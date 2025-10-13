UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации

05:04 14.10.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На фоне сообщений о своей приватизации UzPost сообщил, что действительно рассматривает возможность привлечения инвестора. В компании подчеркнули, что в случае его появления и изменений в структуре акционерного капитала вся информация будет официально раскрыта в соответствии с законом.



