|Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
00:05 15.10.2025
Андрей Дарий
Редакция Readovka собрала самые важные события 14 октября в разрезе СВО. Русская армия потихоньку разбирает участок, который позволит выйти к северным границам ДНР. Дезертиры бегут из ВСУ сотнями тысяч, а их командиры только потворствуют этому.
Форсирование маленькой речки – начало конца ВСУ в ДНР
Русская армия форсировала реку Нетриус у Новоселовки. Взятие этого небольшого населенника выведет наших бойцов на расстояние около 10-12 км от административной границы региона. Но картина становится куда интереснее, если обратить внимание на то, что разворачивается южнее. Окончательное закрепление ВС РФ в районе Шахово, Золотого Колодезя и Доброполья и начало продвижения дальше на северо-запад – это начало самых больших "клещей", которые наши войска формировали за все время СВО. В их центре окажутся – Славянск, Краматорск и Дружковка.
"Если удастся закрепиться в Новоселовке, обеспечить снабжение передовых групп, прикрыв их работу РЭБом, российские силы могут получить хороший плацдарм для последующих действий как в сторону Изюма, так и к югу, в сторону Лимана, завершая его охват", – рассказал Readovka военный аналитик и писатель Алексей Суконкин.
Противник научился быстро выстраивать оборону, а ландшафт у Новоселовки ему стал дополнительным подспорьем, ведь там разместился целый каскад водохранилищ. Начало охвата оставшейся агломерации Донбасса ВС РФ Суконкин считает объективной реальностью, событием, происходящим прямо сейчас. Чтобы окружить тот же Славянск, придется форсировать реку посложнее – Северский Донец, рассказал аналитик.
"А вот где его будут форсировать и как, покажет время", – подытожил Алексей Суконкин.
Диванный контингент ВСУ
Неприятель продолжает испытывать трудности с набором новых кандидатов на удобрение богатой украинской земли – все почему-то норовят сбежать из стройных рядов ВСУ обратно домой. Как пишет "Украинская правда", только согласно официальным данным за последний год число дезертиров пробило отметку в 200 тыс человек. И речь идет только о зарегистрированных случаях. В период с начала СВО и по сентябрь 2024 года дезертиров в ВСУ насчитали всего 60 тыс.
Причина бегства, утверждают СМИ, кроется в отмененной уголовной ответственности за самовольное оставление части – как раз год назад. Часто мобилизованные имитируют, что больны, чтобы отправиться на лечение и сбежать оттуда домой. Десятки тысяч дезертиров даже не доехали до фронта, пишет "УП". Командиры тоже заинтересованы в этой практике, ведь они могут отобрать у беглеца его карту, куда приходит немаленькая по украинским меркам зарплата. Все эти "мертвые души" кормят командиров на миллионы гривен.
Те же, кто просто сбегает из части на некоторое время ("уголовки" же нет), используют подобный отдых воле для разгрузки, рассказал Readovka военкор Дмитрий Стешин. По его словам, у нас СОЧ (самовольное оставление части) является практически дезертирством, переквалифицировать на заседании военного суда проще простого. На Украине же СЗЧ это средство разгрузки перегретой психики солдата ВСУ.
"СЗЧ редко ездят домой, можно попасться. Обычно снимается жилье, и СЗЧ месяц пьет, не просыхая, и общается с падшими женщинами, если они есть в округе. Месяц – очень важный срок для СЗЧ. Если ровно через месяц, минута в минуту, СЗЧ явится в свою часть, ему за это ничего не будет, кроме отправки на передовую, с которой он и так сбежал", – рассказал Стешин.
Как итог, на Украине скопилась целая армия дезертиров и просто любителей слинять с фронта развеяться – это сотни тысяч человек. Одновременно новые поставки новобранцев буксуют, ведь, как утверждает депутат Рады Галина Янченко, реальное число разыскиваемых по повестке граждан Украины превысило уже 1,5 млн призывников.
Вчера, 13 октября, главным событием дня стало восстановление контроля ВС РФ над Владимировкой.