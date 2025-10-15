 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.10.2025
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
05:54  Узбекистан шьет как никогда. Производство одежды побило новый рекорд
04:50  Визит президента России в Таджикистан – начало нового этапа сотрудничества, - Азиз Абдраимов
03:46  Дуров: Наше поколение может не успеть спасти свободный интернет
02:36  Любите ли вы церемонию встречи Владимира Путина так, как люблю ее я? - Андрей Колесников
01:08  Трамп – фаворит. Осмелится ли Нобелевский комитете "оскорбить" США? - Валерий Бурт
00:05  ВС РФ вышли на крупнейшую агломерацию Донбасса – итоговая сводка Readovka за 9 октября
Четверг, 09.10.2025
20:43  В Душанбе состоялся Саммит "Центральная Азия – Россия", подписано коммюнике из 29 пунктов
14:57  Питер Тиль - техноархитектор новой американской элиты, - Олег Яновский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
03:21 15.10.2025

За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры
15.10.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ

Не так давно стало известно, что Узбекистан и Россия приступают к реализации совместной программы по подготовке квалифицированных кадров для строящейся атомной электростанции. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе заседания рабочих групп агентства "Узатом" и госкорпорации "Росатом". Центральным элементом программы станет "Передовая инженерная школа", которая начнет свою деятельность на базе ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

В первый набор войдут 20 студентов, которые будут углубленно изучать такие дисциплины, как технология ядерных процессов, нанотехнологии, фотоэнергетика и радиационный мониторинг. Помимо инженерного состава, большое внимание будет уделено и подготовке технического персонала для будущей АЭС. Их обучение будет организовано на базе политехникума в Фаришском районе Джизакской области, в непосредственной близости от места строительства станции. Этот комплексный подход призван обеспечить будущий объект полным штатом квалифицированных сотрудников.

Напомним, что в мае прошлого года в ходе государственного визита Владимира Путина в Ташкент между двумя странами в присутствии глав государств был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане АЭС, суть которых состоит в расширении взаимодействия на строительство в стране атомной электростанции малой мощности по российскому проекту.

Названный проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (6 ректоров мощностью 55 МВт каждый), в котором генеральным подрядчиком выступит имеющий неоспоримое мировое лидерство в атомной энергетике "Росатом". Исходя из прогнозов директора Агентства по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан Азима Ахмедхаджаева, в стране спрос на энергоресурсы вырастет к 2050 году почти в 2 раза, и очевидно, что для стабильной работы энергосистемы и развития экономики Ташкент должен обеспечить себя базовым источником энергии. "Во всем мире мы видим сейчас рост интереса к созданию новых атомных мощностей, как в части строительства АЭС большой мощности, так и в проектах малых модульных реакторов. И считаем, что расширение сотрудничества с "Росатомом" позволит усилить наш энергокомплекс передовыми технологиями в атомной энергетике", – отметил А. Ахмедхаджаев.

На полях международной атомной недели в Москве 26 сентября Ташкент и Москва подписали документы, определяющие конфигурацию будущей атомной станции в Джизакской области. Узбекистан станет первой страной в мире, где на одной площадке одновременно разместятся малая и крупная АЭС, то есть в стране будет построена интегрированная атомная электростанция с большими и малыми реакторами. Согласно первому подписанному документу, будущая станция в Джизакской области будет включать два реактора большой мощности ВВЭР-1000 поколения 3+ и два маломощных реактора РИТМ-200Н. Второй документ является соглашением об основных условиях контрактов на поставку ядерного топлива для обеих станций, скрепляющим договоренности по обеспечению реакторных установок РИТМ-200Н и ВВЭР-1000 топливом, а также запасными частями и контрольным оборудованием.

По оценке А. Ахмедхаджаева, данный проект имеет уникальный характер: "В самом сердце Узбекистана, в Джизакской области, мы создаем беспрецедентный энергетический проект. Став первопроходцами в развитии атомной энергетики Центральной Азии, мы не просто возводим первую в регионе станцию – мы первыми создаем инновационное решение будущего".

Конечно же, коллективный Запад не мог пройти мимо такого события, знаменующего собой новейший этап в развитии отношений между Ташкентом и Москвой в сфере атомной энергетики и предполагающего смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.

Через МАГАТЭ Узбекистану буквально навязывается контроль за действиями Москвы и Ташкента в плане строительства АЭС. Это вызывает беспокойство, ведь, как известно, международное агентство, несмотря на конструктивное сотрудничество с Москвой, все-таки некоторым образом утратило свою объективность. Вполне достаточно вспомнить его довольно невнятную реакцию на августовскую ночную атаку беспилотника ВСУ на Курскую атомную электростанцию. Правда, затем, 26 сентября глава МАГАТЭ отреагировал на удары ВСУ по Курской и Смоленской АЭС, отметив в эфире телеканала "Россия 24", что удары по атомным электростанциям недопустимы вне зависимости от государств на территории которого они расположены.

Однако представляется, что общей ситуации данное заявление явно не меняет, поскольку, по сведениям ряда источников, МАГАТЭ "помогают" британские структуры под эгидой New Nuclear Watch Institute, аналитического центра, занимающегося международным развитием ядерной энергетики и организующего мероприятия в Великобритании, ЕС и в других странах. Причем, как заявляют сами представители британского института, некоторые из мероприятий представляют собой закрытые круглые столы с участием лидеров отрасли, политиков и лиц, формирующих общественное мнение, доступные только по вип-приглашениям. Совершенно нетрудно догадаться, под прикрытием какой конторы работают британцы, явно заинтересованные в сборе и обобщении данных о работе российских работников атомной сферы на территории Узбекистана с помощью научно-технической разведки, прессингуя при этом МАГАТЭ и заставляя ее представителей поступиться ключевыми целями и задачами организации.

Оттого и постоянно окучивает New Nuclear Watch Institute местные власти, пытаясь организовать разнообразные мероприятия. Например, 22 ноября прошлого года при поддержке указанного аналитического центра в Ташкенте прошла конференция под названием "Ядерные горизонты: развертывание ММР и интегрированные энергетические системы" для обсуждения ключевых вызовов, с которыми сталкиваются страны региона и сотрудничество для укрепления энергетической устойчивости. И хотя на панельных сессиях конференции с докладом выступали представители Министерства энергетики Казахстана, Агентства по развитию и регулированию рынка энергетики Узбекистана, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", Национальной ассоциации энергетиков Узбекистана и других профильных структур Узбекистана и Казахстана, совершенно очевидно, что, используя в Центральной Азии, и в частности в Узбекистане, Global ESG Partnership, коллективный Запад продолжает изучать буквально под лупой возможности "Росатома".

Таким образом, Ташкенту все-таки стоит еще раз задуматься, нужно ли в такой степени доверяться западным "партнерам".

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760487660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит в первом чтении проект нового Закона "О профилактике правонарушений"
- Олжас Бектенов обсудил с главой компании Zijin Mining Group Чэнь Цзиньхэ инвестиционное сотрудничество в горно-металлургическом комплекс
- Кадровые перестановки
- Государственное управление теряет качество
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с Президентом корпорации KT&G Банг Кенг Маном
- Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев проверил ход реализации Нацпроекта МЭКС
- Вопросы общественной безопасности обсудили на выездном Правительственном часе
- В Кокшетау под видом инвестиций действовала финансовая пирамида "S-Group"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  