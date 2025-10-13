|Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:28 13.10.2025
Tекст: Дмитрий Зубарев
13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вмешаться в урегулирование вооруженного конфликта между Пакистаном и Афганистаном после нескольких дней боев на границе, в результате которых, по данным Пакистана, погибли 23 его военных.
Дональд Трамп заявил о своей готовности вмешаться в урегулирование конфликта между Пакистаном и Афганистаном, передает Bloomberg.
"Я слышал, что сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. Я сказал, что должен подождать, пока не вернусь", – привели слова президента США журналисты на борту Air Force One.
Трамп сделал это заявление по пути в Египет, где должен принять участие в международном саммите по урегулированию ситуации в Газе. Ожидается, что там же будут присутствовать премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава пакистанской армии Асим Мунир и министр иностранных дел Исхак Дар.
Пакистанские СМИ сообщают о вероятном проведении встречи между пакистанской делегацией и Трампом в рамках саммита. Мероприятие также посетят лидеры более двадцати стран, сопредседателем выступит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Обострение конфликта на границе произошло после того, как Кабул обвинил Исламабад в авиаударах по афганской территории. По данным пакистанских военных, за несколько дней столкновений были убиты 23 пакистанских военнослужащих, еще 29 получили ранения. По оценке Associated Press, афганская сторона утверждает о гибели 58 пакистанских солдат. В свою очередь Пакистан сообщил об уничтожении более 200 боевиков движения "Талибан*" и связанных с ним формирований на территории Афганистана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США разожгли конфликт между Афганистаном и Пакистаном. Эксперт назвал единственное преимущество Афганистана в этом противостоянии. Движение "Талибан" объявило об успешном завершении операции против Пакистана.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