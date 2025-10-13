 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
14:37 13.10.2025

В западном мире строят цифровой концлагерь
Западные правящие круги ужесточают интернет-цензуру

13.10.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ

У нынешнего поколения остается все меньше времени, "чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами". Об этом заявил предприниматель, основатель Telegram Павел Дуров в день своего 41-летия. Бизнесмен заявил, что не хочет отмечать свой день рождения.

"То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля", – написал Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, "некогда свободные" страны вводят "антиутопические меры", такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (страны ЕС).

Дуров упомянул Германию, где, по его словам, "преследуют любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете". В Великобритании "тысячи людей сажают в тюрьму за твиты", во Франции ведут уголовное расследование в отношении лидеров технологических компаний, защищающих свободу и неприкосновенность частной жизни.

"Мрачный, антиутопический мир стремительно приближается – пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы – и кто позволил их отнять. Нам внушили ложь", – считает Дуров.

Основатель мессенджера Telegram ни в чем не погрешил против истины.



На днях в Великобритании объявили о введении обязательной системы цифрового удостоверения личности, получившей название Brit Card, для всех жителей страны к 2029 году.

Правительство Соединенного Королевства утверждает, что цифровое удостоверение личности упростит взаимодействие с государственными службами и повысит безопасность.

Правда, идея ввести Brit Card нравится далеко не всем. Более 2,5 миллиона человек подписали петицию против него, утверждая, что это "шаг к массовой слежке и цифровому контролю".

Цифровое удостоверение личности – не новая концепция для Европы, где несколько стран внедрили подобные системы, дружно загоняя своих граждан в цифровой концлагерь.

Так, эстонское приложение e-ID существует уже почти 20 лет. Сегодня 99% жителей Эстонии имеют цифровое удостоверение личности.

В Дании приложение MitID, представленное в 2021 году, объединяет банковские и государственные услуги, налоги, здравоохранение, пенсии и образование. Им пользуются свыше 90% жителей страны.

Электронный DNI Испании, впервые представленный в 2006 году и дополненный приложением MiDNI для смартфонов, представляет собой модель, аналогичную датской. На уровне ЕС регламент eIDAS 2.0 требует от всех стран-членов предоставить гражданам цифровой идентификационный кошелек к 2026 году.

Пилотные проекты цифровых паспортов реализуются в 26 странах ЕС, а также в Норвегии, Исландии и Украине, в них участвуют сотни госорганов и частных компаний.

В конце июня Австралия без лишнего шума ввела правила, обязывающие такие компании, как Google и Microsoft, проверять возраст зарегистрированных пользователей,

С 27 декабря Google, занимающая доминирующее положение на австралийском рынке поиска с долей более 90 процентов, и ее конкурент Microsoft должны будут использовать технологию проверки возраста пользователей при входе в систему, в противном случае им грозит штраф в размере почти 50 миллионов долларов за каждое нарушение.

Минувшим летом в Великобритании вступили в силу основные положения закона о безопасности в интернете (Online Safety Act). Одним из его ключевых положений стало обязательное внедрение всеми интернет-платформами систем возрастной проверки пользователей.

В середине октября Евросоюз рассмотрит Chat Control – законопроект, в рамках которого мессенджеры предлагают обязать передавать конфиденциальные данные пользователей правительствам стран ЕС. Переписку пользователей в рамках документа предлагается сканировать при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

В случае принятия он обяжет мессенджеры на территории стран ЕС, в том числе WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Telegram и Signal (был заблокирован в РФ в 2024 году), сканировать личную переписку пользователей при помощи ИИ-алгоритмов.

Согласно Докладу Государственного департамента США о правах человека за 2024 год, права человека, такие как свобода выражения мнений, находятся под угрозой в Германии и других европейских странах.

Правительство Германии отвергло этот доклад. "В Германии нет цензуры", – заявил заместитель официального представителя правительства Штеффен Майер.

"У нас в Германии очень высокий уровень свободы слова, и мы будем продолжать защищать ее во всех формах", – добавил он.

"Доклад является продолжением комментариев вице-президента США Дж. Д. Вэнса, сделанных в феврале, в котором он обвинил Германию и других европейских союзников в ограничении свободы слова и попытках маргинализировать крайне правые партии, включая "Альтернативу для Германии" (АдГ). Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал его высказывания "навязчивыми"", – пишет иноагент DW*.

На самом деле с февраля 2022 года в интернете Германии введена самая настоящая цензура под предлогом борьбы с "хейтерами", то есть лицами, наносящими оскорбления кому-либо.

