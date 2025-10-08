Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)

03:08 14.10.2025

Лошадь пришла первой в забеге на 27 километров, опередив 50 соперников Лошадь из Кыргызстана по кличке Каракыз стала победителем на скачках в Казахстане.



Видео с турнира появилось в соцсетях.



Сообщается, что скакун пришел первым в забеге на 27 километров, опередив 50 соперников.



Отметим, Каракыз ранее неоднократно выигрывала различные турниры, и в очередной раз снова "подняла флаг" Кыргызстана на соревнованиях.



