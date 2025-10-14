Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию

17:38 14.10.2025 Дели время: как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию

За три года количество прибывающих рабочих из этой страны выросло в 13-й раз



Сергей Гурьянов

14 октября 2025



В первом полугодии 2025 года, по данным МВД, в России получили разрешение на работу 23,6 тыс. граждан Индии. Всего с начала 2021 года индийцы получили более 87 тыс. таких разрешений. Почему они активно едут в Россию и что привлекает российских работодателей в сотрудниках-индийцах, разбирались "Известия".



Сколько в России работает индийцев



Если, согласно данным МВД, в первом полугодии 2025 года было выдано 23,6 тыс. разрешений на работу гражданам Индии, то всего четыре года назад их было значительно меньше. Тогда, в первом полугодии 2021 года, количество рабочих из Индии было скорее статистической погрешностью: всего 1,8 тыс. разрешений. Рост количества выданных разрешений на работу действительно можно назвать экспоненциальным: даже в первом полугодии 2024 года таковых было всего 12,7 тыс. За весь 2024 год - уже 36 тыс.



Отчасти эти данные коррелируют и с числом разрешений на работу, выданных иностранным гражданам в целом: в первом полугодии 2025 года их было более 113 тыс., тогда как за первое полугодие 2021-го - всего 35 тыс. Однако если общее число выданных разрешений выросло в три раза, то количество индийцев, получающих такие документы, - в 13 раз.



С тех пор в рейтинге по получению разрешений на работу неизменной остается только первая позиция: там стабильно оказываются граждане Китая. В первом полугодии 2025 года они получили более 48 тыс. разрешений. А вот Индия застолбила за собой второе место лишь в первом полугодии 2024 года. До этого на втором месте оказывались граждане Вьетнама и Турции.



По словам бизнес-посла "Деловой России" в Индии Ольги Куликовой, тенденция роста трудовой миграции из Индии в ближайшие годы усилится. По ее словам, поток индийских мигрантов может удвоиться по сравнению с прошлым годом, а в 2026 году рост продолжится, частично компенсируя ограничение трудовой миграции из других стран.



Напомним, иностранцы в России получают разрешение на работу на срок до одного года по стандартной процедуре и на срок до трех лет, если речь идет о высококвалифицированных специалистах.



"Известия" запросили информацию о количестве граждан Индии, которые сейчас находятся в России, у МВД РФ и индийского посольства.



В свою очередь, директор департамента юридического сопровождения и контроля "Адвирос" Иван Бердинских отмечает, что численность граждан Индии в России оценивается в 70 тыс. человек. Это уже немало, но пока цифра не может сравниться с миллионами мигрантов из стран Центральной Азии, говорит он.



Станет ли граждан Индии в России еще больше



Основатель и руководитель проекта "РосМигрант" Дмитрий Стрункин считает, что в России в принципе наблюдается тенденция изменения миграционных потоков.



- Если раньше преобладали трудовые мигранты из соседних безвизовых государств вроде Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, то теперь акцент смещается в сторону мигрантов из визовых стран, в частности из Индии. И поток этот будет неуклонно расти, - уверен собеседник "Известий".



По словам Дмитрия Стрункина, есть ряд очевидных плюсов при работе именно с "визовыми" трудовыми мигрантами: эти сотрудники прибывают непосредственно к конкретному работодателю, работающему в рамках установленной квоты.



- Они не бегают между работодателями, не привозят с собой семьи, детей. С этой точки зрения мы как государство гораздо больше заинтересованы в таких трудовых мигрантах, - считает он.



Председатель комитета "Опоры России" по развитию национального рынка труда и мониторингу миграционных процессов Сергей Нуждин также уверен, что тенденция носит "устойчивый характер" и будет усиливаться в среднесрочной перспективе.



- Она обусловлена объективными макроэкономическими факторами: дефицитом собственных трудовых ресурсов в России в определенных профессиональных нишах и избытком высококвалифицированной молодежи в Индии, - сказал Сергей Нуждин "Известиям". - Это прямое следствие переориентации внешнеэкономических связей России и глобализации рынка труда.



Профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Владимир Волох отмечает, что с учетом нехватки трудовых ресурсов, Россия в ближайшие десятилетия будет просто вынуждена приглашать трудовых мигрантов.



Как индийцы попадают в Россию



Очевидно, что необходимость получения визы - это и основное препятствие для приглашения работников из Индии, замечает Иван Бердинских.



