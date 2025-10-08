За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?

22:53 13.10.2025

Témoignages: за кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США



ХАРАРЕ, 13 октября. /ТАСС/. Борьба за влияние различных держав и экономических сил, в том числе финансовых структур США, лежит в основе нынешнего политического кризиса на Мадагаскаре. Об этом пишет газета Témoignages, издающаяся на острове Реюньон - в заморском департаменте Франции в юго-западной части Индийского океана.



Мадагаскар обладает богатыми месторождениями редкоземельных металлов. Заинтересованные в них влиятельные круги и финансовые структуры в США, поддерживающие президента Дональда Трампа, усматривают в малагасийской нестабильности возможность произвести перестановку своих агентов на Мадагаскаре в ущерб национальному суверенитету, пишет газета со ссылкой на источники.



