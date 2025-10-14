 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
23:37 14.10.2025

Глава государства принял участие в юбилейном мероприятии компании "Лукойл"

14 октября 2025 года

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил компанию "Лукойл" с 30-летием ее деятельности в Казахстане.



– "Лукойл" – одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. Несомненно, это стало возможным благодаря упорному труду и высокой ответственности. Кроме того, "Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией. Деятельность компании способствует увеличению экономического потенциала и укреплению дружеских отношений наших стран. Если оглянуться назад, то деятельность "Лукойла" в Казахстане началась с проекта "Кумколь". Более четверти века компания плодотворно трудится и добивается колоссальных успехов. В частности, "Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа. Сегодня мне сообщили, что компания направила около 300 млн долларов на социальные проекты и благотворительность, – отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что за этими цифрами стоят тысячи созданных рабочих мест, трансфер передовых технологий, большой вклад в социально-экономический прогресс регионов. Он сообщил, что при участии компании на месторождении Тенгиз успешно завершен Проект будущего расширения – один из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли.

– На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "КазМунайГазом" приступили к реализации перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар". Это стратегические проекты. Для освоения этих месторождений планируется вложить более шести миллиардов долларов прямых инвестиций и создать свыше двух тысяч новых рабочих мест. В рамках повышения казахстанского содержания данных проектов в производстве морских нефтедобывающих платформ будут задействованы верфи в Мангистауской области. Компания продолжает плодотворную работу на месторождении Карачаганак. Кроме того, в настоящее время "Лукойл" участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который также имеет особое значение для нашей страны. По данному стратегически важному маршруту казахстанская нефть поставляется в десятки государств. Таким образом, укрепляется роль нашей страны на мировом энергетическом рынке, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал важным этапом в истории сотрудничества запуск завода смазочных материалов в Алматинской области в 2019 году. По его словам, это первое предприятие в Казахстане, производящее масла, соответствующие самым высоким международным стандартам.

– Отдельно хочу отметить высокий уровень социальной ответственности вашей корпорации, а также усилия в сфере благотворительности. Отрадно, что компания уделяет повышенное внимание развитию человеческого капитала. Тысячи казахстанцев работают на крупнейших нефтегазовых объектах, получая новые знания и навыки, осваивая современные технологии. Их профессионализм, трудолюбие, преданность делу – гордость Казахстана и залог наших будущих успехов. Одним словом, за тридцать лет Казахстан и "Лукойл" прошли большой путь созидательного сотрудничества, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что нефтегазовый сектор продолжает играть большую роль в экономике Казахстана. Он считает, что перед отраслью стоит задача дальнейшего освоения действующих месторождений.

– Особо важное значение приобрела работа по осуществлению масштабной геологоразведки, запуску проектов по глубокой переработке сырья, цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта и, конечно же, инвестициям в людей, социальную сферу. Уверен, что компания "Лукойл" в полной мере поддерживает указанные приоритеты, и в будущем мы достигнем новых успехов в развитии нашего стратегического сотрудничества. Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам компании, вносящим свой вклад в прогресс нашей страны, – сказал Глава государства.

В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом "Барыс" I степени.

Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании "Лукойл", работающих в Казахстане.

Источник - Akorda.kz
Источник - Akorda.kz