- Получение рабочей визы возможно двумя альтернативными процедурами. Первый вариант относительно прост в оформлении и предназначен для высококвалифицированных специалистов с заработной платой не менее 250 тыс. рублей в месяц. Такие специалисты из Индии есть в РФ, но, скорее, это единичные случаи экспат-менеджеров в представительствах индийских компаний в РФ или отдельные IT-специалисты, - рассказывает собеседник "Известий".



Второй вариант - это привлечение граждан через стандартную процедуру. Она состоит из трех этапов.



Сначала компания-работодатель согласовывает свою заявку в региональном центре занятости населения. При этом центр занятости должен подтвердить, что найти локальных российских сотрудников на предполагаемую работу невозможно.



Затем оформляется разрешение на привлечение иностранной рабочей силы - конкретному работодателю должны разрешить привлечь определенное количество иностранцев по конкретным специальностям.



Третий этап - оформление индивидуальных именных разрешений на работу и рабочих виз иностранным гражданам. В этих разрешениях в том числе указывается должность человека и регион работы в России.



Кроме того, каждый год правительством устанавливается предельная численность таких "визовых" мигрантов. В Минтруде РФ сообщили "Известиям", что на 2025 год квота для граждан Индии составляет порядка 72 тыс. разрешений на работу. Общая квота на работников-иностранцев - 234,9 тыс. человек. Если регион испытывает дополнительную нехватку квалифицированной рабочей силы, он может обратиться с просьбой увеличить свою квоту на иностранных граждан. Такие запросы рассматриваются в отдельном порядке.



По словам Ивана Бердинских, механизм получения рабочей визы забюрократизирован и на практике занимает несколько месяцев, поэтому работодатели привлекают для найма иностранцев специализированные агентства.



Ольга Куликова отмечает, что специализированные кадровые агентства действуют и в России, и в Индии.



- Эти агентства берут на себя полный цикл работы с кандидатами: от подбора и профессиональной подготовки до оформления всех необходимых документов для трудоустройства, - рассказала она "Известиям". - Они могут сопровождать соискателей на всех этапах, включая языковое обучение, интеграцию с работодателями, а также оформление виз, разрешений на работу и регистрации в российских компаниях. Кроме того, в крупных регионах и городах функционируют фирмы-операторы, которые специализируются на формировании мобильных бригад или оперативном закрытии кадровых заявок предприятий.



Сергей Нуждин указывает, что такие агентства работают в тесной связке с крупными российскими компаниями, испытывающими кадровый дефицит. Регионы в этой ситуации играют скорее согласующую роль, одобряя квоты. Однако они также заинтересованы в решении проблемы кадрового дефицита, поэтому уже занимаются разработкой специальных программ поддержки и упрощением бюрократических процедур при приглашении визовых мигрантов, отмечает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.



По ее словам, в многоканальную систему привлечения специалистов из Индии включены и специализированные кадровые агентства, и прямые корпоративные инициативы. А особую роль играют IT-компании и инжиниринговые фирмы, которые активно используют международные платформы для поиска талантов и создают собственные программы адаптации иностранных сотрудников.



Где работают индийцы



По словам Дмитрия Стрункина, обычно визовых иностранцев из Индии привлекают под конкретные масштабные проекты через агентства. Приезды одиночных сотрудников остаются крайне редким событием: тренд ехать в Россию на заработки в Индии по-настоящему еще не сформировался, поэтому инициатива всегда исходит от работодателя.



По данным Министерства труда РФ, чаще всего работодатели в этом году указывали потребность в привлечении из Индии швей, монтажников и операторов автоматизированных складов. А наибольшую потребность в работниках из этой страны заявили Московская, Амурская и Ленинградская области.



По словам Ольги Куликовой, граждане Индии в России в основном заняты в строительстве (они работают как сварщики, электрики, бетонщики и другие рабочие на стройплощадках), промышленности (металлургии и машиностроении), сельском хозяйстве.​ Также многие приезжают в сферы логистики и складского хозяйства: это грузчики, водители, работники распределительных центров и ритейл-компаний. Сотрудников из Индии набирают, например, X5 Group и Ozon.



Впрочем, есть и высококвалифицированные специалисты: врачи, айтишники, сотрудники сферы образования. Эксперты указывают высокий уровень подготовки индийских кадров, особенно в IT-сегменте, знание английского языка, способность к быстрой адаптации и высокую мотивацию к профессиональному развитию.



А Ольга Куликова отмечает высокую трудоспособность и скромные ожидания по оплате труда у индийских мигрантов. Источник - Известия

