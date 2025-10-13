 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.10.2025
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
13:32  Почему после холодной войны не наступил бесконфликтный мир, - Алексей Фененко
12:11  ФСК: Кто спалил цифровой суверенитет Южной Кореи?
05:07  Атом под узбекским солнцем. Как идет строительство первой АЭС
04:58  Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине, - Виктория Никифорова
03:47  Владимир Путин прилетел в Душанбе как стемнело, - репортаж Андрея Колесникова
02:29  ProFinance: Россия сделала большую ставку на золото и не прогадала
01:52  СП: Как ВВС Поднебесной унизили Уэльского принца - "гордость королевского флота"
00:05  Русская армия прорывается к Северску со всех возможных сторон – итоговая сводка Readovka за 8 октября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
18:01 14.10.2025

Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 получил европейское финансирование

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
13.10.2025

Ключевой энергетический проект Центральной Азии – строительство Камбаратинской ГЭС-1 – получил мощную международную поддержку. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) официально закрепили свое участие в его финансировании, подписав меморандум в Брюсселе. Финансовые институты обязались инвестировать в проект 2,4 млрд долл. Соглашение было достигнуто в рамках масштабного форума Global Gateway, который объединил усилия европейских финансовых гигантов с министерствами энергетики Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Форум Global Gateway в Брюсселе был посвящен укреплению партнерства и развитию устойчивой глобальной инфраструктуры. Открытый председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, он сосредоточился на критически важных темах – энергетике, транспорте, цифровой повестке и промышленной конкурентоспособности. Особое внимание уделялось флагманской инициативе "Global Gateway", в рамках которой обозначились перспективы расширения гидроэнергетического потенциала Центральной Азии и развития транспортных связей.

Наращивание инвестиций через международные банки, такие как ЕИБ и ЕБРР, с явным акцентом на энергетические проекты региона, стало одним из ключевых итогов этого события, во многом предопределенных активным центральноазиатским турне еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы (см. "НГ" от 17.03.25).

Среди потенциальных проектов именно Камбаратинская ГЭС-1 в Киргизии, расположенная на реке Нарын, получила наиболее ощутимую поддержку финансовых институтов ЕС. Станция будет обладать проектной мощностью 1860 МВт, ее водохранилище вместит 5,4 млрд куб. м, а плотина возвысится на 256 м, ежегодно генерируя в среднем 5,6 млрд кВт·ч электроэнергии. На ее возведение отводится около 10 лет.

Проект, общая стоимость которого оценивается в 5–6 млрд долл., стал региональным, объединив усилия Киргизии (34% долевого участия в совместной компании), Казахстана (33%) и Узбекистана (33%). Основы для такого сотрудничества были заложены дорожной картой в январе 2023 года, а в 2024-м – трехсторонним соглашением о подготовке и эксплуатации. Для координации финансирования сформирован донорский комитет, включающий Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и других международных партнеров. Первый гидроагрегат планируется запустить через четыре года после начала основного этапа работ.

Важно отметить, что, несмотря на широкое международное участие, по завершении проекта все активы и акции станции перейдут в собственность Бишкека. Доли участников не подлежат передаче или продаже, что гарантирует суверенитет над этим стратегически важным объектом.

В итоге, как сообщил министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев, было подписно два меморандума о взаимопонимании по проекту Камбаратинской ГЭС-1: с гендиректором ЕИБ Эндрю Мак Довеллом на 500 млн долл. и с региональным директором Хусейном Озханом в присутствии президента ЕБРР Одиля Рено-Бассо еще на 500 млн долл. Общий объем европейского финансирования для Киргизии, Узбекистана и Казахстана составит до 2,4 млрд долл.

