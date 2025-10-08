Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности

03:36 14.10.2025

Представитель правительства "Талибана"* заявил, что таджикско-афганская граница находится под контролем и что правительство уделяет ей особое внимание



ДУШАНБЕ, 13 окт - Sputnik. Официальный представитель правительства "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил, что границы Афганистана находятся в безопасности, а рубежи с Таджикистаном имеют особое значение.



"Что касается границы с Таджикистаном, мы уделяем особое внимание ее безопасности. Обе стороны несут ответственность в этом отношении, мы хорошо выполнили свои обязательства, внимание будет уделяться и в будущем", - сказал Муджахид.



Заявление представителя талибов* прозвучало после того, как президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе подчеркнул необходимость обеспечения полной безопасности на таджикско-афганской границе.



Глава РФ заявил, что правительство "Талибана"* прилагает усилия для стабилизации ситуации в стране, но все еще остается много проблем.



"Мы видим, что власти "Талибана"* пытаются нормализовать обстановку в стране, но проблем остается много, и они сами в этом заинтересованы. Поэтому необходимо обеспечить полную безопасность границы между Афганистаном и Таджикистаном", - добавил Путин.



Российский лидер пояснил, что талибы* настроены на сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, и Россия поддерживает такой подход.



* Под санкциями ООН за террористическую деятельность.



