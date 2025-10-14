Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать

10:44 14.10.2025

На границе Афганистана и Пакистана продолжаются вооруженные столкновения



14 октября 2025



11 октября на афгано-пакистанской границе вспыхнули интенсивные бои. В ходе столкновения погибли десятки военных с обеих сторон. С чем связано противостояние и каковы перспективы его урегулирования - в материале "Известий".



Суть конфликта



• Протяженность границы между Афганистаном и Пакистаном, установленной еще в 1893 году, составляет примерно 2,4 тыс. км. Она была проведена в период, когда современный Пакистан входил в состав Британской Индии. После образования Пакистана в 1947 году афганские власти отказались признать эту границу, потому что она разделяет их племена, исторически проживавшие по обе стороны. С тех пор спор вокруг границы продолжается. Вдоль этой протяженной и труднопроходимой границы регулярно возникают вооруженные конфликты, а также проходит контрабанда. Это делает ее одной из самых нестабильных пограничных зон в Азии.



• Эскалация конфликта в 2025 году может быть связана с недавним сближением Афганистана и Индии, что вызвало раздражение в Исламабаде. Индия, которая выстраивает отношения с талибами, планирует превратить техническое представительство в полноценное посольство. Власти страны видят в такой стратегии возможность укрепить свое влияние в Афганистане и не допустить полного доминирования Пакистана в приграничной зоне. Однако Индия не спешит формально признать талибское правительство. Она рассматривает сближение как прагматичный шаг в геополитических интересах. Все это вызывает недовольство Исламабада, с которыми у Индии сложные отношения (весеннюю эскалацию отношений между странами мы разбирали здесь).



Развитие конфликта



• После серии взрывов, прогремевших 9 октября в Кабуле и в юго-восточных регионах страны, афганские военные заявили, что Пакистан нарушил территориальную целостность Афганистана. В ответ Исламабад отверг причастность к атакам с воздуха, однако потребовал от Кабула прекратить предоставлять убежище боевикам пакистанского крыла "Талибана". Пакистанская сторона утверждает, что эти боевики несут ответственность за гибель сотен военнослужащих с 2021 года. По данным СМИ, военные удары Исламабада были направлены против Нура Вали Мехсуда, возглавляющего пакистанских талибов.



• Вечером 11 октября афганские силы открыли огонь по ряду приграничных районов. Пакистан в ответ применил тяжелую артиллерию, бронетехнику и беспилотник. При этом на восточной границе с Индией был повышен уровень боевой готовности - пакистанские власти опасаются, что Нью-Дели может вмешаться в происходящее.



• В Афганистане сообщили, что в результате боев погибли 58 пакистанских военных и около 20 - афганских. При этом Кабулу удалось захватить несколько пограничных пунктов и оружие противника. После призывов к миру со стороны Ирана, Катара и Саудовской Аравии талибы оставили занятые рубежи. Однако в Исламском Эмирате назвали операцию успешной.



• В Пакистане же расценили действия Афганистана как провокацию. В Исламабаде заметили, что подобные атаки не останутся без жесткого ответа, и вновь обвинили Кабул в поддержке террористов, действующих против Пакистана. В Исламской Республике неоднократно предупреждали соседей о группировках, использующих афганскую территорию для нападений.



Силы сторон



• С точки зрения военного потенциала Пакистан значительно превосходит Афганистан. В его распоряжении находится одна из крупнейших армий Южной Азии, оснащенная современными истребителями, танками и ракетными системами. Ситуация также осложняется тем, что Пакистан обладает ядерным оружием (по разным оценкам, от 60 до 170 боеголовок).



• Афганистан располагает менее организованными и технически ограниченными силами. Он полагается на большую численность боевиков, которые хорошо знают горную местность. Несмотря на опыт талибов, технологическая асимметрия между странами очевидна. В случае масштабного конфликта Пакистан имеет гораздо больше ресурсов для продолжительных операций и защиты своих границ.



• Теоретически Афганистан мог бы укрепить свои позиции в конфликте, если бы получил военную или политическую поддержку от Индии. Однако, несмотря на давнюю вражду Нью-Дели с Исламабадом, Индия вряд ли станет вмешиваться напрямую. Ее стратегия сосредоточена на сдерживании Пакистана дипломатическими и экономическими методами, а не участии в чужих военных конфликтах.



Перспективы развития конфликта



• Дальнейшее развитие конфликта между Афганистаном и Пакистаном может привести к затяжной нестабильности на общей границе. Усиление боевых действий может спровоцировать новый поток беженцев, рост контрабанды оружия и наркотрафика, а также ухудшение гуманитарной ситуации. Региональные державы - Иран, Китай и страны Персидского залива - будут вынуждены искать пути предотвращения дальнейшей эскалации, ведь конфликт мешает торговым маршрутам и приводит к распространению радикальных движений.



• Если противостояние затянется, Пакистан будет вынужден удерживать безопасность на двух направлениях - афганском и индийском, что, вероятно, осложнит его экономическое положение. Афганистан, в свою очередь, рискует столкнуться с ослаблением власти талибов и усилением локальных банд. Это может создать условия для нового внутриполитического раскола страны. В долгосрочной перспективе обе стороны будут вынуждены искать посредничества третьих государств или международных структур.



При написании материала "Известия" учитывали мнения:

● руководителя центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексея Куприянова;

● старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Георгия Мачитидзе.