Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"

13:43 13.10.2025

Песни, беркуты и обряды предков: Восточный Казахстан отметил юбилей "Шығыс Салбурыны"



11 Октябрь 2025



Масштабное событие объединило лучших беркутчи Казахстана и зарубежных стран, а также зрителей, ценящих национальные традиции и древнее искусство құсбегілік - соколиной охоты, передает агентство Kazinform.



