 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.10.2025
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Среда, 08.10.2025
23:38  Монголия может начать закупать бензин у Китая из-за запрета экспорта из России
22:53  Саммит ОТГ выявил различие точек зрения у лидеров стран-участниц, - Виктория Панфилова
20:11  Начался государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
10:44 14.10.2025

На границе Афганистана и Пакистана продолжаются вооруженные столкновения

14 октября 2025

11 октября на афгано-пакистанской границе вспыхнули интенсивные бои. В ходе столкновения погибли десятки военных с обеих сторон. С чем связано противостояние и каковы перспективы его урегулирования - в материале "Известий".

Суть конфликта

• Протяженность границы между Афганистаном и Пакистаном, установленной еще в 1893 году, составляет примерно 2,4 тыс. км. Она была проведена в период, когда современный Пакистан входил в состав Британской Индии. После образования Пакистана в 1947 году афганские власти отказались признать эту границу, потому что она разделяет их племена, исторически проживавшие по обе стороны. С тех пор спор вокруг границы продолжается. Вдоль этой протяженной и труднопроходимой границы регулярно возникают вооруженные конфликты, а также проходит контрабанда. Это делает ее одной из самых нестабильных пограничных зон в Азии.

• Эскалация конфликта в 2025 году может быть связана с недавним сближением Афганистана и Индии, что вызвало раздражение в Исламабаде. Индия, которая выстраивает отношения с талибами, планирует превратить техническое представительство в полноценное посольство. Власти страны видят в такой стратегии возможность укрепить свое влияние в Афганистане и не допустить полного доминирования Пакистана в приграничной зоне. Однако Индия не спешит формально признать талибское правительство. Она рассматривает сближение как прагматичный шаг в геополитических интересах. Все это вызывает недовольство Исламабада, с которыми у Индии сложные отношения (весеннюю эскалацию отношений между странами мы разбирали здесь).

Развитие конфликта

• После серии взрывов, прогремевших 9 октября в Кабуле и в юго-восточных регионах страны, афганские военные заявили, что Пакистан нарушил территориальную целостность Афганистана. В ответ Исламабад отверг причастность к атакам с воздуха, однако потребовал от Кабула прекратить предоставлять убежище боевикам пакистанского крыла "Талибана". Пакистанская сторона утверждает, что эти боевики несут ответственность за гибель сотен военнослужащих с 2021 года. По данным СМИ, военные удары Исламабада были направлены против Нура Вали Мехсуда, возглавляющего пакистанских талибов.

• Вечером 11 октября афганские силы открыли огонь по ряду приграничных районов. Пакистан в ответ применил тяжелую артиллерию, бронетехнику и беспилотник. При этом на восточной границе с Индией был повышен уровень боевой готовности - пакистанские власти опасаются, что Нью-Дели может вмешаться в происходящее.

• В Афганистане сообщили, что в результате боев погибли 58 пакистанских военных и около 20 - афганских. При этом Кабулу удалось захватить несколько пограничных пунктов и оружие противника. После призывов к миру со стороны Ирана, Катара и Саудовской Аравии талибы оставили занятые рубежи. Однако в Исламском Эмирате назвали операцию успешной.

• В Пакистане же расценили действия Афганистана как провокацию. В Исламабаде заметили, что подобные атаки не останутся без жесткого ответа, и вновь обвинили Кабул в поддержке террористов, действующих против Пакистана. В Исламской Республике неоднократно предупреждали соседей о группировках, использующих афганскую территорию для нападений.

Силы сторон

• С точки зрения военного потенциала Пакистан значительно превосходит Афганистан. В его распоряжении находится одна из крупнейших армий Южной Азии, оснащенная современными истребителями, танками и ракетными системами. Ситуация также осложняется тем, что Пакистан обладает ядерным оружием (по разным оценкам, от 60 до 170 боеголовок).

• Афганистан располагает менее организованными и технически ограниченными силами. Он полагается на большую численность боевиков, которые хорошо знают горную местность. Несмотря на опыт талибов, технологическая асимметрия между странами очевидна. В случае масштабного конфликта Пакистан имеет гораздо больше ресурсов для продолжительных операций и защиты своих границ.

• Теоретически Афганистан мог бы укрепить свои позиции в конфликте, если бы получил военную или политическую поддержку от Индии. Однако, несмотря на давнюю вражду Нью-Дели с Исламабадом, Индия вряд ли станет вмешиваться напрямую. Ее стратегия сосредоточена на сдерживании Пакистана дипломатическими и экономическими методами, а не участии в чужих военных конфликтах.

Перспективы развития конфликта

• Дальнейшее развитие конфликта между Афганистаном и Пакистаном может привести к затяжной нестабильности на общей границе. Усиление боевых действий может спровоцировать новый поток беженцев, рост контрабанды оружия и наркотрафика, а также ухудшение гуманитарной ситуации. Региональные державы - Иран, Китай и страны Персидского залива - будут вынуждены искать пути предотвращения дальнейшей эскалации, ведь конфликт мешает торговым маршрутам и приводит к распространению радикальных движений.

• Если противостояние затянется, Пакистан будет вынужден удерживать безопасность на двух направлениях - афганском и индийском, что, вероятно, осложнит его экономическое положение. Афганистан, в свою очередь, рискует столкнуться с ослаблением власти талибов и усилением локальных банд. Это может создать условия для нового внутриполитического раскола страны. В долгосрочной перспективе обе стороны будут вынуждены искать посредничества третьих государств или международных структур.

При написании материала "Известия" учитывали мнения:
● руководителя центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексея Куприянова;
● старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Георгия Мачитидзе.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760427840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит в первом чтении проект нового Закона "О профилактике правонарушений"
- Олжас Бектенов обсудил с главой компании Zijin Mining Group Чэнь Цзиньхэ инвестиционное сотрудничество в горно-металлургическом комплекс
- Кадровые перестановки
- Государственное управление теряет качество
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с Президентом корпорации KT&G Банг Кенг Маном
- Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев проверил ход реализации Нацпроекта МЭКС
- Вопросы общественной безопасности обсудили на выездном Правительственном часе
- В Кокшетау под видом инвестиций действовала финансовая пирамида "S-Group"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  