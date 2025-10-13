 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
20:47 13.10.2025

Россия усиливает экономическое влияние в Азии
Как развивается энергетическое партнерство с Китаем

Анна Волкова
Об авторе: Анна Валентиновна Волкова – эксперт аналитического центра "Яков и партнеры"
13.10.2025

Энергетическое партнерство России и Китая за последние годы стремительно окрепло, особенно после 2022 года. К 2024 году товарооборот двух стран достиг рекордных 237 млрд долл., более чем вдвое превысив уровень 2020 года. Экспорт энергоресурсов стал основой этого сотрудничества. Стартовавшие с 2022 года западные внешнеторговые ограничения вызвали переориентацию поставок нефти, газа и угля с Европы на Азию. В результате доля Китая во внешней торговле России резко возросла – уже в 2023 году на него пришлось 30,5% российского экспорта товаров (против около 13% до пандемии). Рассмотрим основные направления энергосотрудничества между странами и то, как эти связи усиливают экономическое влияние России в Китае и по всей Азии в период 2021–2025 годов и с прицелом на 2030 год.

С 2021 по 2024 год торговый оборот между Россией и Китаем в сфере энергетики вырос на 81% в денежном выражении. На 81% увеличился российский совокупный экспорт в Китай нефти и нефтепродуктов, газа, угля. Аналогичный рост на уровне 80% наблюдается в импорте китайских энергоносителей и оборудования для электростанций в Россию. Перспективы российского энергетического экспорта в Китай смотрите на рис. 1 на стр. 10.



Нефтяное сотрудничество

Россия стала одним из ведущих поставщиков нефти в Китай, резко нарастив экспорт после 2021 года.

В 2021 году Россия была вторым по величине экспортером нефти в Китай (после Саудовской Аравии) с долей 16% импорта Китая. Однако в 2022–2023 годах ситуация изменилась: Китай закупал рекордные объемы российской нефти, пользуясь ценовыми скидками на фоне внешнеторговых ограничений. В 2023 году Россия впервые стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Всего за 2021–2024 годы экспорт сырой нефти в Китай вырос на 54%, до 62,3 млрд долл., при этом рост количества тонн экспорта за тот же период составил 36%. Экспорт нефтепродуктов за тот же период показал рост в 5,5 раза и составил 8,3 млрд долл.

До 40% экспорта в Китай направляется не танкерами, а по трубопроводу ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) и его отводу на местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Китай ранее инвестировал примерно 50 млрд долл. в этот трубопровод, обеспечив долгосрочные поставки легкой нефти с пониженным содержанием серы. Предоплаченные китайскими кредитами трубопроводные поставки связали экономики двух стран: Китай получил стабильный поток сырья, а Россия – крупные авансовые средства и гарантированный рынок сбыта.

Благодаря наращиванию нефтяного экспорта Россия усилила свое экономическое влияние на Китай: будучи теперь крупнейшим источником импортной нефти, Россия стала критически важным звеном энергетической безопасности Китая. Одновременно увеличилась и зависимость российской экономики от Китая – около 35% всего российского экспорта нефти в 2022–2023 годах поглощалось китайским рынком, что делает его важнейшим клиентом наряду с Индией. Такой взаимный интерес закреплен крупными проектами (трубопроводы, долгосрочные контракты), обеспечивая экономические выгоды для обеих сторон.

Природный газ

В газовой сфере сотрудничество продемонстрировало сильный рост с 2019 года, когда был запущен первый трубопровод в Китай. Экспорт газа с 2021 по 2024 год вырос в 4,6 раза и в денежном выражении составил 13,2 млрд долл. за счет рекордного роста цен в 2022 году и досрочного вывода в декабре 2024 года газопровода "Сила Сибири" на проектную мощность в 38 млрд куб. м в год.

