Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)

00:57 16.10.2025

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О приеме в гражданство Российской Федерации



В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю:



1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:



1) Абуди Онгене Габриэль, родившаяся 25 февраля 1989 г. в Камеруне;

2) Ганзаролли Джангалеаццо Дженезио, родившийся 23 октября 1964 г. в Италии;

3) Дик, урожденная Контеева, Марина Владимировна, родившаяся 12 марта 1985 г. в Таджикистане, с детьми Дик Валерией Павловной, родившейся 25 июня 2011 г. в Таджикистане, и Дик Евгенией Павловной, родившейся 5 сентября 2016 г. в Таджикистане;

4) Иванович Данило, родившийся 26 сентября 1999 г. в Сербии;

5) Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 г. в Соединенных Штатах Америки;

6) Назаров Абдушукур Абдурахимович, родившийся 10 мая 1944 г. в Таджикистане;

7) Сарни Михаил, родившийся 20 февраля 1949 г. на Украине;

8) Сидиропуло Магдалина Хараламповна, родившаяся 7 июня 1965 г. в Казахстане.



2. Лица, названные в пункте 1 настоящего Указа, не достигшие на день его подписания возраста 18 лет, приобретают гражданство Российской Федерации одновременно с принесением Присяги гражданина Российской Федерации родителем.



Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

22 сентября 2025 года

№ 670

http://www.kremlin.ru/



