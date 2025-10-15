За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев

03:21 15.10.2025

15.10.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ



Не так давно стало известно, что Узбекистан и Россия приступают к реализации совместной программы по подготовке квалифицированных кадров для строящейся атомной электростанции. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе заседания рабочих групп агентства "Узатом" и госкорпорации "Росатом". Центральным элементом программы станет "Передовая инженерная школа", которая начнет свою деятельность на базе ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".



В первый набор войдут 20 студентов, которые будут углубленно изучать такие дисциплины, как технология ядерных процессов, нанотехнологии, фотоэнергетика и радиационный мониторинг. Помимо инженерного состава, большое внимание будет уделено и подготовке технического персонала для будущей АЭС. Их обучение будет организовано на базе политехникума в Фаришском районе Джизакской области, в непосредственной близости от места строительства станции. Этот комплексный подход призван обеспечить будущий объект полным штатом квалифицированных сотрудников.



Напомним, что в мае прошлого года в ходе государственного визита Владимира Путина в Ташкент между двумя странами в присутствии глав государств был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане АЭС, суть которых состоит в расширении взаимодействия на строительство в стране атомной электростанции малой мощности по российскому проекту.



Названный проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВТ (6 ректоров мощностью 55 МВт каждый), в котором генеральным подрядчиком выступит имеющий неоспоримое мировое лидерство в атомной энергетике "Росатом". Исходя из прогнозов директора Агентства по атомной энергии при Кабинете министров Республики Узбекистан Азима Ахмедхаджаева, в стране спрос на энергоресурсы вырастет к 2050 году почти в 2 раза, и очевидно, что для стабильной работы энергосистемы и развития экономики Ташкент должен обеспечить себя базовым источником энергии. "Во всем мире мы видим сейчас рост интереса к созданию новых атомных мощностей, как в части строительства АЭС большой мощности, так и в проектах малых модульных реакторов. И считаем, что расширение сотрудничества с "Росатомом" позволит усилить наш энергокомплекс передовыми технологиями в атомной энергетике", – отметил А. Ахмедхаджаев.



На полях международной атомной недели в Москве 26 сентября Ташкент и Москва подписали документы, определяющие конфигурацию будущей атомной станции в Джизакской области. Узбекистан станет первой страной в мире, где на одной площадке одновременно разместятся малая и крупная АЭС, то есть в стране будет построена интегрированная атомная электростанция с большими и малыми реакторами. Согласно первому подписанному документу, будущая станция в Джизакской области будет включать два реактора большой мощности ВВЭР-1000 поколения 3+ и два маломощных реактора РИТМ-200Н. Второй документ является соглашением об основных условиях контрактов на поставку ядерного топлива для обеих станций, скрепляющим договоренности по обеспечению реакторных установок РИТМ-200Н и ВВЭР-1000 топливом, а также запасными частями и контрольным оборудованием.



По оценке А. Ахмедхаджаева, данный проект имеет уникальный характер: "В самом сердце Узбекистана, в Джизакской области, мы создаем беспрецедентный энергетический проект. Став первопроходцами в развитии атомной энергетики Центральной Азии, мы не просто возводим первую в регионе станцию – мы первыми создаем инновационное решение будущего".



Конечно же, коллективный Запад не мог пройти мимо такого события, знаменующего собой новейший этап в развитии отношений между Ташкентом и Москвой в сфере атомной энергетики и предполагающего смелое сочетание передовых технологий маломодульных станций и проверенных временем решений классической атомной энергетики большой мощности.



Через МАГАТЭ Узбекистану буквально навязывается контроль за действиями Москвы и Ташкента в плане строительства АЭС. Это вызывает беспокойство, ведь, как известно, международное агентство, несмотря на конструктивное сотрудничество с Москвой, все-таки некоторым образом утратило свою объективность. Вполне достаточно вспомнить его довольно невнятную реакцию на августовскую ночную атаку беспилотника ВСУ на Курскую атомную электростанцию. Правда, затем, 26 сентября глава МАГАТЭ отреагировал на удары ВСУ по Курской и Смоленской АЭС, отметив в эфире телеканала "Россия 24", что удары по атомным электростанциям недопустимы вне зависимости от государств на территории которого они расположены.



Однако представляется, что общей ситуации данное заявление явно не меняет, поскольку, по сведениям ряда источников, МАГАТЭ "помогают" британские структуры под эгидой New Nuclear Watch Institute, аналитического центра, занимающегося международным развитием ядерной энергетики и организующего мероприятия в Великобритании, ЕС и в других странах. Причем, как заявляют сами представители британского института, некоторые из мероприятий представляют собой закрытые круглые столы с участием лидеров отрасли, политиков и лиц, формирующих общественное мнение, доступные только по вип-приглашениям. Совершенно нетрудно догадаться, под прикрытием какой конторы работают британцы, явно заинтересованные в сборе и обобщении данных о работе российских работников атомной сферы на территории Узбекистана с помощью научно-технической разведки, прессингуя при этом МАГАТЭ и заставляя ее представителей поступиться ключевыми целями и задачами организации.



Оттого и постоянно окучивает New Nuclear Watch Institute местные власти, пытаясь организовать разнообразные мероприятия. Например, 22 ноября прошлого года при поддержке указанного аналитического центра в Ташкенте прошла конференция под названием "Ядерные горизонты: развертывание ММР и интегрированные энергетические системы" для обсуждения ключевых вызовов, с которыми сталкиваются страны региона и сотрудничество для укрепления энергетической устойчивости. И хотя на панельных сессиях конференции с докладом выступали представители Министерства энергетики Казахстана, Агентства по развитию и регулированию рынка энергетики Узбекистана, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", Национальной ассоциации энергетиков Узбекистана и других профильных структур Узбекистана и Казахстана, совершенно очевидно, что, используя в Центральной Азии, и в частности в Узбекистане, Global ESG Partnership, коллективный Запад продолжает изучать буквально под лупой возможности "Росатома".



Таким образом, Ташкенту все-таки стоит еще раз задуматься, нужно ли в такой степени доверяться западным "партнерам".