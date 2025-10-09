Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября

00:05 15.10.2025

Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября



Андрей Дарий



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 октября в разрезе СВО. Русская армия потихоньку разбирает участок, который позволит выйти к северным границам ДНР. Дезертиры бегут из ВСУ сотнями тысяч, а их командиры только потворствуют этому.



Форсирование маленькой речки – начало конца ВСУ в ДНР



