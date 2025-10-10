Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда

11:19 15.10.2025

Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда по определенному графику



Тяньцзинь, 14 октября /Синьхуа/ -- В понедельник из города Тяньцзинь /Северный Китай/ в Центральную Азию отправился грузовой поезд с 55 сорокафутовыми контейнерами, груженными бытовой техникой, автозапчастями и другими товарами, что ознаменовало собой официальный запуск в регулярном режиме ж/д маршрута Тяньцзинь-Центральная Азия, который будет функционировать по определенному графику.



Ж/д состав пересечет госграницу через КПП Хоргос и прибудет в Центральную Азию примерно через 10 суток, сообщили в Тяньцзиньском контейнерном центре, подчиненном пекинскому отделению Китайской государственной железнодорожной корпорации /КГЖК/.



Товарные поезда, курсирующие по определенному графику, обеспечивают клиентов надежной логистикой, что способствует разработке производственными предприятиями и торговыми компаниями средне- и долгосрочных планов производства и продаж, а также повышает надежность обслуживания и привлекательность порта Тяньцзинь, сказал Му Цункай, глава маркетингового отдела Тяньцзиньского ж/д логистического центра.



Чтобы обеспечить бесперебойную работу товарных поездов, Тяньцзиньский контейнерный центр также укрепил сотрудничество и контакты с Тяньцзиньской таможней, портом Тяньцзинь и другими соответствующими структурами для дальнейшего повышения эффективности таможенного оформления и сокращения времени транспортировки поездом.



Услуги грузовых поездов Китай-Европа /Китай-Центральная Азия/, отправляемых из Тяньцзиня, глубоко интегрированы в торгово-экономическое сотрудничество между странами ШОС, заявил Ван Хуань, генеральный директор Тяньцзиньской компании по эксплуатации и управлению международными рейсами "Дунцзян". По его сообщению, ассортимент товаров, поставляемых этой компанией, постепенно расширился с первоначальных автомобилей и автозапчастей до нынешних более 1 400 видов товаров, таких как строительная техника, электрооборудование, мебель и бытовая техника, химикаты и текстиль. Основными пунктами назначения поездов "Дунцзян" стали Россия, Казахстан, Узбекистан и другие страны.



Напомним, что за первые три квартала 2025 года из Тяньцзиньского контейнерного центра было отправлено в общей сложности 284 грузовых поезда Китай-Европа /Китай-Центральная Азия/, что выросло на 40 проц. в годовом исчислении, оказывая дальнейшее содействие взаимосвязанности между Китаем и соответствующими странами.