Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС

21:26 15.10.2025

Позитивный импульс для бизнеса: в ЕАЭС выросли объемы взаимной торговли услугами и прямых инвестиций



14.10.2025



Экономика и финансовая политика



Евразийская экономическая комиссия позитивно оценила влияние экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах Евразийского экономического союза.



Соответствующий доклад по итогам мониторинга за 2024 год одобрен Коллегией ЕЭК 14 октября.

"https://eec.eaeunion.org/comission/department/dobd/impact_of_integration/Краткая версия доклада 2024-6.3.7.pdf"



Согласно данным доклада в ЕАЭС наблюдается устойчивая позитивная динамика. Один из основных показателей – сокращение препятствий на внутреннем рынке Союза: за год их количество уменьшилось с 46 до 36, то есть более чем на 20%. Это напрямую способствует повышению доступности рынков сбыта для предпринимателей и расширяет возможности для взаимной торговли.



Положительные тенденции зафиксированы и по значениям показателей конечного эффекта. Так, объем взаимной торговли услугами между странами Союза в 2024 году вырос на 16% по сравнению с 2023 годом. Если сравнивать с базовым значением 2022 года, рост за два года составил 42%.



Кроме того, интеграционные процессы стимулируют инвестиционную активность. Объем накопленных взаимных прямых инвестиций в государствах-членах за 2022 – 2024 годы увеличился почти на 17%.



"Представленные цифры – это не просто статистика, это прямое доказательство того, что наша совместная работа по углублению интеграции приносит реальные плоды. Снижение барьеров, рост торговли услугами и увеличение взаимных инвестиций формируют прочную основу для устойчивого экономического развития всего нашего Союза. Мы продолжим курс на создание бесшовной экономической среды, где каждый предприниматель сможет в полной мере реализовать свой потенциал на общем рынке ЕАЭС", – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.



