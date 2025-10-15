ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова

13:05 15.10.2025 ООН и Трамп: кому поможет "броненосец"?

Хозяин Белого дома продолжает давить на Европу



15.10.2025 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



Круги после выступления американского президента Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН все еще разбегаются по волнам западных СМИ, вызывая протестную реакцию в основном европейских политиков. Все переварили уже остановившийся эскалатор и зависший суфлер, но никак не проглотят "your countries are going to hell" [ваши страны катятся в ад] и скромно отводят глаза в сторону от приговора ООН, подписанного Трампом прямо в зале Генассамблеи на Манхэттэне. "ООН стала высшим выражением стремления человечества к миру и процветанию", – справедливо заметил выступавший первым президент Бразилии Лула да Силва. Но похоже, что по обеим сторонам Атлантики это стремление уже иссякло. И показательно, что во время выступления Трампа многие мировые лидеры смеялись в нужных местах и аплодировали в нужное время, публично льстя президенту США, чтобы повысить свои шансы на заключение сделок, оставшись с ним наедине.



Как пишет Project Syndicate, неспособность ООН исполнять надежды мира очевидна была всем в зале. И теперь следует привыкать к тому, что мир должен готовиться "вести дипломатию без США, и с этой целью средние державы должны созвать Генеральную Ассамблею ООН в другом месте и повысить свою подотчетность мировому сообществу", подсказывает издание. Повод к такому скептицизму, разумеется, есть: на наших глазах ООН оказалась бессильна остановить войну на Украине, ставшей модной для европейских столиц. Или уберечь от разрушения Газу и спасти 65 тысяч убитых палестинцев, из которых более 75% составляют женщины и дети. А если оглянуться, то от Кореи и Вьетнама до Сирии и Ирака Штаты три десятка раз даже не спрашивали мандата на свою войну…



"Больно признавать, что Трамп во многом прав относительно нынешней роли ООН в обеспечении мира и безопасности", – признается издание, но умалчивает о том, что в абсолютном большинстве случаев это было делом рук коллег американского президента по Белому дому, а не "пяти постоянных членов Совета безопасности, которые находятся в противоречии". Американцам не следует обманываться: внешняя политика США явно противоречит букве и духу Устава ООН. И если завтра Трамп захочет вторгнуться в другие страны или оказать экономическое давление на них, или уничтожить суда в международных водах, предположительно перевозящие запрещенные наркотики, он это сделает.



Не из желания спорить с аналитиками Project Syndicate, требуется расставить точки над "и": в их утверждении "международная безопасность и экономический порядок с правилами, институтами и процессами существовал для разрешения глобальных кризисов" нет главного – того, что это всегда должны быть правила, институты и процессы по-американски.



Дальше без Америки? Хорошо. Тогда как? Прозападные сторонники реформы ООН видят возможность для перемен в установлении "международного порядка, организованного и возглавляемого средними державами, то есть, по сути, любой страной, которая не является ни великой державой, ни малым государством". Тут только руками развести: по какому принципу делить будем – по народонаселению? И если 5 стран, членов Совета безопасности, решения которого обязательны для стран-членов, договориться не могут, то чего можно ждать от сотни избранных середнячков, от Эмиратов до Эритреи, разделенных историческим опытом, культурой, религией, экономическими возможностями, да еще и политическими путами все тех же США?



Есть и второй вариант будущего после развода Америки с ООН: "Гибкое неформальное соглашение, созданное пересекающимися коалициями государств и негосударственных субъектов, нацеленных на противодействие угрозам и обеспечение позитивных изменений на субрегиональном, краевом и глобальном уровнях. Думайте об этом как о перекрывающихся чешуйках броненосца", – советует Project Syndicate.



Думаем, что тут бы вспомнить кончину Лиги Наций, прообраза ООН. Она прекратила существование потому, что не имела рычагов влияния на международную ситуацию, как и сейчас ООН не имеет таких рычагов на внешнюю политику англосаксов. Плюс к тому – после 1933 года из Лиги вышли Германия, Япония и Италия. Затем из нее исключили СССР… Лига прекратила существование из-за неспособности предотвратить Вторую мировую войну. Понимая, как много общего сейчас в мире с той предвоенной порой, несложно догадаться, что впереди нам маячит война. И, как всегда, не в Америке. Европа, стремительно теряющая геостратегическое влияние, сейчас похожа… на Урсулу, подарившую Трампу почти триллион и робко улыбающаяся ему навстречу.



Пару дней назад на этот предмет высказался лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц. Для профессора ООН – давно рудимент мировой политики. Теперь важнее кто кого. "Для такого крупного экономического блока, как Европейский союз, нет смысла подчиняться безрассудному президенту США, который руководствуется исключительно личными интересами и чье слово ничего не значит. Европейские ценности слишком важны, чтобы ими поступаться, и уступка их такому лидеру ничего не даст", – считает он. Справедливости ради надо согласиться с тем, что у горячих противников несистемного президента США, к каковым относится и наш профессор, достаточно веских оснований для антитрампизма. Его статья в Project Syndicate так и называется – "ЕС должен противостоять Трампу". Начиная с 27 июня, когда Соединенные Штаты и Европейский союз объявили о предварительном торговом и инвестиционном соглашении в Шотландии, над Урсулой втихомолку потешаются во всех европейских столицах. Ведь на самом деле ничего подписано не было, а даже если бы и было, это не стоило бы той бумаги, на которой было написано. Поэтому любое соглашение с Трампом следует рассматривать в лучшем случае как временное перемирие. Это продлится только до тех пор, пока капризный лидер Америки не увидит или не услышит кого-то или что-то, что сделает новую прихоть официальной политикой.



