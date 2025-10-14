В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области

11:25 15.10.2025

14.10.2025



Мирлан Джекшенов освобожден от должности мэра города Кара-Балта Чуйской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Джекшенов Мирлан Ратынбекович освобожден от занимаемой должности мэра города Кара-Балта Чуйской области Кыргызской Республики.



