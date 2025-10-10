|ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
00:05 16.10.2025
Андрей Дарий
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 15 октября в разрезе СВО. ВСУ осознают, что не удержат Харьковскую область целиком, и уже готовят крупное отступление. Украинскую молодежь зазывают на фронт "модой" и "престижностью" службы.
История повторяется наоборот
Украинские власти объявили об эвакуации семей с детьми из Великобурлукского района Харьковской области. Дополнительно, из-за обострения ситуации под Купянском и Волчанском, расширяется перечень "населенников", из которых в обязательном порядке вывозят жителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на силовые структуры. В Харьковской области русская армия присутствует сразу на несколько направлениях.
Во-первых, на востоке региона свои последние дни под украинским сапогом доживает Купянск – наши бойцы уже успели окружить группировку в центре города. Чуть севернее русские солдаты продвигаются от Двуречной на северо-запад. Во-вторых, с северо-востока ВС РФ охватывают населенный пункт Хатнее и продвигаются в сторону райцентра – Великого Бурлука. Наконец, тот самый Волчанск, в который русская армия вошла почти 1,5 года назад. Успехи здесь можно назвать локальными, но недавно ВС РФ расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья и уже начинают выходить от ж/д станции города к его западным окраинам "фортеци".
Все 3 направления, особенно в районах Волчанска на севере и Двуречной на востоке, намекают на встречные удары ВС РФ друг к другу, после чего весь Великобурлукский район окажется отрезан от Украины. Этим объясняется та масштабная эвакуация, начатая Киевом в Харьковской области.
От Великого Бурлука и до самого Печенежского водохранилища ВСУ не возвели по-настоящему серьезных укреплений. Вкупе с огромным водоемом и подготовленными рубежами западнее в Чугуеве прослеживается план противника – окопаться на дальних подступах к Харькову, которые своим рельефом максимально усложнят работу наступающей стороне. Река Северский Донец проходит от самой границы западнее Волчанска и впадает в Печенежское водохранилище. Там же есть большое количество лесов – еще одно подспорье противника в готовящейся обороне.
Если ВСУ действительно оставят попытки защитить такой большой участок фронта постоянно сокращающимся количеством сил, то, конечно, они значительно урежут себе длину фронта. В свою очередь, ВС РФ будут вынуждены выделить части на удержание освобожденных территорий. Потенциальное отступление противника обещает быть одним из самых масштабных со времен выхода русской армии из значительной части той самой Харьковской области и Херсона.
Погибнуть за Украину – теперь "не кринж"
Пропагандистская компания на Украине развернулась в необычном ключе – теперь новобранцев заманивают "плюшками", которые в цивилизованных странах обычно гарантированы по умолчанию. The Economist приводит в пример унизительный рекламный ролик, демонстрирующий, что воюющие в составе "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) солдаты могут в отпуске отправиться за границу, когда "ухилянты" вынуждены скрываться у себя дома от ТЦК.
Амбассадорами "модного" подхода стали три крупных корпуса – "Азов", "Хартия" и "Третья". В каждом служит больше 20 тыс человек. Украинские военные утверждают, что среди них почти нет офицеров из советской военной системы. Отсюда возникает вопрос: куда делся весь офицерский кадровый состав? Вероятно, это очередная попытка борьбы с советским наследием. В "Хартии", пишет The Economist, якобы солдаты участвуют в планировании, они понимают, что делают, и "на 100% вовлечены в выполнение задачи". У всех в таких подразделениях есть свой KPI (норма выработки), работают целые отделы кадров.
Киев прибегает к любым методам, чтобы заманить молодняк на фронт, ведь это "престижно". На плакатах больше нет оружия или воинственных призывов – только "успешный успех", поездки за границу в отпуск и "личностный рост", который предстоит "завоевать" в окопах Харьковской области. В рекламных пропагандистских материалах перестали использовать нарративы взывания к патриотизму, сейчас отправку на фронт скорее позиционируют как некую вахту, где вместо штурмов посадок украинские новобранцы будут сидеть в окопах, управляя дронами через экран монитора.
Вчера, 14 октября, главным событием дня стало начало формирования клещей ВС РФ вокруг Славянско-Краматорской агломерации.