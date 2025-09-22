 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:57 16.10.2025

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О приеме в гражданство Российской Федерации

В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:

1) Абуди Онгене Габриэль, родившаяся 25 февраля 1989 г. в Камеруне;
2) Ганзаролли Джангалеаццо Дженезио, родившийся 23 октября 1964 г. в Италии;
3) Дик, урожденная Контеева, Марина Владимировна, родившаяся 12 марта 1985 г. в Таджикистане, с детьми Дик Валерией Павловной, родившейся 25 июня 2011 г. в Таджикистане, и Дик Евгенией Павловной, родившейся 5 сентября 2016 г. в Таджикистане;
4) Иванович Данило, родившийся 26 сентября 1999 г. в Сербии;
5) Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 г. в Соединенных Штатах Америки;
6) Назаров Абдушукур Абдурахимович, родившийся 10 мая 1944 г. в Таджикистане;
7) Сарни Михаил, родившийся 20 февраля 1949 г. на Украине;
8) Сидиропуло Магдалина Хараламповна, родившаяся 7 июня 1965 г. в Казахстане.

2. Лица, названные в пункте 1 настоящего Указа, не достигшие на день его подписания возраста 18 лет, приобретают гражданство Российской Федерации одновременно с принесением Присяги гражданина Российской Федерации родителем.

Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
22 сентября 2025 года
№ 670
http://www.kremlin.ru/



15 октября 2025 года в Генеральном консульстве России в г. Ходженте Республики Таджикистан состоялась процедура торжественного принесения Присяги гражданина Российской Федерации Назаровым Абдушукуром Абдурахимовичем, который приобрел российское гражданство по Указу Президента Российской Федерации № 670 от 22.09.2025 г.

Генеральный консул России в г. Ходженте С.В.Ланкин сердечно поздравил академика, поблагодарил за значительный вклад в развитие современной науки и образования, после чего вручил ему загранпаспорт гражданина Российской Федерации.

Абдушукур Абдурахимович Назаров, родился в городе Ленинабаде Таджикской ССР. Выпускник средней школы №1 им. А.С.Пушкина г. Ленинабада, МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности "экономист-математик". Профессор кафедры инженерной экономики и менеджмента Политехнического института Таджикского технического университета им. академика М.Осими, заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан, академик Международной академии наук Высшей школы, отличник образования и науки Республики Таджикистан. Является автором многочисленных научных статей, монографий и учебных пособий для ВУЗов.

А.А.Назаровым в 2019 году в городе Ходженте Согдийской области организована частная библиотека для учащихся в которой представлены более 9 тысяч книг по различным отраслям науки, большинство из которых на русском языке.

В рамках принесения Присяги гражданина Российской Федерации Генеральный консул С.В.Ланкин передал в дар библиотеке новейшее энциклопедическое издание - "Книга живой памяти", в которой представлены биографические сведения о людях и их судьбах в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому изданию молодое поколение сможет не только познакомиться с изложенными материалами, но и научиться уважать подвиг защитников и воинов, воздать им почести, достойные их боевых заслуг, помнить какой ценой досталась Победа.

Источник - Генконсульство России в г. Ходженте
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760565420


