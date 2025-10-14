 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.10.2025
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
00:05  Туман помогает наступлению ВС РФ на Сумы – итоговая сводка Readovka за 10 октября
Пятница, 10.10.2025
21:36  Саида Мирзиеева в Брюсселе укрепила партнерство с Европейским союзом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Узбекистан   | 
Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
02:15 16.10.2025

Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"
14 октября 2025

Случившаяся на днях пограничная перестрелка между Афганистаном и Пакистаном вряд ли может перерасти в масштабную войну. Причина не только в отсутствии у сторон необходимых ресурсов – для длительного конфликта нет и особого желания. Конфликт не является с точки зрения региональных правительств наиболее подходящей формой существования. Мир на Среднем Востоке и в Южной Азии хрупок, но положение в регионе уже более устойчиво, чем всего 3-4 года тому назад.

Основная причина – сокращение возможности влиять на региональную жизнь тех держав, для которых все происходящее представляет собой только часть дипломатической борьбы с Россией или Китаем. То есть в первую очередь стран Запада. Хотя они, особенно Вашингтон, и сохраняют сильные рычаги в регионе. Однако даже авторитет американцев как источника финансовых ресурсов постепенно снижается на фоне внутриполитической борьбы в США и общего сокращения их материальных возможностей.

Не особенно растет и турецкое присутствие: сочетание недостаточных средств и больших амбиций не является преимуществом в отношениях с прагматичными народами Центральной Азии. Турки пытаются продвигать свои концепции, однако в их основе находится претензия на лидерство. Это легко считывается региональными правительствами и вызывает ироничную реакцию. Да и в целом положение Анкары не выглядит особенно устойчивым в долгосрочной перспективе.

Иными словами, приграничье СНГ на его южных рубежах находится сейчас в состоянии неустойчивого, но движения к более стабильному и предсказуемому развитию. Такое положение не является пока совершенно неуязвимым для разрушительного влияния внешних сил. Основная ответственность за то, чтобы регион оставался одним из наиболее мирных и динамичных центров Евразии, лежит, само собой, на правительствах стран – друзей и союзников России в регионе. Именно поступательное внутреннее развитие стран Центральной Азии – залог того, что на их территории не возникнут очаги экстремизма, угрожающие России или Китаю.

Москва, со своей стороны, уже оказывает региону самое активное практическое содействие. Что, кстати, стало главным мотивом саммита СНГ, прошедшего на прошлой неделе в Душанбе, и государственного визита президента Владимира Путина в Таджикистан. Важным вкладом в стабилизацию положения вокруг Афганистана стало признание 3 июля 2025 года Россией первой в мире Исламского эмирата. Это решение хоть и привело в смущение участников региональной политики, но заставило всех серьезно активизироваться. Прямое последствие сейчас – это увеличение числа официальных контактов и рост трансграничной торговли. Все это России только выгодно, поскольку вносит вклад в благосостояние наших соседей.

Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся по сравнению даже с прошлым годом уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур. Именно он является основным индикатором роста торговли, связывающей через Термез страны СНГ и Южной Азии. На тишину рассчитывать не приходится, но ее отсутствие – позитивный признак по сравнению с теми годами, когда в соседнем Афганистане шла непрекращающаяся война.

Сейчас соседняя страна, несмотря на все трудности и внутренние противоречия, выглядит более устойчиво, чем можно было ожидать после бегства оттуда американских войск. Правительство соседнего Узбекистана энергично стремится воспользоваться открывающимися в Афганистане возможностями, развивает с ним не только транзитную, но и приграничную торговлю, символом которой стал за прошедший год Международный торговый центр "Айритом" в нескольких сотнях метров от знаменитого моста Дружбы через реку Амударью. Мост был построен в 1982 году советскими строителями, но только после политических перемен в Афганистане четыре года назад гражданские грузы полностью вытеснили военные.

Сам Международный торговый центр – это пространство в 36 гектаров, на котором сосредоточены торговые площади, большой медицинский кластер, пара приличных отелей и доступные рестораны с детскими площадками. Вся инфраструктура ориентирована на афганцев, приезжающих целыми семьями как работать, так и отдыхать. Поэтому МТЦ действительно стал символом мирной жизни в Афганистане, политики открытости, которую проводит последние годы официальный Ташкент. И вообще разворота региональной жизни от десятилетий военной тревоги к исторически более привычным торгово-экономическим отношениям.

