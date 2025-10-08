"Восточный фронт" Китая в Европе

03:18 16.10.2025 "Восточный фронт" Китая в Европе



ВВЕДЕНИЕ



Китай активно развивает отношения со странами Европы, рассматривая их в качестве одного из важнейших направлений своей внешнеполитической стратегии, в основе которой лежат интересы второй экономики мира. Власти страны подчеркивают, что реформирование внутреннего рынка КНР и взаимодействие с ЕС в направлении открытости и совершенствования глобального механизма управления- это важные основы сотрудничества сторон в области экономики и торговли. Отличительной особенностью китайской стратегии является ее многослойный характер. В Европе она реализуется в формате двусторонних межгосударственных связей и продвигаемых Китаем каналов многостороннего сотрудничества. К ним относятся связи КНР с ЕС, а также с рядом других коллективных структур. В их числе выделяется группа по сотрудничеству КНР со странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОРМАТА "КИТАЙ+"



Группа была создана по инициативе МИД КНР для развития торговых и инвестиционных связей с регионом. Она официально оформилась на первом саммите руководителей стран-участниц в Варшаве в 2012 г. и стала известна как группа "Китай+16", или "16+1" (далее - "Китай+"). В нее вошли Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония. В Варшаве был согласован институциональный механизм взаимодействия, основой которого стало ежегодное проведение встреч руководителей государств. Для их подготовки и реализации согласованных решений в Пекине под эгидой МИД КНР был создан секретариат во главе с генеральным секретарем на уровне заместителя министра. Он, кроме всего прочего, готовит и проводит в странах различные мероприятия, а также регулярные встречи национальных координаторов от каждой страны и их послов в Пекине. В работе секретариата участвуют представители всех министерств и ведомств КНР, включая международный отдел ЦК КПК. Саммиты стали дискуссионной площадкой для обсуждения результатов сотрудничества за истекший год и согласования основных направлений и предложений по развитию связей в таких приоритетных областях, как инфраструктура, транспорт и энергетика. Их главной особенностью является рекомендательный характер.



Создание группы "Китай+" легло в основу провозглашенной председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. инициативы по формированию глобального инфраструктурного проекта "Один пояс -один путь" (ОПОП), который затем получил широко распространенное название как "Пояс и путь". К нему подключились страны ЦВЕ, подписавшие с Китаем меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в этом формате. Власти КНР считают взаимодействие со странами ЦВЕ значимой платформой и элементом реализации проекта ОПОП и подчеркивают, что эти государства стали важным связующим звеном между странами Европы и Азии. Поэтому Китай придает проекту большое значение и активно поддерживает их участие в создании "Евразийского континентального моста", главными элементами которого являются два транспортных коридора: скоростная железная дорога Китай - Европа и дополняющий ее маршрут с использованием наземного, речного и морского транспорта. Вслед за Варшавой саммиты поочередно прошли в Бухаресте (2013), Белграде (2014), китайском городе Сучжоу (2015), Риге (2016), Будапеште (2017), Софии (2018) и Дубровнике (2019), где к странам ЦВЕ присоединилась Греция и группа перешла в формат "17+1". Запланированный на 2020 г. саммит в Китае не состоялся из‑за пандемии и был проведен в феврале 2021 г. в режиме видеоконференции. Там председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что сотрудничество в группе "Китай+" отвечает интересам всех участников и общему стремлению к устойчивому развитию. Для снятия напряжения из‑за растущего в пользу КНР дефицита в торговле китайский лидер пообещал в течение последующих пяти лет закупить в странах ЦВЕ товары на сумму 170 млрд долл., увеличив в два раза импорт сельскохозяйственной продукции. В июне 2021 г. в пров. Чжэцзян была проведена первая выставка экспортных товаров стран ЦВЕ, в которой приняли участие более 300 фирм. В выставке 2023 г. приняли участие более 400 компаний, было подписано 10 импортных контрактов и 5 соглашений о сотрудничестве в области поставок сельскохозяйственных и других потребительских товаров на общую сумму более 300 млн долл.