Доля сжиженного природного газа (СПГ) в экспорте газа в Китай в 2024 году составила 38%, или 5 млрд долл. Китай становится крупнейшим потребителем российского трубопроводного газа. Это свидетельствует о развороте газовой стратегии РФ на Восток. Россия активно наращивает поставки газа в Китай, компенсируя утраченный европейский рынок.

И планируются новые трубопроводы к 2030 году:

– "Сила Сибири – 1": восточный газопровод из Якутии в Китай начал работу в конце 2019 года и стал стратегическим проектом. Контракт "Газпрома" и CNPC рассчитан на 30 лет и 400 млрд долл. В 2024 году досрочно выведен на проектную мощность в 38 млрд куб. м в год. Запланировано дополнительное увеличение поставок на 6 млрд куб. м в год, до 44 млрд куб. м в год с января 2027 года.

– Новый проект "Сила Сибири – 2": Россия работает над проектом второго магистрального газопровода мощностью 50 млрд куб. м в год из Западной Сибири через Монголию в Китай. В сентябре 2025 года был подписан меморандум между "Газпромом" и CNPC о строительстве "Сила Сибири – 2", который может стать самым крупным проектом в газовой отрасли в мире. Начало строительства запланировано на 2026 год, конец – на 2030-й. Выход на проектную мощность можно ожидать к 2035 году. Реализация этого мегапроекта позволит почти удвоить экспорт и заместить выпавший европейский рынок, а также укрепить долгосрочные экономические связи с Китаем.

– Дальневосточный маршрут: помимо крупных транзитных трубопроводов осваиваются и региональные поставки. В феврале 2022 года подписан контракт на 10 млрд куб. м в год газа из месторождений Сахалина в северо-восточные провинции Китая. Планируется проложить новый трубопровод через Японское море к 2026–2027 году. Этот проект диверсифицирует маршруты: газ с Дальнего Востока пойдет напрямую в Китай, минуя сухопутные границы. Начало поставок ожидается не позднее 2027 года. В сентябре 2025 года были подписаны договоренности, что объем экспорта газа будет увеличен с 10 млрд куб. м в год еще на 2 млрд. Таким образом, Россия расширяет инфраструктуру экспорта газа во все возможные точки входа на китайский рынок.

– СПГ и совместные проекты: Россия наращивает экспорт сжиженного газа в Азию, а после анонсированного ускоренного отказа Евросоюза от российского СПГ этот тренд продолжится. В 2022 году РФ поставила Китаю 6,5 млн т СПГ (4-е место среди поставщиков, около 10% китайского импорта), а в 2024-м – рекордные 8,3 млн т, став третьим поставщиком после Австралии и Катара.

Газовое сотрудничество укрепляет влияние России в Азии двояко. С одной стороны, Китай становится зависим от российского трубопроводного газа для обеспечения своих северных провинций. Это дает России рычаги влияния и долгосрочные контракты в юанях, ослабляя долларовую зависимость торговли. С другой стороны, Россия демонстрирует другим странам региона готовность переориентировать газовые потоки на Восток. Например, в 2023 году Россия впервые продала в Азию больше газа, чем в Европу. Тем не менее следует отметить и обратное влияние: зависимость самой России от единственного покупателя растет, что усиливает переговорные позиции Китая (пример – жесткая ценовая политика Китая в вопросе "Силы Сибири – 2"). В целом же до 2030 года прогнозируется углубление интеграции газовых систем России и Азии, причем Китай – ядро этого рынка. Газ, как более экологичное "промежуточное" топливо в энергетическом переходе, становится ключевым, надежным энергоресурсом ближайших десятилетий.

Уголь и электричество

Угольная торговля между Россией и Китаем также пережила бум после 2021 года, позволив частично компенсировать потерю рынка Европы и расширить присутствие в Азии. Выручка от экспорта угля за 4 года увеличилась на 71%, до 10,9 млрд долл.