Йозеф Сикела приветствовал новые соглашения: "Грамотные инвестиции в гидроэнергетику могут обеспечить надежный доступ к электроэнергии, создавать доходы для местных жителей, способствовать устойчивому сельскому хозяйству и защищать здоровье людей и окружающую среду. Мы гордимся тем, что поддерживаем будущую реализацию Камбаратинской ГЭС-1 – ключевой объект для производства энергии в Центральной Азии. Наши новые инвестиции укрепляют стратегическое партнерство между ЕС и странами региона".

"Благодаря гарантиям Европейской комиссии ЕИБ как климатический банк поддерживает инфраструктуру, укрепляющую региональное энергетическое сотрудничество в Центральной Азии. Мы видим потенциал проекта Камбаратинской ГЭС-1 как ключевой элемент для расширения торговли возобновляемой электроэнергией, стимулирования экономического развития и повышения энергетической безопасности", – отметил вице-президент ЕИБ Кириакос Какурис, курирующий деятельность банка в Центральной Азии.

"Камбаратинская ГЭС-1 – это флагманский региональный проект Центральной Азии, способствующий энергетической и водной безопасности, а также развитию возобновляемой энергетики. ЕБРР, как ведущий инвестор во всех участвующих странах, рад поддерживать региональную связанность и эффективное управление водными ресурсами вместе с ЕС и партнерами", – заявил президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Одновременно стало известно, что в Киргизии началось строительство второго в мире завода британской компании United Concrete Canvas, который будет выпускать инновационный бетонный холст, который может быть использован при строительстве плотины Камбаратинской ГЭС-1. Посол Великобритании Николас Боулер, присутствовавший на церемонии закладки капсулы в фундамент строительства, подчеркнул, что "этот проект – яркий пример дружбы между Великобританией и Киргизией, приносящий передовые технологии в сердце Центральной Азии". Инновационный материал, эффективно применяемый для ирригационных каналов, значительно сокращает потери воды и служит до 100 лет, что критически важно для засушливых регионов. Завод, готовый к началу 2027 года, позволит республике самостоятельно обеспечивать свои потребности и экспортировать продукцию в Центральную Азию.

Министр Казахстана Ерлан Аккенженов на переговорах с Йозефом Сикелой и комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Мартой Кос отметил значение развития зеленой энергетики для Казахстана. Он подтвердил стратегическую цель Казахстана – достижение углеродной нейтральности к 2060 году, подчеркнув, что страна придерживается прагматичного и взвешенного подхода к зеленому переходу.

На сессии форума также обсуждался и проект Рогунской ГЭС в Таджикистане, которая, по словам чиновников, имеет важное значение для энергетической безопасности региона, рационального использования водных ресурсов и устойчивого развития сельского хозяйства.

Напомним, что Россия намерена наращивать инвестиции и свое участие в крупные энергетические проекты Центральной Азии. Об этом в ходе второго саммита "Центральная Азия – Россия", состоявшегося в Душанбе, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что речь идет о "современных российских технологиях" и внедрении возобновляемых источников энергии в энергетическую систему региона.

Масштаб энергетических потребностей и ресурсный потенциал Центральной Азии позволяют утверждать, что в регионе есть достаточно пространства для эффективного сотрудничества как с Россией, так и с Европейским союзом. Их инвестиции и экспертный опыт, сосредоточенные на разных аспектах энергетического сектора, не конкурируют, а могут взаимодополнять друг друга, способствуя всестороннему и устойчивому развитию региона, считают эксперты.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760454060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит в первом чтении проект нового Закона "О профилактике правонарушений"
- Олжас Бектенов обсудил с главой компании Zijin Mining Group Чэнь Цзиньхэ инвестиционное сотрудничество в горно-металлургическом комплекс
- Кадровые перестановки
- Государственное управление теряет качество
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с Президентом корпорации KT&G Банг Кенг Маном
- Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев проверил ход реализации Нацпроекта МЭКС
- Вопросы общественной безопасности обсудили на выездном Правительственном часе
- В Кокшетау под видом инвестиций действовала финансовая пирамида "S-Group"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  