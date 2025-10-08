|Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
03:08 14.10.2025
Лошадь пришла первой в забеге на 27 километров, опередив 50 соперников Лошадь из Кыргызстана по кличке Каракыз стала победителем на скачках в Казахстане.
Видео с турнира появилось в соцсетях.
Сообщается, что скакун пришел первым в забеге на 27 километров, опередив 50 соперников.
Отметим, Каракыз ранее неоднократно выигрывала различные турниры, и в очередной раз снова "подняла флаг" Кыргызстана на соревнованиях.