Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
23:38  Монголия может начать закупать бензин у Китая из-за запрета экспорта из России
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
04:17  В Астане откроют спецлабораторию робототехники на базе Центра искусственного интеллекта
03:14  Европа попала в "гибридную ловушку Путина", - Владимир Корнилов
За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
22:53 13.10.2025

Témoignages: за кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США

ХАРАРЕ, 13 октября. /ТАСС/. Борьба за влияние различных держав и экономических сил, в том числе финансовых структур США, лежит в основе нынешнего политического кризиса на Мадагаскаре. Об этом пишет газета Témoignages, издающаяся на острове Реюньон - в заморском департаменте Франции в юго-западной части Индийского океана.

Мадагаскар обладает богатыми месторождениями редкоземельных металлов. Заинтересованные в них влиятельные круги и финансовые структуры в США, поддерживающие президента Дональда Трампа, усматривают в малагасийской нестабильности возможность произвести перестановку своих агентов на Мадагаскаре в ущерб национальному суверенитету, пишет газета со ссылкой на источники.



Издание обращает внимание, что к массовым антиправительственным выступлениям, которые начались 25 сентября, быстро присоединились военные, а также некоторые видные оппозиционеры, включая бывшего президента Мадагаскара Марка Равалуманану (2002-2009). Этот политик во время своего правления запомнился близкими связями с Вашингтоном, отмечает Témoignages. Его возвращение для многих символизирует возобновление иностранного влияния, которое было отвергнуто участниками массовых волнений 2009 года, в результате чего Равалуманане пришлось уйти в отставку и к власти пришел нынешний глава государства Андри Радзуэлина.

Ныне Радзуэлина заявил о кибератаке с целью разворачивания антиправительственных манифестаций, что он расценил как попытку государственного переворота.

Газета подчеркивает, что напряжение на Мадагаскаре не спадает и движение "Поколение Z", которое режиссирует протесты, по-прежнему требует отставки президента и полного пересмотра всех конституционных институтов. Представитель оппозиции Альбан Ракутуарисуа потребовал от парламента отправить в отставку президента в течение 48 часов, пригрозив, что в противном случае манифестанты "самостоятельно распустят Национальную ассамблею".

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760385180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса призвал крупные нефтегазовые компании усилить поддержку казахстанских производителей
- Олжас Бектенов провел встречу с участниками заседания Правления Международного Фонда спасения Арала
- Рейтинг государственных органов за III квартал 2025 года
- Откуда берется инфляция
- Редколлегия утвердила третий том истории Казахстана, посвященный периоду Золотой Орды
- Кадровые перестановки
- О повышении базовой ставки до 18%
- Казахстан и Сибирское отделение РАН обсудили развитие научно-технологического сотрудничества
- По результатам дискуссий в Демпартии "Ак жол" и НПП "Атамекен"
