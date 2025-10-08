 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.10.2025
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
23:38  Монголия может начать закупать бензин у Китая из-за запрета экспорта из России
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
14:02  Посол России в Узбекистане: Москве не нужна дестабилизация на границах Центральной Азии
13:54  Узбекистан получил лицензию на добычу углеводородов в Афганистане
13:51  Рабочий визит Национального Лидера туркменского народа на XII Саммит глав ОТГ
13:39  Выступление Президента Казахстана на XII саммите ОТГ
04:58  Садыр Жапаров пригласил лидеров ОТГ на VI Всемирные игры кочевников-2026, а миссию наблюдателей - на предстоящие выборы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
00:05 14.10.2025

ВС РФ восстановили контроль над Владимировкой, прорубив себе окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября

Владислав Алешин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 октября в разрезе СВО. Владимировка на Добропольском направлении взята под контроль. Глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что Варшава уже воюет с Россией.



Выход на Золотой Колодезь стал вероятнее

Военкоры сообщают о восстановлении контроля ВС РФ над Владимировкой на Добропольском направлении, что фактически рассекло украинские позиции на оставшейся под контролем ВСУ территории ДНР на две части, став большой проблемой для противника. Так, к юго-западу от этого выступа остались Мирноград и Покровск, а к северо-востоку – Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. На противодействие русскому прорыву неприятельское командование бросило фактически все элитные войска, включая 3-ю ОШБр, созданную на основе "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), и ряд других частей и соединений. На протяжении последнего месяца ВСУ пытались срезать этот выступ со стороны Родинского и Шахово, однако данный контрудар полностью провалился. Завладев инициативой на поле боя, русская армия теперь будет срезать эти клешни, рассказал Readovka военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Освобождение Владимировки позволит выйти на Шахово, через которое проходит дорога, снабжающая украинский наступательный кулак со стороны Дружковки, а далее будет прорыв к Золотому Колодезю, после чего ВСУ станет сложно удерживать западный Донбасс.

"Небесная канцелярия" на нашей стороне

Военкоры и Telegram-каналы противника пишут о том, что ВС РФ при освобождении Владимировки впервые за долгое время применили тяжелую технику – танки, БТР и БМП. Сочетание нескольких факторов позволило использовать военные машины в наступлении. Во-первых, их очень хорошо подготовили и дополнительно укрепили антидроновыми экранами и сетками. Во-вторых, свою роль сыграли плохие погодные условия, которые дали возможность нашим бойцам скрытно провести сосредоточение достаточно серьезного количества бронетехники. Низкая облачность не позволила дронам-разведчикам неприятеля вести устойчивое наблюдение за позициями русских войск, заявил Readovka военный эксперт Андрей Марочко. Чем дальше к зиме, тем больше проблем будет у ВСУ с применением тяжелой техники, поскольку их арсенал преимущественно производства стран НАТО, который для нашего климата не адаптирован.

"Российская техника предназначена для различных климатических условий и покрытий, в том числе и бездорожья. Это отмечают уже даже и на самом Западе", – подытожил Марочко.

Польша заявила о том, что уже воюет с Россией

Глава Бюро нацбезопасности Польши Ценцкевич в интервью Financial Times обвинил РФ в том, что она якобы использует криптовалюты для финансирования гибридных атак на страны ЕС. По его словам, Варшава сейчас находится в состоянии кибервойны с Россией. Более того, "сеть агентов, действующих в Европейском союзе и финансируемых криптовалютой, позволяет им избегать контроля спецслужб", заявил Ценцкевич. Польша также считает, что нарушение воздушного пространства беспилотниками и попытки взлома критической инфраструктуры страны – тоже "дело рук Кремля". По сути, поляк повторил уже ставший классикой нарратив об угрозе со стороны Москвы. При этом, как водится, политик не удосужился предоставить хоть какие-то доказательства.

Вчера, 12 октября, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760389500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса призвал крупные нефтегазовые компании усилить поддержку казахстанских производителей
- Олжас Бектенов провел встречу с участниками заседания Правления Международного Фонда спасения Арала
- Рейтинг государственных органов за III квартал 2025 года
- Откуда берется инфляция
- Редколлегия утвердила третий том истории Казахстана, посвященный периоду Золотой Орды
- Кадровые перестановки
- О повышении базовой ставки до 18%
- Казахстан и Сибирское отделение РАН обсудили развитие научно-технологического сотрудничества
- По результатам дискуссий в Демпартии "Ак жол" и НПП "Атамекен"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  