Среда, 15.10.2025
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
00:05 15.10.2025

Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября

Андрей Дарий

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 14 октября в разрезе СВО. Русская армия потихоньку разбирает участок, который позволит выйти к северным границам ДНР. Дезертиры бегут из ВСУ сотнями тысяч, а их командиры только потворствуют этому.

Форсирование маленькой речки – начало конца ВСУ в ДНР



Русская армия форсировала реку Нетриус у Новоселовки. Взятие этого небольшого населенника выведет наших бойцов на расстояние около 10-12 км от административной границы региона. Но картина становится куда интереснее, если обратить внимание на то, что разворачивается южнее. Окончательное закрепление ВС РФ в районе Шахово, Золотого Колодезя и Доброполья и начало продвижения дальше на северо-запад – это начало самых больших "клещей", которые наши войска формировали за все время СВО. В их центре окажутся – Славянск, Краматорск и Дружковка.

"Если удастся закрепиться в Новоселовке, обеспечить снабжение передовых групп, прикрыв их работу РЭБом, российские силы могут получить хороший плацдарм для последующих действий как в сторону Изюма, так и к югу, в сторону Лимана, завершая его охват", – рассказал Readovka военный аналитик и писатель Алексей Суконкин.

Противник научился быстро выстраивать оборону, а ландшафт у Новоселовки ему стал дополнительным подспорьем, ведь там разместился целый каскад водохранилищ. Начало охвата оставшейся агломерации Донбасса ВС РФ Суконкин считает объективной реальностью, событием, происходящим прямо сейчас. Чтобы окружить тот же Славянск, придется форсировать реку посложнее – Северский Донец, рассказал аналитик.

"А вот где его будут форсировать и как, покажет время", – подытожил Алексей Суконкин.

Диванный контингент ВСУ

Неприятель продолжает испытывать трудности с набором новых кандидатов на удобрение богатой украинской земли – все почему-то норовят сбежать из стройных рядов ВСУ обратно домой. Как пишет "Украинская правда", только согласно официальным данным за последний год число дезертиров пробило отметку в 200 тыс человек. И речь идет только о зарегистрированных случаях. В период с начала СВО и по сентябрь 2024 года дезертиров в ВСУ насчитали всего 60 тыс.

Причина бегства, утверждают СМИ, кроется в отмененной уголовной ответственности за самовольное оставление части – как раз год назад. Часто мобилизованные имитируют, что больны, чтобы отправиться на лечение и сбежать оттуда домой. Десятки тысяч дезертиров даже не доехали до фронта, пишет "УП". Командиры тоже заинтересованы в этой практике, ведь они могут отобрать у беглеца его карту, куда приходит немаленькая по украинским меркам зарплата. Все эти "мертвые души" кормят командиров на миллионы гривен.

Те же, кто просто сбегает из части на некоторое время ("уголовки" же нет), используют подобный отдых воле для разгрузки, рассказал Readovka военкор Дмитрий Стешин. По его словам, у нас СОЧ (самовольное оставление части) является практически дезертирством, переквалифицировать на заседании военного суда проще простого. На Украине же СЗЧ это средство разгрузки перегретой психики солдата ВСУ.

"СЗЧ редко ездят домой, можно попасться. Обычно снимается жилье, и СЗЧ месяц пьет, не просыхая, и общается с падшими женщинами, если они есть в округе. Месяц – очень важный срок для СЗЧ. Если ровно через месяц, минута в минуту, СЗЧ явится в свою часть, ему за это ничего не будет, кроме отправки на передовую, с которой он и так сбежал", – рассказал Стешин.

Как итог, на Украине скопилась целая армия дезертиров и просто любителей слинять с фронта развеяться – это сотни тысяч человек. Одновременно новые поставки новобранцев буксуют, ведь, как утверждает депутат Рады Галина Янченко, реальное число разыскиваемых по повестке граждан Украины превысило уже 1,5 млн призывников.

Вчера, 13 октября, главным событием дня стало восстановление контроля ВС РФ над Владимировкой.

Источник - Readovka
