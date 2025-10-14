Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога

02:29 16.10.2025

Как не потерять когнитивную ясность в эпоху активного цифрового развития.



Дария Стамгалиева

14.10.2025



Искусственный интеллект стремительно становится частью повседневной жизни - от чат-ботов и нейросетей до "умных" госуслуг и образовательных платформ. Казахстан не отстает от мировых тенденций: в стране утверждена Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы, принят законопроект об ИИ, а также активно внедряются цифровые инициативы - AI Movement, AI People, обучение госслужащих и школьников цифровым навыкам. Однако вместе с технологическим прогрессом все чаще назревает тревожный вопрос: а не "отупеем" ли мы, передавая свои мыслительные задачи нейросетям и алгоритмам? Подробнее в материале Liter.kz.



Когда мозг отдыхает слишком часто



Невролог и эпилептолог Гаухар Ибатова отмечает, что в последние годы все больше пациентов жалуются на ухудшение памяти и концентрации:



"В особенности к нам поступают жалобы в общих проблемах. При нормальной жизни у человека снижается память. Очень часто пациенты приходят с жалобами на головные боли, но вместе с ними всегда идет и забывчивость. У молодых людей и людей среднего возраста это связано не только с образом жизни, но и с перенасыщением информацией. Когда мозг получает слишком много данных, возникает дефицит внимания - он просто не успевает все обработать."



По словам специалиста, нарушение сна, хронический стресс и многозадачность - три главных врага памяти современного человека.



"Мозг восстанавливается во время сна. Сейчас молодежь часто ложится спать после полуночи, не высыпается, а затем жалуется на потерю концентрации. Добавьте сюда гаджеты, гиповитаминоз и анемию - и когнитивные функции резко падают."



Когда ИИ думает за нас



По мнению Гаухар Ибатовой, активное внедрение искусственного интеллекта в быт несет не только пользу, но и риск когнитивного "разучивания":



"Да, к нам пришло активное развитие ИИ, но есть и обратная сторона. Мозг - это самый ленивый орган. Его нужно постоянно тренировать. Если мы все время перекладываем задачи на компьютер, память начнет снижаться. Когда ИИ за тебя думает и решает твои дела, человек перестает напрягать мозг, становится как зомби. Ухудшается качество памяти, нарушается выработка гормонов, а значит - и эмоциональный фон."



Эксперт предупреждает, что если общество полностью переложит умственную работу на машины, это может привести к снижению способности людей руководить, принимать решения и нести ответственность.



"Если человек не будет над собой работать, если основные когнитивные дела перекинем на роботов - да, люди начнут тупеть. Руководить, вести за собой людей, бизнес, принимать решения станет труднее."



Как сохранить ясность ума в эпоху технологий



По словам невролога, мозг нужно тренировать так же, как мышцы:



"Обязательно нужно заниматься спортом. Взрослым полезны йога, танцы, пешие прогулки на свежем воздухе. Для умственного развития - кроссворды, настольные игры, изучение иностранных языков. Особенно сложных. Главное - не переставать учиться."



Баланс между технологией и мышлением



ИИ не враг - он инструмент. Но чтобы не потерять способность думать самостоятельно, важно соблюдать баланс между цифровыми удобствами и развитием собственного интеллекта. Ведь никакая нейросеть не заменит живое человеческое мышление, интуицию и эмоциональную глубину.