В Китае страны ЦВЕ по их отношению к КНР разделяют на пять категорий: 1) сторонники "жесткой линии" -Литва, Латвия и Эстония; 2) "сотрудничество и критика"-Румыния, Словакия, Словения и Чехия; 3) "стратегическая двусмысленность" - Албания и Польша; 4) "прагматики" - Болгария, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Хорватия и Черногория; 5) "дружественные страны" - Венгрия, Греция, Сербия. После выхода из группы в 2021 г. Литвы и последовавших за ней в 2022 г. Латвии и Эстонии ее формат сократился до "14+1". Сегодня в ней состоят девять стран ЕС и пять участников, которые туда стремятся. Одновременно почти все они являются членами блока НАТО. Членство в этих структурах оказывает существенное влияние на динамику развития отношений с КНР. В условиях их обострения между Китаем и США основной формой сотрудничества стали двусторонние экономические связи. Однако их масштабы и глубина существенно различаются, и участников можно разделить на три основных блока: заинтересованные в сотрудничестве с КНР "лидеры", находящиеся в ожидании "страны на перепутье" и отвергающие связи с Пекином "противники".



ЛИДЕРЫ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА



Наиболее заметные результаты достигнуты в отношениях Китая с Венгрией. Они стали активно развиваться после принятия Будапештом в 2010 г. политики "Открытия на Восток", и в 2023 г. объем торговли между странами достиг 12,5 млрд евро. Локомотивом развития связей стало инвестиционное сотрудничество. В 2023 г. в Венгрию поступило 13 млрд евро прямых иностранных инвестиций, из них более 8 млрд евро направил Китай. В мае 2024 г. состоялся визит в Будапешт председателя КНР Си Цзиньпина, который подчеркнул особую роль Венгрии в сотрудничестве Китая не только с государствами ЦВЕ, но и с ЕС. В Будапеште лидеры двух стран подписали соглашение о дальнейшем повышении уровня сотрудничества до "всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху". Также были подписаны 18 договоров и меморандумов об активизации сотрудничества, среди которых лидируют транспорт и энергетика. Связи становятся более тесными по ряду причин, включая близость оценок и позиций по вопросам двусторонних отношений и важным международным проблемам, стабильность руководства Венгрии и его внутренней политики. Особое место в отношениях занимают гуманитарные связи, которые Китай рассматривает как важный элемент сотрудничества. Пекин считает достигнутый высокий уровень отношений с Венгрией моделью для других стран ЦВЕ и ЕС.



Активное сотрудничество КНР с Сербией в значительной мере является следствием того, что страна не входит в ЕС и НАТО. При этом власти не отказываются от курса на вступление в Евросоюз, получая преимущества в развитии экономических связей с его членами. С 2021 г. Китай стал крупнейшим иностранным инвестором Сербии: стороны осуществили более 60 совместных проектов и еще 16 находятся в стадии реализации. В число крупнейших входит железная дорога Будапешт-Белград, которая стала первым трехсторонним региональным проектом Китая в Европе и важным элементом проекта ОПОП. Особый характер отношений между странами подтвердил визит Си Цзиньпина в Белград в мае 2024 г., где было принято историческое совместное заявление о построении странами "сообщества единой судьбы в новую эпоху". Его основными блоками станут реализация подписанного в Пекине в октябре 2023 г. Среднесрочного плана действий по сотрудничеству и вступившего в силу в июле 2024 г. Соглашения о свободной торговле. По итогам визита было подписано 29 договоров и меморандумов по углублению сотрудничества в области транспорта, инфраструктуры и энергетики, а также расширению связей в торговле, науке и технологиях. Новым направлением в отношениях становится военное сотрудничество.