Примечательно, что практически все афганцы, которые держат магазины и торгуют на площадях МТЦ, свободно или почти свободно владеют разговорным русским языком. Он по-прежнему остается наиболее распространенным средством международной коммуникации во всей Центральной Азии, а соседи подстраиваются под страну пребывания.

С теми же немногими, кто русским владеет недостаточно, можно легко объясниться по-английски – 20 лет американской оккупации не прошли даром. Фактор такого длительного пребывания в Афганистане войск США вообще не стоит недооценивать: там и сейчас сохраняется достаточно значительная группа населения, для которой привычно иметь дело с американцами.

Другая особенность состоит в том, что торговля в основном происходит между самими гражданами Афганистана: они владеют магазинами, в которые их соотечественники приезжают "из-за речки" закупаться российской, казахстанской и узбекской продукцией. На нее в соседней стране есть устойчивый спрос. Тем более что даже внешний вид приезжающих афганцев позволяет судить о стабилизации в стране, заметном снижении у ее граждан уровня военной тревоги.

Параллельно узбекистанские компании продают сделанную в республике промышленную продукцию. В последние годы Ташкент много внимания уделяет развитию производств, что позволяет предложить соседней стране альтернативу как западным, так и китайским товарам. И, само собой, именно страны СНГ занимают ведущие позиции на афганском продовольственном рынке.

Присутствует и чисто афганская продукция – чай с кардамоном, специфические казаны для готовки, произведенная в Афганистане керамическая посуда очень приличного качества, традиционная и современная одежда афганцев. И, конечно, изобилие полудрагоценных камней, за которые можно весело поторговаться с радушным продавцом. А самый экзотический товар – это пластиковые ковры, сделанные из переработанной тары для питьевой воды, оставшейся после американской оккупации. При этом совершенно неотличимые на вид от настоящих традиционных афганских ковров.

Рядом с МТЦ процветает созданный правительством Узбекистана несколько лет назад флагман региональной трансграничной торговли – международный карго-центр "Термез". Им, при всесторонней поддержке республиканских властей, заботливо управляет весьма уважаемый в приграничье предприниматель Надир Джалилов. Этот центр является примером успешного опыта государственно-частного партнерства для реализации не только коммерческих, но и стратегических задач международного сотрудничества. В настоящее время карго-центр располагает весьма современной инфраструктурой для поддержки трансграничной торговли.

Да и сам город Термез – это уже не пыльная "дыра" из армейской присказки: в городе, как и везде в Узбекистане, идет строительство новых жилых кварталов, появились кофейни – вещь совершенно здесь ранее невообразимая, но являющаяся показателем активизации потребительских настроений. У экспертов в Узбекистане и других странах есть разные мнения насчет того, насколько устойчивой является выбранная модель развития. Сопутствующие ей неизбежные риски, в виде роста внешней задолженности и перегрева ожиданий со стороны населения, также нельзя сбрасывать со счетов. Однако сейчас именно Узбекистан стал признанным экономическим лидером Центральной Азии.

С точки зрения России способность узбекских властей одновременно держать границу на замке в вопросах безопасности и при этом наращивать многостороннюю торговлю является важным достижением. Ведь именно это – ответственная политика в отношении собственного развития и соседей – и является единственным, чего Москва ожидает от своих друзей и союзников в Центральной Азии. Пока именно в этом регионе выдержать баланс между самостоятельной внешней политикой и интересами России получается лучше всего.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760570100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Прирост ВВП – 6,3%. Олжас Бектенов поручил продолжать увеличивать темпы в базовых отраслях экономики и принимать меры по повышению доходов населения
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития казахстанско-таджикского сотрудничества рассмотрены в ходе Душанбинского международного инвестиционного форума – 2025
- К истории АП. Часть 1
- Сообщение территориальной избирательной комиссии города Семей
- Демографическая политика Казахстана: как исправить ошибки прошлого?
- Казахстан предложил компании Honeywell создать региональный хаб на своей территории
- Әбутәліп Мутәлі получил свободный мандат депутата Мажилиса
- Казахстан возглавил список выступающих на Втором министерском заседании Группы по термоядерной энергии МАГАТЭ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  