Соцсети с числом пользователей более двух миллионов стали не только удалять хейтерские сообщения, но и информировать о них, включая их содержание и IP-адрес автора, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), где был создан новый центральный регистр (ZMI). В него стал вноситься интернет-контент, за который возможно уголовное наказание.

Все это происходит без юридического основания – соцсеть сама решает, идет ли речь о наказуемом деянии и стоит ли передавать данные в BKA.

В марте 2025 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер довольно прозрачно намекнул, против кого должна работать немецкая интернет-цензура.

"То, что мы наблюдаем сегодня, – это фундаментальный сдвиг в политической коммуникации. Дебаты переходят из качественных СМИ в социальные сети, и это в корне меняет нашу демократию", – заявил он в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По его словам, в традиционных СМИ есть место для дифференциации, для взвешивания всех за и против. Социальные сети же работают "по черно-белому принципу – да или нет".

"Эта потеря вдумчивости вызывает беспокойство, – сказал Штайнмайер. – Защищать либеральные ценности – значит также быть активным в Сети и не оставлять поле боя тем, кто угрожает нашей демократии".

И чтобы уж совсем стало ясно, кого он видит в качестве мишени для интернет-цензуры, Штайнмайер рассказал о своей поездке в Чили, где в ноябре пройдут президентские выборы. Там, как ему сообщили, благодаря целенаправленному управлению алгоритмами "кандидат от ультраправой партии вырвался на вершину, а политический ландшафт был перепахан под воздействием извне".

"Мы должны понимать, что подобная динамика может произойти и в нашей стране, – предупредил президент Германии. – Это огромный вызов для демократии и без регулирования противостоять этому будет сложно".

Собственно говоря, жесткая критика германских властей в докладе Госдепа была вызвана именно растущими гонениями Берлина на правую партию "АдГ", которую Белый дом всячески поддерживает.

В Британии в прошлом году двое мужчин были отправлены в тюрьму за посты в социальных сетях, направленные против нелегальных мигрантов.

Свои предупреждения Дуров озвучивает на фоне продолжающегося во Франции расследования по поводу злоупотреблений на платформе Telegram: в 2024 году его задержали под Парижем, затем он был освобожден под залог и в 2025-м получил разрешение временно покинуть страну. Сам Дуров отрицает нарушения и подчеркивает приверженность приватности пользователей.

"Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время", – резюмировал он свое сообщение.

Дуров по каким-то причинам не упомянул США, где цифровой контроль за гражданами между тем набирает обороты.

В ряде штатов запущены пилотные программы поведенческого скоринга – под кодовым названием Freedom Score. Формально – для борьбы с мошенничеством. Фактически – это адаптированная система социального рейтинга, где за "нежелательное поведение" можно потерять доступ к банковским операциям, госуслугам или даже к медицинской помощи.

Закон штата Флорида FL HB233 (21R), принятый в 2022 году, требует от 40 государственных колледжей и университетов Флориды ежегодно опрашивать десятки студентов, преподавателей и сотрудников об их политических убеждениях и, в частности, об уровне "интеллектуальной свободы" в школах.

В июле 2025 года администрация Трампа представила AI Action Plan 2025, – стратегический план, цель которого – вывести Америку в безоговорочные мировые лидеры на основе опережающего развития искусственного интеллекта.

Один из ключевых тезисов этого плана гласит: "Управление по административно-бюджетным вопросам (OMB) будет работать со всеми федеральными агентствами над пересмотром или отменой правил, регламентов, меморандумов и руководящих документов, которые излишне препятствуют развитию ИИ". "OMB shall work with all Federal agencies to revise or repeal regulations, rules, memoranda, guidance documents… that unnecessarily hinder AI development".

В реальности эта директива означает программное уничтожение любых правовых нормативов, мешающих ускоренному развитию ИИ.

"Под размытым ярлыком "unnecessarily hinder" скрывается все: нормы охраны труда, экологические стандарты, право работников на приватность, запрет дискриминации при приеме на работу, защита потребителей и т. д. и т. п. Это правовой погром, цель которого – расчистить путь к беспрепятственной эксплуатации труда, данных и природных ресурсов", – отмечает британский журналистский портал The Eastern Post.

В текущей реальности пять американских технологических корпораций – Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta* и Apple – сконцентрировали свыше 70 % мирового рынка облачных хранилищ, где размещаются модели ИИ, а крупнейшие американские инвыестфонды – Vanguard, BlackRock, State Street – владеют пакетами от 6 до 9 % в каждой из них.

AI Action Plan 2025 системно расчищает в интересах альянса технологической и финансовой мафии нормативное поле индустриальной капиталистической системы. В перспективе задумано построить систему строжайшего цифрового контроля за простыми гражданами, которые будут лишены даже самых элементарных гражданских прав.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760355420