К группе лидеров китайские эксперты также относят Грецию. Для Китая основными преимуществами этой страны являются ее выгодное географическое положение и особое место в структуре экономики судостроения и морских перевозок. В 2009 г. крупнейшая китайская транснациональная компания COSCO приобрела в управление два контейнерных терминала греческого порта Пирей. После покупки ею контрольного пакета акций управляющей компании порта его годовой грузооборот в 2023 г. вырос до более 5 млн стандартных контейнеров и он стал одним из ведущих портов в Средиземном море. В феврале 2023 г. в Шанхае было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области финансирования судоходства между крупным китайским коммерческим Банком коммуникаций и греческой Ассоциацией банковских и финансовых руководителей. Там было отмечено, что за последние 15 лет греческие судовладельцы построили в КНР более тысячи судов на сумму более 50 млрд долл., а инвестиции китайских банков в развитие греческого судоходства составили 3 млрд долл. Важным фактором участия Греции в работе группы "Китай+" является заинтересованность и преемственность политических сил страны в поддержании стабильных отношений с КНР. В ноябре 2023 г. состоялся официальный визит в Пекин премьер-министра Греции, который придал новый импульс развитию сотрудничества. Перспективным направлением становится развитие туризма. В апреле 2024 г. китайская компания Air China увеличила число рейсов из Пекина в Афины с трех до пяти в неделю, а с 15 октября 2024 г. по 31 декабря 2025 г. граждане Греции могут без визы посещать Китай на срок до 15 дней.



В число лидеров также входит Польша, которая с 2005 г. является крупнейшим торговым партнером Китая среди стран ЦВЕ. В 2023 г. товарооборот между ними превысил 42 млрд долл. В течение 2000-2023 гг. Китай инвестировал в экономику Польши несколько миллиардов евро, и она cтала привлекательной для китайских компаний. В июне 2024 г. в ходе визита в Пекин президента Польши Си Цзиньпин заявил о готовности поднять отношения на более высокий уровень, поддержал увеличение польского экспорта сельскохозяйственной продукции и расширение двусторонних инвестиций, а также сообщил о распространении на граждан Польши безвизового режима. Дуда подтвердил готовность Варшавы углублять связи с Китаем в экономике, торговле, сельском хозяйстве, инфраструктуре и гуманитарной сфере, а также намерение расширять сотрудничество в области инноваций, цифровой экономики и автомобилей на новых источниках энергии. В Пекине были подписаны План действий по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства на 2024-2027 гг. и соглашения об активизации сотрудничества в торговле и сельском хозяйстве. Дуда обещал играть конструктивную роль в развитии отношений Евросоюза с КНР и пригласил Си Цзиньпина посетить Польшу в период ее председательства в ЕС в первой половине 2025 г. Визит подтвердил намерение Китая и Польши расширять экономические связи, в основе которых лежит прагматизм и стремление к взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству, что позволило Пекину назвать Варшаву его "эталоном".



К сторонникам активизации отношений с Китаем следует отнести Словакию, новое правительство которой намерено следовать примеру соседних стран, реализуя курс "активной дипломатии по всем направлениям". В ноябре 2024 г. состоялся знаковый визит в Пекин премьер-министра Словакии в сопровождении 8 министров, представителей 56 компаний и ассоциаций бизнеса. Тогда было принято совместное заявление о повышении отношений между странами до стратегического партнерства, а также подписано 13 меморандумов о взаимопонимании по активизации сотрудничества в секторах транспорта, энергетики и инфраструктуры. В Пекине лидеры заявили о готовности работать вместе в рамках группы "Китай+" и поддержали проведение в Братиславе в 2025 г. конференции по сотрудничеству в области инноваций. Власти делают ставку на активизацию инвестиционного сотрудничества с КНР и подписали контракт с китайской компанией на строительство совместного предприятия по производству батарей для электромобилей стоимостью 1,2 млрд евро, из которых 229 млн евро они предоставят в форме кредита и налоговых льгот.



Власти Словении тоже стремятся проводить взвешенную политику в отношении Китая, который на протяжении последних лет входит в число ее ведущих торговых партнеров. Важное место в сотрудничестве занимают инвестиционные и технологические связи. В стране успешно действуют приобретенный китайской компанией в 2013 г. автопроизводитель ТАМ Europe, а также подвергшаяся жестким американским санкциям ТНК Huawei. Около 20 словенских компаний участвуют в совместных предприятиях в Китае. После смены правительства в апреле 2024 г. состоялся визит в КНР вице-премьера и министра иностранных дел Словении в сопровождении большой делегации, состоящей из руководителей и представителей 54 компаний. Они приняли участие в бизнес-форуме, итогом которого стало подписание трех соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами. Новые власти демонстрируют прагматизм и гибкость в развитии связей с Китаем по многим направлениям.



