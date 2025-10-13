"Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом

02:44 14.10.2025

13 октября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Советник президента по внешней политике Абдулазиз Камилов заявил, что Узбекистан готов сотрудничать с международными правозащитными организациями, однако не будет принимать рекомендации, противоречащие национальным традициям и менталитету.



В подкасте Davra телеканала "Узбекистан 24" он подчеркнул, что двери Узбекистана открыты для сотрудничества с международными правозащитными организациями, включая европейские.



