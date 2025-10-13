НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле

18:01 14.10.2025

Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле

Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 получил европейское финансирование



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.10.2025



Ключевой энергетический проект Центральной Азии – строительство Камбаратинской ГЭС-1 – получил мощную международную поддержку. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) официально закрепили свое участие в его финансировании, подписав меморандум в Брюсселе. Финансовые институты обязались инвестировать в проект 2,4 млрд долл. Соглашение было достигнуто в рамках масштабного форума Global Gateway, который объединил усилия европейских финансовых гигантов с министерствами энергетики Казахстана, Киргизии и Узбекистана.



Форум Global Gateway в Брюсселе был посвящен укреплению партнерства и развитию устойчивой глобальной инфраструктуры. Открытый председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, он сосредоточился на критически важных темах – энергетике, транспорте, цифровой повестке и промышленной конкурентоспособности. Особое внимание уделялось флагманской инициативе "Global Gateway", в рамках которой обозначились перспективы расширения гидроэнергетического потенциала Центральной Азии и развития транспортных связей.



Наращивание инвестиций через международные банки, такие как ЕИБ и ЕБРР, с явным акцентом на энергетические проекты региона, стало одним из ключевых итогов этого события, во многом предопределенных активным центральноазиатским турне еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы (см. "НГ" от 17.03.25).



Среди потенциальных проектов именно Камбаратинская ГЭС-1 в Киргизии, расположенная на реке Нарын, получила наиболее ощутимую поддержку финансовых институтов ЕС. Станция будет обладать проектной мощностью 1860 МВт, ее водохранилище вместит 5,4 млрд куб. м, а плотина возвысится на 256 м, ежегодно генерируя в среднем 5,6 млрд кВт·ч электроэнергии. На ее возведение отводится около 10 лет.



Проект, общая стоимость которого оценивается в 5–6 млрд долл., стал региональным, объединив усилия Киргизии (34% долевого участия в совместной компании), Казахстана (33%) и Узбекистана (33%). Основы для такого сотрудничества были заложены дорожной картой в январе 2023 года, а в 2024-м – трехсторонним соглашением о подготовке и эксплуатации. Для координации финансирования сформирован донорский комитет, включающий Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и других международных партнеров. Первый гидроагрегат планируется запустить через четыре года после начала основного этапа работ.



Важно отметить, что, несмотря на широкое международное участие, по завершении проекта все активы и акции станции перейдут в собственность Бишкека. Доли участников не подлежат передаче или продаже, что гарантирует суверенитет над этим стратегически важным объектом.



В итоге, как сообщил министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев, было подписно два меморандума о взаимопонимании по проекту Камбаратинской ГЭС-1: с гендиректором ЕИБ Эндрю Мак Довеллом на 500 млн долл. и с региональным директором Хусейном Озханом в присутствии президента ЕБРР Одиля Рено-Бассо еще на 500 млн долл. Общий объем европейского финансирования для Киргизии, Узбекистана и Казахстана составит до 2,4 млрд долл.



Йозеф Сикела приветствовал новые соглашения: "Грамотные инвестиции в гидроэнергетику могут обеспечить надежный доступ к электроэнергии, создавать доходы для местных жителей, способствовать устойчивому сельскому хозяйству и защищать здоровье людей и окружающую среду. Мы гордимся тем, что поддерживаем будущую реализацию Камбаратинской ГЭС-1 – ключевой объект для производства энергии в Центральной Азии. Наши новые инвестиции укрепляют стратегическое партнерство между ЕС и странами региона".



"Благодаря гарантиям Европейской комиссии ЕИБ как климатический банк поддерживает инфраструктуру, укрепляющую региональное энергетическое сотрудничество в Центральной Азии. Мы видим потенциал проекта Камбаратинской ГЭС-1 как ключевой элемент для расширения торговли возобновляемой электроэнергией, стимулирования экономического развития и повышения энергетической безопасности", – отметил вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис, курирующий деятельность банка в Центральной Азии.



"Камбаратинская ГЭС-1 – это флагманский региональный проект Центральной Азии, способствующий энергетической и водной безопасности, а также развитию возобновляемой энергетики. ЕБРР, как ведущий инвестор во всех участвующих странах, рад поддерживать региональную связанность и эффективное управление водными ресурсами вместе с ЕС и партнерами", – заявил президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.



Одновременно стало известно, что в Киргизии началось строительство второго в мире завода британской компании United Concrete Canvas, который будет выпускать инновационный бетонный холст, который может быть использован при строительстве плотины Камбаратинской ГЭС-1. Посол Великобритании Николас Боулер, присутствовавший на церемонии закладки капсулы в фундамент строительства, подчеркнул, что "этот проект – яркий пример дружбы между Великобританией и Киргизией, приносящий передовые технологии в сердце Центральной Азии". Инновационный материал, эффективно применяемый для ирригационных каналов, значительно сокращает потери воды и служит до 100 лет, что критически важно для засушливых регионов. Завод, готовый к началу 2027 года, позволит республике самостоятельно обеспечивать свои потребности и экспортировать продукцию в Центральную Азию.



Министр Казахстана Ерлан Аккенженов на переговорах с Йозефом Сикелой и комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Мартой Кос отметил значение развития зеленой энергетики для Казахстана. Он подтвердил стратегическую цель Казахстана – достижение углеродной нейтральности к 2060 году, подчеркнув, что страна придерживается прагматичного и взвешенного подхода к зеленому переходу.



На сессии форума также обсуждался и проект Рогунской ГЭС в Таджикистане, которая, по словам чиновников, имеет важное значение для энергетической безопасности региона, рационального использования водных ресурсов и устойчивого развития сельского хозяйства.



Напомним, что Россия намерена наращивать инвестиции и свое участие в крупные энергетические проекты Центральной Азии. Об этом в ходе второго саммита "Центральная Азия – Россия", состоявшегося в Душанбе, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что речь идет о "современных российских технологиях" и внедрении возобновляемых источников энергии в энергетическую систему региона.



Масштаб энергетических потребностей и ресурсный потенциал Центральной Азии позволяют утверждать, что в регионе есть достаточно пространства для эффективного сотрудничества как с Россией, так и с Европейским союзом. Их инвестиции и экспертный опыт, сосредоточенные на разных аспектах энергетического сектора, не конкурируют, а могут взаимодополнять друг друга, способствуя всестороннему и устойчивому развитию региона, считают эксперты.