После введения эмбарго ЕС на уголь (август 2022 года) Россия увеличила поставки в Азию. Уже в 2022 году экспорт в КНР вырос до 68,1 млн т (+23% г/г), что сделало Россию вторым поставщиком угля после Индонезии. В 2023 году на фоне восстановления спроса в Китае и разрыва с Австралией российский экспорт достиг рекорда около 100 млн т. В 2024 году ситуация несколько изменилась: Китай возобновил закупки австралийского угля и доля России упала, однако она осталась вторым по объемам поставщиком.

Для наращивания экспорта на Восток Россия вложилась в инфраструктуру. В 2022 году открылся первый железнодорожный мост через Амур (Нижнеленинское–Тунцзян), существенно увеличив пропускной поток угля и руды в КНР. Также строятся новые угольные терминалы в портах Дальнего Востока. В самой же Азии российский уголь стал востребован не только в Китае: Индия, Турция, Южная Корея, Вьетнам в 2022–2023 годах тоже увеличили закупки российского угля. К примеру, Индия нарастила импорт до ~16 млн т в 2022 году (в два раза больше, чем годом ранее). Эти новые рынки ослабляют зависимость РФ от Китая и расширяют ее экономическое влияние.

Благодаря переориентации на Азию Россия удержала позиции крупного экспортера угля, несмотря на внешнеторговые ограничения. Доходы от азиатских продаж угля помогли поддержать угледобывающую отрасль (которая в 2022 году дала рекордную выручку). Для Китая возросшая зависимость от российского угля была особенно критична в 2021–2023 годах, когда внутренние проблемы с добычей и эмбарго на австралийский уголь вызвали энергокризис. Россия оперативно удвоила экспорт электроугля в Китай осенью 2021 года, чтобы снять дефицит электрогенерации. Тем самым Россия продемонстрировала способность поддерживать Китай в сложный момент, укрепив двусторонние связи.

Однако в долгосрочной перспективе влияние России через уголь ограничено: Китай диверсифицирует поставки и планирует пик потребления угля к 2030 году, спрос в Азии может сократиться с переходом на зеленую энергетику в горизонте десятилетий. В ближайшие годы Китай, Индия и другие азиатские государства останутся главными потребителями российского угля, что обеспечивает России присутствие в регионе.

Сотрудничество в электроэнергетике между РФ и КНР менее масштабно, но также приносит экономические и стратегические выгоды. Например, в 2021 году, когда Китай столкнулся с острым энергетическим кризисом и веерными отключениями, Россия вдвое увеличила экспорт электроэнергии. 2022 год стал рекордным: Россия поставила 4,6 млрд кВт-ч китайским потребителям. Однако из-за ускоренного развития Дальнего Востока и роста внутреннего спроса экспорт сократился. За последние четыре года поставки электричества в Китай сократились более чем в четыре раза и выручка составила 41 млн долл.

Китайские поставки

Нельзя не осветить и рост импорта из Китая в сфере энергетики (см. рис. 2). За те же четыре года импорт энергоносителей и оборудования для электростанций в Россию из Китая суммарно вырос на 80% и достиг 647 млн долл. Прирост в размере 255 млн долл. был обеспечен увеличением поставок китайского оборудования для электростанций (ЭС) и увеличением поставок нефтепродуктов и кокса на 82 млн долл.

В 2024 году импорт китайского оборудования составил 53,7% всего официально импортированного Россией оборудования для электростанций. Китай смог нарастить свою долю в этом импорте с 9,3% в 2021 году за счет замещения европейских поставщиков, а также в целом сокращения официального импорта энергетического оборудования Россией на 67%.

С 2022 года Китай обеспечивает весь импорт оборудования солнечных электростанций в Россию.

Импорт оборудования для ветряных электростанций в Россию фактически прекратился после 2021 года. Суммарный объем импорта оборудования ВЭС в 2022–2024 годах не превысил 2 млн долл. и был полностью поставлен из Китая.

