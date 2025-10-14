ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет

11:27 15.10.2025

14.10.2025



Центральная Азия доказала, что отсутствие выхода к морю не приговор: регион превращается в ключевой транзитный хаб Евразии благодаря уникальному положению в центре континента и реализации инфраструктурных проектов, сообщает эксперты Евразийского банка развития.



Они подсчитали, что объемы транзитных перевозок грузов через регион выросли на 70% за 2020-2024 гг., что является устойчивой тенденцией, а не разовым всплеском.



При этом они уточнили, что 80% транзитных потоков проходят через Казахстан и Узбекистан. По железным дорогам перевозится около 60% от всего объема транзитных грузов. Более 70% всего транзита приходится на направления между Китаем с одной стороны, и Россией, Турцией, Афганистаном, странами Европы - с другой.



Аналитики подчеркнули, что развитие Евразийского транспортного каркаса является главным драйвером роста транзитных перевозок и формирования транспортного перекрестка Евразии. По данным Обсерватории транспортных проектов ЕАБР, до 2035 года в развитие транспортных коридоров в Центральной Азии будет инвестировано свыше $52 млрд долл.



За последние 5 лет мы стали свидетелями двукратного роста внешней торговли стран Центральной Азии с Китаем. Одновременно на 70% выросли транзитные потоки. Но это лишь начало пути. Центральной Азии, которая дальше других регионов, не имеющих выхода к морю, удалена от мировых рынков, требуется качественная инфраструктура. По нашим оценкам, это почти $53 млрд до 2035 года. Немалую часть этих средств предстоит направить на транспортные проекты, развивающие направление Север - Юг. Это касается не только МТК "Север - Юг", но и Трансафганского коридора, открывающих новые горизонты для торговли со странами Залива и Южной Азией", - прокомментировал заместитель председателя правления - главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.



Рост транзита напрямую зависит также от мягкой инфраструктуры. Упрощение процедур пересечения границ в Центральной Азии ускоряет транзитные грузопотоки, а координация тарифной политики позволяет уменьшить стоимость контейнерных перевозок.



Справка:



Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.



ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".



