экспортеров и импортеров", - отметил он.

По словам Оверчука, совместная работа трех стран по укреплению транспортной связности является "важнейшим элементом в развитии добрососедских отношений и растущих торговых связей".

"У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой и гармонизированными правилами и стандартами. Крепкие и динамично развивающиеся отношения России и Азербайджана, России и Ирана, Ирана и Азербайджана обуславливают активизацию скоординированных действий по развитию транспортной связанности в регионе и обеспечению бесшовной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива", - отметил он.

Оверчук указал, что таким образом создаются наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей, экспортеров и импортеров трех стран. "Это та работа, в результате которой наши экономики получают дополнительную возможность расширяться, создаются новые рабочие места, возрастают доходы и улучшается жизнь людей", - добавил он.

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760350020


