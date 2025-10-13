Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана

13:28 13.10.2025

Tекст: Дмитрий Зубарев

13 октября 2025



Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вмешаться в урегулирование вооруженного конфликта между Пакистаном и Афганистаном после нескольких дней боев на границе, в результате которых, по данным Пакистана, погибли 23 его военных.



Дональд Трамп заявил о своей готовности вмешаться в урегулирование конфликта между Пакистаном и Афганистаном, передает Bloomberg.



"Я слышал, что сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. Я сказал, что должен подождать, пока не вернусь", – привели слова президента США журналисты на борту Air Force One.



Трамп сделал это заявление по пути в Египет, где должен принять участие в международном саммите по урегулированию ситуации в Газе. Ожидается, что там же будут присутствовать премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава пакистанской армии Асим Мунир и министр иностранных дел Исхак Дар.