"СТРАНЫ НА ПЕРЕПУТЬЕ"



Самой многочисленной является подгруппа стран, одни из которых рассчитывают на сотрудничество с КНР, а другие проявляют сдержанность в зависимости от степени вовлеченности властей в реализацию стратегий США и ЕС в отношении Китая. Отдельный блок представляют государства на Балканском полуострове, многие из которых Пекин после распада Югославии считает дружественными и стремится к развитию отношений. Слабость их экономик отражается в структуре экспорта в Китай, в котором преобладают сырье и сельскохозяйственная продукция. В 2022 г. более 80% экспорта Албании составили хром и медь, которые добывали там китайские компании. В Боснии и Герцеговине на продукцию горнодобывающего сектора пришлось около трети поставок. Экспорт Болгарии на 70% состоит из сырья и сельскохозяйственной продукции. В Северной Македонии на ферросплавы, мрамор, камень для облицовки домов и алебастр пришлось более 40% экспорта. Почти весь экспорт Черногории составляли бокситы. При этом общая сумма китайских инвестиций в страны полуострова в 2022 г. составила 4,4 млрд евро, из которых 4 млрд поступили в Сербию.



Власти Хорватии также рассчитывают на привлечение китайских инвестиций. Самым крупным двусторонним проектом стал построенный китайским консорциумом и открытый в июле 2022 г. мост, который облегчил перевозку товаров внутри страны идал сильный импульс развитию туризма на популярных южных маршрутах. Основная часть финансирования проекта поступила из фондов ЕС, и Китай рассматривал его как пример трехстороннего регионального сотрудничества. Однако ориентация вступившей в НАТО страны на США и ЕС стала тормозом дальнейшего развития связей с Китаем. Показателем является резкое снижение торговли в 2023 г. при почти нулевом экспорте в КНР. При этом Хорватия сохраняет членство в группе "Китай+" в надежде на новые китайские инвестиции.



Присоединение Румынии к реализации инициативы ОПОП способствовало развитию экономических и инвестиционных связей с Китаем. В 2020 г. прямые инвестиции КНР в страну превысили 1 млрд евро и там действовало более 13 тыс.предприятий и компаний с китайским участием. Однако после подписания в 2020 г. соглашения с США о сотрудничестве в атомной энергетике власти заморозили переговоры с Китаем о совместном строительстве АЭС и ввели жесткие ограничения на инвестиции в инфраструктурные проекты. Нынешнее правительство крайне осторожно относится к сотрудничеству с КНР и дистанцируется от активных действий и конкретных договоренностей.



Сдержанную позицию в отношениях с Китаем также занимают власти Чехии. Ставший президентом в марте 2023 г. бывший генерал и начальник военного комитета НАТО Петр Павел призвал к пересмотру внешней политики страны, а МИД Чехии заявил, что страна является "неактивным членом" группы "Китай+". В мае 2023 г. на встрече с американским госсекретарем чешский министр поблагодарил США за "стратегическое лидерство" в отношениях с КНР и заявил, что формат "14+1" не имеет смысла и будущего. Однако при этом ушел от ответа на вопрос об официальном выходе из группы. Чехия является второй после Польши страной ЦВЕ, имеющей глубокие и устойчивые экономические связи с КНР. В Пекине и Шанхае активно работают два ее торговых представительства, и в 2023 г. объем двусторонней торговли вплотную приблизился к 30 млрд евро.



ПРОТИВНИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА С КИТАЕМ



Для сохранения лидирующих позиций в мире США используют все средства подавления конкурентов. Превращение Китая в крупного геополитического игрока и вторую экономику мира неизменно встречает противодействие со стороны американских властей. В американской Стратегии национальной безопасности Китай назван одной из главных угроз и заявлено, что страна вступает в "решающее десятилетие" противостояния со своим "глобальным конкурентом". Там же подчеркнуты глубокие связи США со своими ключевыми союзниками в Европе, которыми названы ЕС и НАТО. Выдвижение Китая на лидирующие позиции в развитии отношений с Евросоюзом вызвало резкое обострение борьбы между США и КНР за масштабный европейский рынок.



