Среда, 15.10.2025
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
02:30 15.10.2025

Президент Таджикистана на Международном инвестиционном форуме "Душанбе-Инвест-2025" объявил о строительстве нескольких гидро- и солнечных электростанций

ДУШАНБЕ, 14 окт - Sputnik. Таджикистан начал процесс привлечения инвесторов для строительства Шурабской ГЭС мощностью 1000 мегаватт.

Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон, открывая форум "Душанбе Инвест - 2025".

Также планируется возведение нескольких солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 2000 мегаватт.

Он призвал заинтересованные компании инвестировать в эти перспективные проекты.

Лидер Таджикистана также добавил, что с учетом цифровизации и развития новых технологий растет и спрос на электроэнергию.

"Мы намерены и дальше привлекать инвестиции в сектор "зеленой энергетики", поскольку неиспользованный потенциал возобновляемых источников энергии в стране очень велик", - сказал он.

Рахмон добавил, что в настоящее время Таджикистан наладил сотрудничество с Узбекистаном по реализации совместных проектов по строительству двух гидроэлектростанций на реке Зарафшан и завершил проектные работы в этом направлении.

Рахмон заявил, что у Таджикистана есть большие возможности для реализации масштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики - гидро-, солнечной и ветровой.

"Годовая мощность гидроэлектростанций страны составляет около 527 млрд киловатт-часов, из которых в настоящее время используется только 5%", - сказал он.

Лидер Таджикистана отметил, что это предоставляет уникальную возможность для долгосрочных инвестиций в устойчивую энергетику будущего, спрос на которую растет не только в Таджикистане, но и во всем регионе Центральной и Южной Азии.

Таджикистан совместно с партнерами по развитию реализует первый трансрегиональный проект по строительству высоковольтной зеленой линии электропередачи CASA-1000, которая соединит энергосистемы Центральной и Южной Азии, напомнил он.

Строительные работы по этому проекту завершены на участках Таджикистана, Кыргызстана и Пакистана и приближаются к завершению на афганском участке.

Источник - Sputnik