Кто бы спорил! Ведь не прошло и месяца после сделки в Тернберри, как Трамп снова начал угрожать Европе, на этот раз из-за брюссельских закона о цифровых рынках, который направлен на обеспечение рыночной конкуренции, и закона о цифровых услугах, который направлен на смягчение ущерба, наносимого Европе цифровыми платформами Штатов, которые требуется модерировать, чтобы предотвратить алгоритмическое усиление подстрекательства к насилию и дезинформации. "Европейцы должны решить, – считает профессор Стиглиц, – отдавать ли свой суверенитет и демократические процессы в руки агрессивного авторитарного популиста, которого поддерживают (и часто направляют) американские технологические олигархи. Мы все должны знать, что капитуляция приведет только к увеличению требований в будущем. Нет смысла сдаваться стране, которой правит беззаконный президент-король, человек, движимый исключительно личными навязчивыми идеями, неправильными представлениями об экономике и неоправданными – и, следовательно, неразрешимыми – претензиями. Европейские ценности слишком важны, чтобы ими поступаться".



Хорошо сказанул. Антитрамписта легко понять: если принципы, которые регулировали международную торговлю со времен Второй мировой войны, имеют решающее значение для того, чтобы торговля была выгодной для всех, то "Америка прежде всего" эти принципы обнуляет. Утверждая, что "некоторые вещи нельзя ставить под угрозу: суверенитет, достоинство, верховенство закона и демократию его страны. ЕС должен сделать то же самое", Стиглиц умолчал о главном: о том, что без действенного влияния ООН это можно сделать только силой оружия.



Честнее поступила британская The Guardian, прямо заявившая, что "выступление Трампа в ООН ясно показывает: мир больше не может рассчитывать на сильное лидерство США. Речь президента США высмеяла ценности ООН и подчеркнула необходимость создания сильных антитрамповских альянсов". И действительно, сразу после того, как шокированные и смущенные делегаты ООН пришли в себя после выступления Трампа, выступили президент Индонезии Прабово Субианто и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Субианто горячо аплодировали, когда он заявил, что "сила не может быть правильной; право должно быть правильным. Ни одна страна не может запугивать всю человеческую семью. По отдельности мы можем быть слабы, но чувство угнетения и несправедливости объединит нас в мощную силу, которая преодолеет эту несправедливость". А Эрдоган заявил, что горячий друг президента США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью вышел из-под контроля, а те, кто молчал перед лицом его варварства, были соучастниками. И вернемся к Лула да Силва, который выступил с предупреждением об угрозе: "Сегодня идеалы, вдохновлявшие основателей ООН в Сан-Франциско, находятся под угрозой, как никогда ранее в их истории. Многосторонность находится на новом перепутье. Посягательства на суверенитет, произвольные санкции и односторонние вмешательства становятся нормой". А речь Трампа сделала неизбежный вопрос о том, как мир будет существовать, если институты ООН, заблокированные вето конкурирующих силовых блоков, обходятся стороной. Ответ готов.



"Сегодня, спустя лишь восемь месяцев моего правления, Америка – самая динамичная страна в мире, и никакая другая даже близко не стоит. Мы обладаем самой сильной экономикой, самыми надежными границами, самой мощной армией, самыми прочными союзами и самым сильным духом среди всех наций Земли. Это поистине золотой век Америки", а Европе "пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Вы должны покончить с этим сейчас. Ваши страны катятся в ад", – заявил на Генассамблее ООН президент Штатов Дональд Трамп. Надо ли добавлять, что по Трампу содержать эту дорогую и говорливую, но бесполезную организацию больше не нужно? Но есть и другой вопрос: кто-нибудь возразил Трампу в лоб из сидящих в зале Генеральной Ассамблеи на Манхеттене?



А никто.



И чем дышали в это время "катящиеся в ад" депутаты в Европарламенте? Их души терзались проблемой запрещать или нет растительные "стейк" и "бургер". Запретили. Как объявил Euractiv, "представители правого сектора, а также некоторые социалисты и либералы проголосовали за запрет таких названий, как "бургер" и "стейк", для продуктов растительного происхождения. И согласились оказать давление на Комиссию и Совет ЕС с целью принятия мер по маркировке вегетарианских продуктов". "Стейк, эскалоп или колбаса – это продукты с наших животноводческих ферм, и точка. Никаких заменителей, никаких продуктов растительного происхождения", – заявила за день до голосования депутат Европарламента Селин Имарт (ЕНП, Франция), которая готовила доклад в комитете по сельскому хозяйству (AGRI). Битва была жестокой: за запрет названий вегетарианских стейков и бургеров проголосовали 355 депутатов. Против – 247. Схватки на кулаках удалось избежать только потому, что голосование состоялось после обеда. Как вы понимаете, копья ломались только вокруг названий того или иного продукта, а до таких "мелочей", как сокращение производства свинины, баранины и козлятины в Евросоюзе во второй половине этого года руки уже не дошли.



И вместе с тем нет ни малейшего намека из Мар-а-Лаго на то, что следующая "молния" "американского Зевса" ударит по Берлемону в Брюсселе. Почему? Все просто – вспомните торговую сделку Штатов с ЕС, заключенную председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 27 июля. Трамп получил от нее все, что хотел, хоть и снизил тарифы на евротовары с 30 до 15%. Этот известный прием Трампа-бизнесмена ввести в шок, чтобы поймать на "уступке" расслабившегося партнера – несложный психологический трюк означал, что 15% он и имел в виду изначально. Учитывая, что объем закупаемых в Евросоюзе товаров в прошлом году составлял 605 миллиардов долларов, теперь Трамп может рассчитывать на 90 миллиардов сверху. Так что Урсула – поплавок, который не утонет и без Генеральной Ассамблеи со всем ее ООН. Пока удочка в руках Вашингтона. Источник - Фонд стратегической культуры