В 2019 г. Еврокомиссия и Совет ЕС утвердили "Стратегическое видение отношений ЕС с Китаем". В документе указано, что "все страны-члены, отдельно или в рамках регионального сотрудничества, таких как формат „16+1", несут ответственность за соответствие законам, правилам и политике ЕС". Там же говорится о готовности сотрудничать с Китаем в различных областях, однако подчеркнуто, что КНР является "систематическим соперником, реализующим альтернативную модель управления", и все страны-члены должны действовать в полном соответствии с общей линией. Реализация ЕС согласованной на саммите G7 в Хиросиме в мае 2023 г. политики снижения рисков в отношениях с Китаем и сдерживание его инвестиций стали новым фактором, оказывающим воздействие на сотрудничество. Принятый ЕС в 2023 г. Закон о регулировании иностранных инвестиций затем в 2024 г. был распространен на секторы телекоммуникаций, полупроводников, железнодорожного транспорта, возобновляемой энергии и электромобилей. Результатом проведенных ЕК расследований стал отказ ряда китайских компаний от участия в проектах в Болгарии, Греции, Румынии и Польше.



Самым слабым звеном группы "Китай+" оказалась Литва. По мере роста противостояния между КНР и США и подключения к нему ЕС власти стали занимать жесткую политику в отношении Пекина. В 2021 г. сейм Литвы утвердил постановление о выходе из группы "Китай+", а затем правительство приняло аналогичное решение. Вслед за этим в Вильнюсе было открыто "торговое представительство Тайваня", которое стало выполнять функции посольства острова. Резкая смена вектора в сторону Тайбэя была оплачена Вашингтоном, который вскоре выделил Литве кредит в размере 600 млн долл. Летом 2023 г., накануне саммита НАТО в Вильнюсе, Литва по примеру США и других стран ЕС приняла свою ИндоТихоокеанскую стратегию (ИТС), где заявила о намерении укреплять сотрудничество с Тайванем в области технологий, устойчивости экономик и продвижения демократии. Власти Литвы стремятся получить доступ к технологиям производства полупроводников, и три компании (Lililit, TransferGo и Teltonika) активно развивают связи с Тайбэем. Выступив в группе "Китай+" в качестве троянского коня, власти республики активно продолжают играть роль в противодействии сотрудничеству стран ЦВЕ с КНР, продвигая на всех уровнях тезис о необходимости его перевода в общий для ЕС формат "27+1".



После выхода Литвы из группы и на фоне нарастания антикитайских настроений в Европе ее примеру в 2022 г. последовали Латвия и Эстония. В качестве обоснования их власти по примеру Вильнюса также сослались на отсутствие ощутимых результатов от сотрудничества с Китаем. При этом три прибалтийских государства в рамках стратегий США и ЕС играют активную роль в объединении "Инициатива трех морей" (ИТМ) и нацелены на развитие связей с Тайванем.



"ИНИЦИАТИВА ТРЕХ МОРЕЙ" КАК АЛЬТЕРНАТИВА ФОРМАТУ "КИТАЙ+"



В 2016 г. 12 входящих в ЕС стран ЦВЕ - Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения, Хорватия, Чехия и Эстония-создали объединение ИТМ для развития регионального сотрудничества государств, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, в реализации инфраструктурных, транспортных и энергетических проектов. Эта созданная по инициативе Польши и Хорватии структура стала ответом на рекомендации американского Атлантического совета как противовес сотрудничеству с Китаем. Политизация объединения стала нарастать по мере усиления противостояния между США и КНР в Европе. Она ярко проявилась в 2023 г. на саммите в Бухаресте, где его новым членом стала Греция, а Украина и Молдавия из партнеров-наблюдателей перешли в разряд ассоциированных членов. Этот вектор был усилен на последнем саммите ИТМ в Вильнюсе в апреле 2024 г. Там власти Литвы подчеркнули, что объединение является политической платформой не только для формирования связей в таких приоритетных областях, как транспорт, энергетика и цифровая экономика, но и для повышения военной мобильности внутри региона ЦВЕ и за его пределами. Основными темами в Вильнюсе стали устойчивость экономик, трансатлантическое сотрудничество и активизация связей с новыми ассоциированными членами. Однако главным итогом стал призыв к укреплению региональной безопасности на основе обеспечения военной мобильности. Участники заявили о важности скорейшей реализации инфраструктурных проектов, которые могут быть использованы вооруженными силами НАТО в случае расширения конфликта на Украине. В числе приоритетов выделены строительство автодороги Via Carpathia, связывающей литовский порт Клайпеда с греческим портом Салоники, железной дороги Rail Baltica с участием трех прибалтийских стран и Польши, а также создание большого терминала по приему СПГ в Хорватии и газопровода по его доставке в Венгрию и Австрию.



