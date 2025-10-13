|UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
05:04 14.10.2025
UzPost ответила на слухи о приватизации российским маркетплейсом
13 октября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На фоне сообщений о своей приватизации UzPost сообщил, что действительно рассматривает возможность привлечения инвестора. В компании подчеркнули, что в случае его появления и изменений в структуре акционерного капитала вся информация будет официально раскрыта в соответствии с законом.
Национальный оператор почтовой связи подчеркнул, что необходимость в инвестициях назрела из-за снижающегося во всем мире спроса на традиционные почтовые услуги и быстрый рост объемов электронной коммерции и доставки. Таким образом, растет потребность в диверсификации, удобстве и технологическом совершенствовании почтовых услуг.
"Трансформация компании и привлечение инвестиций позволят обеспечить долгосрочную устойчивость ее деятельности, повысить конкурентоспособность в условиях развития частных операторов доставки, внедрить современные стандарты качества предоставления услуг и обеспечить доступность универсальных услуг почтовой связи для населения республики, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. Эти меры будут способствовать созданию новых рабочих мест, развитию электронной коммерции и сопутствующих услуг по всей стране", – говорится в заявлении UzPost.
Компания заверила, что в случае привлечения крупного инвестора и изменений в структуре акционерного капитала непременно раскроет всю информацию в соответствии с законом "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".
В настоящее время среди акционеров компании по-прежнему – Министерство экономики и финансов, Агентство по управлению государственными активами, пять предприятий с госучастием, а также более 16 тысяч юридических и физических лиц.
Ранее экономист Отабек Бакиров сообщил, что, по данным различных независимых источников, UzPost могла быть приватизирована, а покупателем якобы стал "один из северных маркетплейсов". Эксперты предположили, что речь может идти о российском Wildberries, однако официального подтверждения этой информации нет. Агентство по управлению государственными активами ситуацию не комментировало.
Напомним, что национальный почтовый оператор ранее оказался в центре громкого налогового скандала. Фискальные органы продолжают требовать от компании уплаты 26 миллиардов сумов. Процесс обжалования длится уже более года.
По привлечению инвестиций в АО "O‘zbekiston pochtasi"
13.10.2025
Сегодня, когда во всем мире наблюдается снижение спроса на традиционные почтовые услуги и стремительный рост объема доставки товаров электронной коммерции, возрастают требования к диверсификации, удобству и технологичности предоставляемых почтовых услуг.
В связи с этим, АО "O‘zbekiston pochtasi" рассматривает привлечение инвестиций для модернизации инфраструктуры, развития логистики, внедрения цифровых решений, расширения сети отделений, в том числе в сельской местности, а также в создание современных мощностей по обработке и доставке почтовых отправлений и посылок.
Реализация трансформации и привлечение инвестиций позволят обеспечить долгосрочную устойчивость деятельности Компании, повысить конкурентоспособность на фоне развития частных операторов доставки, внедрить современные стандарты качества обслуживания, обеспечить доступность универсальных почтовых услуг для населения республики, в том числе в отдаленных и труднодоступных регионах. Это также способствует созданию новых рабочих мест и развитию электронной коммерции, а также сопутствующих услуг на всей территории страны.
В настоящее время, акционерами АО "O‘zbekiston pochtasi" продолжают выступать государственные организации в лице Министерства экономики и финансов, Агентства по управлению государственными активами, а также пять предприятий с государственным участием и более 16 тысяч юридических и физических лиц.
В случае изменений в деятельности Компании, связанных с привлечением крупного инвестора, раскрытие соответствующей информации будет осуществлено в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".