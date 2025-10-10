 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 16.10.2025
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
17:04  Минобороны России сообщает о российско-индийских/пакистанских учениях
16:32  СП: Нобелевский самозванец. Заявления Трампа о мирных сделках надо делить на семь
13:18  Китайский ИИ найдет любую американскую субмарину? - Владимир Прохватилов
ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
00:05 16.10.2025

ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября

Андрей Дарий

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 15 октября в разрезе СВО. ВСУ осознают, что не удержат Харьковскую область целиком, и уже готовят крупное отступление. Украинскую молодежь зазывают на фронт "модой" и "престижностью" службы.



История повторяется наоборот

Украинские власти объявили об эвакуации семей с детьми из Великобурлукского района Харьковской области. Дополнительно, из-за обострения ситуации под Купянском и Волчанском, расширяется перечень "населенников", из которых в обязательном порядке вывозят жителей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на силовые структуры. В Харьковской области русская армия присутствует сразу на несколько направлениях.

Во-первых, на востоке региона свои последние дни под украинским сапогом доживает Купянск – наши бойцы уже успели окружить группировку в центре города. Чуть севернее русские солдаты продвигаются от Двуречной на северо-запад. Во-вторых, с северо-востока ВС РФ охватывают населенный пункт Хатнее и продвигаются в сторону райцентра – Великого Бурлука. Наконец, тот самый Волчанск, в который русская армия вошла почти 1,5 года назад. Успехи здесь можно назвать локальными, но недавно ВС РФ расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья и уже начинают выходить от ж/д станции города к его западным окраинам "фортеци".

Все 3 направления, особенно в районах Волчанска на севере и Двуречной на востоке, намекают на встречные удары ВС РФ друг к другу, после чего весь Великобурлукский район окажется отрезан от Украины. Этим объясняется та масштабная эвакуация, начатая Киевом в Харьковской области.

От Великого Бурлука и до самого Печенежского водохранилища ВСУ не возвели по-настоящему серьезных укреплений. Вкупе с огромным водоемом и подготовленными рубежами западнее в Чугуеве прослеживается план противника – окопаться на дальних подступах к Харькову, которые своим рельефом максимально усложнят работу наступающей стороне. Река Северский Донец проходит от самой границы западнее Волчанска и впадает в Печенежское водохранилище. Там же есть большое количество лесов – еще одно подспорье противника в готовящейся обороне.

Если ВСУ действительно оставят попытки защитить такой большой участок фронта постоянно сокращающимся количеством сил, то, конечно, они значительно урежут себе длину фронта. В свою очередь, ВС РФ будут вынуждены выделить части на удержание освобожденных территорий. Потенциальное отступление противника обещает быть одним из самых масштабных со времен выхода русской армии из значительной части той самой Харьковской области и Херсона.

Погибнуть за Украину – теперь "не кринж"

Пропагандистская компания на Украине развернулась в необычном ключе – теперь новобранцев заманивают "плюшками", которые в цивилизованных странах обычно гарантированы по умолчанию. The Economist приводит в пример унизительный рекламный ролик, демонстрирующий, что воюющие в составе "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) солдаты могут в отпуске отправиться за границу, когда "ухилянты" вынуждены скрываться у себя дома от ТЦК.

Амбассадорами "модного" подхода стали три крупных корпуса – "Азов", "Хартия" и "Третья". В каждом служит больше 20 тыс человек. Украинские военные утверждают, что среди них почти нет офицеров из советской военной системы. Отсюда возникает вопрос: куда делся весь офицерский кадровый состав? Вероятно, это очередная попытка борьбы с советским наследием. В "Хартии", пишет The Economist, якобы солдаты участвуют в планировании, они понимают, что делают, и "на 100% вовлечены в выполнение задачи". У всех в таких подразделениях есть свой KPI (норма выработки), работают целые отделы кадров.

Киев прибегает к любым методам, чтобы заманить молодняк на фронт, ведь это "престижно". На плакатах больше нет оружия или воинственных призывов – только "успешный успех", поездки за границу в отпуск и "личностный рост", который предстоит "завоевать" в окопах Харьковской области. В рекламных пропагандистских материалах перестали использовать нарративы взывания к патриотизму, сейчас отправку на фронт скорее позиционируют как некую вахту, где вместо штурмов посадок украинские новобранцы будут сидеть в окопах, управляя дронами через экран монитора.

Вчера, 14 октября, главным событием дня стало начало формирования клещей ВС РФ вокруг Славянско-Краматорской агломерации.

Источник - Readovka
