|ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
12:36 15.10.2025
Участники учений ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025" направляются в Республику Таджикистан
В период с 14 по 19 октября подразделения, участвующие в совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025", совершают перегруппировку в Республику Таджикистан.
Контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации в район проведения учений в соответствии с планом. Личный состав формирований и грузы доставляются авиацией и автомобильным транспортом.
На полигоне "Фахрабад" проводится совместное учение "Нерушимое братство-2025", в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ на территории государства – члена Организации. Впервые в рамках миротворческого учения проводится специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025", в ходе которого в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ будут отрабатываться вопросы ликвидации источников биологических угроз.
Активные фазы учений ОДКБ проводятся в совмещенном формате с заключительным этапом совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств "Содружество Антитеррор-2025".