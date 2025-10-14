 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
21:46 14.10.2025

ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского и членов "Антивоенного комитета России"

14.10.2025

Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского и членов "Антивоенного комитета России" (Михаил Касьянов, Марат Гельман, Леонид Гозман, Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Борис Зимин, Евгений Чичваркин, Евгений Киселев, Михаил Кокорич, Евгений Кунин, Елена Лукьянова, Юрий Пивоваров, Константин Чумаков, Анастасия Шевченко, Виктор Шендерович, Гарри Каспаров, Кирилл Мартынов, Масксим Резник, Артур Смольянинов, Екатерина Шульман) и иных неустановленных лиц, а также по ч. 2 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности") в отношении Михаила Ходорковского.

Движение "Антивоенный комитет России" было учреждено указанными лицами в феврале 2022 года. Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации. Генпрокуратурой России 22 января 2024 года деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.

Так, 30 апреля 2023 года "АКР" в г. Берлине (Германия) принят учредительный (уставной) документ движения т.н. "Берлинская декларация", в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России.

В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана т.н. "платформа российских демократических сил", которая позиционируется М. Ходорковским перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации.

М. Ходорковский и другие учредители "АКР" финансируют признанные в Российской Федерации террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в указанные формирования для последующего их задействования в реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем.

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении М. Ходорковского и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Источник - ФСБ России
Источник - ФСБ России