Импорт энергоносителей из Китая показал рост на 60% за четырехлетний период. Основным драйвером стал импорт различных видов кокса. Так, импорт угольного кокса из Китая вырос в 2,4 раза, а импорт нефтяного кокса – в 7 раз. Кокс используется в доменных печах для выплавки стали. Сегодня весь угольный кокс и половина нефтяного кокса импортируется в Россию из КНР.

Суммируя эффекты от роста энергетического партнерства, можно сказать, что Россия, используя энергетику как главный рычаг внешней политики, сумела после 2021 года значительно расширить свое присутствие в Китае и Азии. Совокупная выручка России от экспорта энергоресурсов в Азию (Китай, Индию и др.) превысила 180 млрд долл., во многом компенсировав потери на Западе. Страны региона, получая дешевую и надежную энергию, становятся более лояльными к России или как минимум стремятся сохранять нейтралитет. К 2030 году, при успешной реализации всех запланированных проектов (газопроводы, строительство новых АЭС, инфраструктура), Россия может стать энергетическим хабом Евразии, от которого в той или иной степени зависят практически все крупные экономики Азии.

Экономические выгоды

Доходы от реализации энергоресурсов в Азии позволили стабилизировать рубль после начала внешнеторговых ограничений и финансировать бюджет. Кроме того, расчеты все больше идут в нацвалютах, что снижает зависимость от доллара.

Произошла диверсификация потребителей, благодаря повороту в Азию Россия избежала критической зависимости от одного рынка. Если раньше около 50% нефти и газа шло в Европу, то сейчас основными покупателями стали Китай и Индия. Теперь у России два крупных энергорынка, что улучшает ее переговорные позиции: например, продавая нефть со скидкой в Азию, РФ смогла сохранить добычу и даже увеличить долю на глобальном рынке в 2023 году. В перспективе после 2030 года развитие альтернативных логистических коридоров (Арктический морской путь в Азию, трансъевразийские трубопроводы) еще сильнее интегрирует Россию с восточными экономиками и уменьшит влияние европейских внешнеторговых ограничений.

Политическое влияние проявляется в дипломатической поддержке: Китай последовательно блокирует антироссийские резолюции, критикует внешнеторговые ограничения и наращивает военное сотрудничество с РФ, что косвенно связано с тесной экономической взаимосвязью. Индия, получая нефть со скидкой, также занимает сдержанную позицию и игнорирует призывы снизить закупки. Страны Центральной Азии, теперь зависящие от поставок газа/электричества из РФ, менее склонны поддерживать антироссийские шаги.

Реализация совместных мегапроектов (трубопроводы, АЭС, СПГ-заводы) создают глубокую связанность экономик. Китайские кредиты в ВСТО, доли CNPC в российских месторождениях, индийские инвестиции в "Восток Ойл" – все это сковывает партнеров узами взаимных вложений. Россия усиленно привлекает капитал и технологии из Азии: после ухода западных компаний доля Китая в нефтегазовых проектах РФ выросла (например, CNPC и CNOOC суммарно владеют 20% "Ямал СПГ", 20% "Арктик СПГ 2", 10% Ванкора"). В ответ российские компании получают доступ на азиатские рынки: ЛУКОЙЛ в 2023 году вошел в блоки в Мексиканском заливе совместно с китайцами, "Зарубежнефть" ищет проекты в Малайзии и Индонезии.

Но Россия осознает и риски дисбаланса: китайская экономика больше российской в ~10 раз, и в двусторонней торговле роль КНР для РФ куда значимее, чем наоборот (только ~4% внешней торговли Китая приходится на РФ). Поэтому Россия диверсифицирует связи по всей Азии. Пока это удается: помимо Китая энергопартнеры России – Индия, Турция, Вьетнам, Иран, Казахстан и др., что формирует широкий пояс стран, лояльных к РФ экономически. Энергетика стала фундаментом для этого "пояса лояльности".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760377620


