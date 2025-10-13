|"Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:44 14.10.2025
13 октября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Советник президента по внешней политике Абдулазиз Камилов заявил, что Узбекистан готов сотрудничать с международными правозащитными организациями, однако не будет принимать рекомендации, противоречащие национальным традициям и менталитету.
В подкасте Davra телеканала "Узбекистан 24" он подчеркнул, что двери Узбекистана открыты для сотрудничества с международными правозащитными организациями, включая европейские.
"Европа остается Европой, там ничего не изменилось. Мы не закрываемся - пусть приезжают, изучают, дают советы. Если они нам подходят, будем сотрудничать. Если не соответствуют нашему менталитету и традициям, не примем. Но у нас нет закрытых тем, абсолютно", - сказал он.
Абдулазиз Камилов отметил, что позиции Ташкента и Вашингтона по ряду региональных и международных вопросов становятся схожими.
"Сегодня взгляды президента США Трампа и наши позиции по многим вопросам становятся все ближе", - добавил советник главы государства.
По его словам, такие вопросы остаются в повестке, однако в последнее время Соединенные Штаты уделяют им меньше внимания.
"В процессе демократических преобразований нельзя останавливаться. Чем активнее развивается государство, тем больше возникает новых задач. Можно сказать, сейчас США взяли паузу и реже поднимают острые вопросы", - отметил Камилов.
Напомним, что ранее Камилов также рассказал, как изменилась внешняя политика США, какие сигналы получила делегация из Ташкента и почему стратегическое партнерство с Америкой по-прежнему остается одним из приоритетов для Узбекистана