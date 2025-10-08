|ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
00:05 14.10.2025
ВС РФ восстановили контроль над Владимировкой, прорубив себе окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Владислав Алешин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 13 октября в разрезе СВО. Владимировка на Добропольском направлении взята под контроль. Глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что Варшава уже воюет с Россией.
Выход на Золотой Колодезь стал вероятнее
Военкоры сообщают о восстановлении контроля ВС РФ над Владимировкой на Добропольском направлении, что фактически рассекло украинские позиции на оставшейся под контролем ВСУ территории ДНР на две части, став большой проблемой для противника. Так, к юго-западу от этого выступа остались Мирноград и Покровск, а к северо-востоку – Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. На противодействие русскому прорыву неприятельское командование бросило фактически все элитные войска, включая 3-ю ОШБр, созданную на основе "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), и ряд других частей и соединений. На протяжении последнего месяца ВСУ пытались срезать этот выступ со стороны Родинского и Шахово, однако данный контрудар полностью провалился. Завладев инициативой на поле боя, русская армия теперь будет срезать эти клешни, рассказал Readovka военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Освобождение Владимировки позволит выйти на Шахово, через которое проходит дорога, снабжающая украинский наступательный кулак со стороны Дружковки, а далее будет прорыв к Золотому Колодезю, после чего ВСУ станет сложно удерживать западный Донбасс.
"Небесная канцелярия" на нашей стороне
Военкоры и Telegram-каналы противника пишут о том, что ВС РФ при освобождении Владимировки впервые за долгое время применили тяжелую технику – танки, БТР и БМП. Сочетание нескольких факторов позволило использовать военные машины в наступлении. Во-первых, их очень хорошо подготовили и дополнительно укрепили антидроновыми экранами и сетками. Во-вторых, свою роль сыграли плохие погодные условия, которые дали возможность нашим бойцам скрытно провести сосредоточение достаточно серьезного количества бронетехники. Низкая облачность не позволила дронам-разведчикам неприятеля вести устойчивое наблюдение за позициями русских войск, заявил Readovka военный эксперт Андрей Марочко. Чем дальше к зиме, тем больше проблем будет у ВСУ с применением тяжелой техники, поскольку их арсенал преимущественно производства стран НАТО, который для нашего климата не адаптирован.
"Российская техника предназначена для различных климатических условий и покрытий, в том числе и бездорожья. Это отмечают уже даже и на самом Западе", – подытожил Марочко.
Польша заявила о том, что уже воюет с Россией
Глава Бюро нацбезопасности Польши Ценцкевич в интервью Financial Times обвинил РФ в том, что она якобы использует криптовалюты для финансирования гибридных атак на страны ЕС. По его словам, Варшава сейчас находится в состоянии кибервойны с Россией. Более того, "сеть агентов, действующих в Европейском союзе и финансируемых криптовалютой, позволяет им избегать контроля спецслужб", заявил Ценцкевич. Польша также считает, что нарушение воздушного пространства беспилотниками и попытки взлома критической инфраструктуры страны – тоже "дело рук Кремля". По сути, поляк повторил уже ставший классикой нарратив об угрозе со стороны Москвы. При этом, как водится, политик не удосужился предоставить хоть какие-то доказательства.
Вчера, 12 октября, редакция подвела итоги недели.