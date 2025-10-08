ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября

00:05 14.10.2025

Владислав Алешин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 октября в разрезе СВО. Владимировка на Добропольском направлении взята под контроль. Глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что Варшава уже воюет с Россией.



