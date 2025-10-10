ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"

12:36 15.10.2025

Участники учений ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025" направляются в Республику Таджикистан



В период с 14 по 19 октября подразделения, участвующие в совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025", совершают перегруппировку в Республику Таджикистан.



