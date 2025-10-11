|Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:43 13.10.2025
11 Октябрь 2025
Масштабное событие объединило лучших беркутчи Казахстана и зарубежных стран, а также зрителей, ценящих национальные традиции и древнее искусство құсбегілік - соколиной охоты, передает агентство Kazinform.
В живописном селе Бозанбай Уланского района состоялся пятый, юбилейный Международный фестиваль "Шығыс Салбурыны – 2025".
На праздник прибыли гости из Китая, Монголии, Кыргызстана, Венгрии, России и различных регионов Казахстана.
За пять лет своего существования фестиваль превратился в важную культурную площадку, способствующую возрождению и популяризации национальных ценностей. В этом году праздник собрал около 10 тысяч участников и гостей.
Торжественное открытие прошло 9 октября. Парад национальных костюмов, выступления с ловчими птицами, демонстрация мастерства беркутов, ителги, қаршыға и охотничьих собак породы тазы произвели сильное впечатление на зрителей. На арене развернулось настоящее зрелище, где сила, ловкость и дух предков переплелись в каждом мгновении соревнований.
В завершение фестиваля, 11 октября, состоялись финальные этапы состязаний, поэтический конкурс мүшәйра, церемония награждения победителей и большой гала-концерт.
Фестиваль украсили выступления фольклорных ансамблей и известных артистов Казахстана - группы "Алатау серілері", Кенжебека Жәнәбілова и Досымжана Таңатарова. Их выступления стали ярким финальным аккордом праздника, наполненного гордостью за национальное наследие.
Особое внимание в этот день было уделено этнокультурной программе. Каждый район области представил уникальные обряды предков:
* Усть-Каменогорск - "Ашамайға мінгізу"
* район Алтай - "Асату"
* Катон-Карагайский район - "Бастаңғы"
* район Үлкен Нарын - "Беташар"
* Тарбагатайский район - "Қырқынан шығару"
* Курчумский район - "Отқа май құю"
* район Марқакөл - "Құйрық-бауыр асату"
* Глубоковский район - "Бесікке салу"
* Зайсанский район - "Тұсау кесу"
* Шемонаихинский район - "Ұйқы ашар"
* район Самар - "Сырға салу"
* Уланский район - "Балаға ат қою"
На территории "Бүркіт төбе" были установлены 40 юрт, оформленных в этностиле, где проходили мастер-классы, обряды и выставки народного творчества.
Среди почетных гостей фестиваля были государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Күнтуған, вице-президент Республиканской федерации Бағдатхан Мүптекеқызы и знаменитая беркутчи Айшолпан Нургайып.
Организаторы отметили, что "Шығыс Салбурыны" стал не просто соревнованием беркутчи, а символом патриотизма и культурного единства, укрепляющим национальное самосознание и международный имидж Казахстана.
"Шығыс Салбурыны" - это не просто спортивное состязание. Это возрождение культурной самобытности, глубокая связь с корнями и возможность показать миру красоту и величие казахских традиций. Сегодня национальные виды спорта занимают достойное место в системе физической культуры Казахстана. Проведение этнофестивалей, республиканских и международных турниров, чемпионатов Азии и мира способствует сохранению, популяризации и передаче следующему поколению нашего бесценного наследия, - сказал аким области Нурымбет Сактаганов.
Мероприятие прошло при поддержке акима ВКО Нурымбета Сактаганова и Республиканской федерации птицеводства.
Асель Елюбаева
Казахи из Монголии сохраняют древнее искусство охоты с беркутами
10 октября 2025
Монголия привезла на V Международный фестиваль "Шығыс Салбурыны" команду из десяти человек. Правда, беркутчи из них только пятеро. Остальные - тренеры и судьи.
Кенжебек и Алпамыс - самые опытные беркутчи в монгольской команде. Кенжебек охотится с ловчими птицами уже 20 лет. У его коллеги стаж немногим меньше - 16 лет. Буквально неделю назад оба участвовали в Чемпионате Азии, где Кенжебек и его птица стали призерами. О заслугах своих спортсменов с удовольствием рассказал руководитель монгольской делегации - директор Федерации беркутчи Монголии Бекжан Казбекулы.
При знакомстве с гостями из этой центральноазиатской страны бросается в глаза то, что у всех делегатов казахские имена. Общение также происходило на казахском языке. Дело в том, что традиции охоты с беркутами в Монголии - чисто казахские. Сами монголы исторически были великими мастерами коневодства, отличными лучниками и знатоками псовой охоты. Но вот охота с ловчими птицами прижилась у них примерно полтора века назад, когда в Западную Монголию прикочевали казахи. Сегодня эта традиция сохраняется в Монголии именно как культурное наследие казахского меньшинства.
Для самих казахов культура беркутчи восходит вглубь веков - во времена древних тюрок, которые господствовали на просторах Центральной Азии с VI по Х века. Будущих пернатых охотников добывали из гнезд в скалах еще птенцами, растили в заботе, подолгу носили на руке, чтобы между птицей и хозяином установился тесный эмоциональный контакт. Грозный на вид беркут оказывается очень привязчивой птицей. Без своего беркутчи, без его руки и голоса он может сильно скучать. При этом он не терпит суеты и грубости. Это птица гордая, умная и вспыльчивая. Казахи всегда считали беркута символом свободы, мужества и достоинства.
Ирина Плотникова