На уровне обсуждений и переговоров находятся около 90 различных проектов, которые должны осуществляться в основном за счет средств ЕИБ и созданного в 2020 г. Инвестиционного фонда ИТМ. Реализация крупных проектов зависит от значительных внешних инвестиций, и в Вильнюсе была подчеркнута важность участия в них стратегических партнеров - ЕС, Германии и США, а также присоединившейся к ним в Бухаресте Японии. Там к участникам в режиме онлайн обратился японский премьер-министр, который заявил о твердой поддержке ИТМ, связав безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Подключение Японии к проектам отражает усиление координации Запада по использованию объединения для противодействия углублению связей Китая со странами ЦВЕ. Однако для осуществления крупных проектов в области логистики, энергетики и цифровизации ИТМ до конца 2030 г. потребуется не менее 650 млрд евро, которыми ИТМ не располагает. Получение значительных средств от стратегических партнеров, которые испытывают экономические и финансовые трудности, вызывает большие сомнения.



РОЛЬ И МЕСТО ТАЙВАНЯ



В рамках американской ИТС сдерживания Китая США и ЕС в Европе активно используют фактор Тайваня. В 2021 г. Еврокомиссия приняла ИТС, направленную на активизацию сотрудничества с "единомышленниками" в ИТР. Затем Европарламент утвердил доклад об отношениях с Тайванем, призвав руководящие структуры ЕС и его членов к активизации контактов и сотрудничеству с островом в различных областях. Результатом стал резкий рост посещений Тайбэя делегациями стран ЕС. Особую активность проявили Литва, Польша, Словакия и Чехия, на визиты делегаций которых в 2019-2023 гг. пришлось около половины всех контактов сообщества с островом. В Китае подчеркивают, что поддержка рядом стран ЦВЕ идеи "по одной стране на каждой стороне Тайваньского пролива" бросает вызов принципу одного Китая. Компании Тайваня входят в число активных мировых инвесторов и давно вкладывают средства в проекты в странах ЦВЕ. В условиях обострения отношений между США и Китаем вокруг острова их зарубежная активность заметно усилилась. В 2023 г. инвестиции Тайваня выросли до рекордных 27 млрд долл. Пришедший к власти в мае 2024 г. новый глава ориентированной на США администрации продолжил курс на уменьшение связей с Китаем и продвижение "Южной политики", направленной на развитие сотрудничества со странами Океании, Южной и Юго‑Восточной Азии. Однако новая администрация также намерена расширить географию за счет активизации связей с другими регионами мира, включая EC и страны ЦВЕ. Власти обещали до конца 2024 г. создать новый фонд для сотрудничества со "странами-единомышленниками". Инвестиции планируется направить на создание там промышленных зон с использованием тайваньских технологий, и в числе потенциальных получателей названа Чехия, которая активно развивает связи с островом.



Однако ожидания стран ЦВЕ на привлечение крупных тайваньских инвестиций вряд ли сбудутся по ряду причин. Главными являются несопоставимость масштабов и потенциалов экономик Китая и Тайваня, географическая удаленность острова, неопределенность его будущего и ориентация бизнеса на близлежащие страны, включая КНР. Объем инвестиций острова в Китай сократился в 2023 г. до 3,04 млрд долл., однако он остается их крупным получателем. Даже при росте тайваньских инвестиций в ЦВЕ их размеры будут ниже сумм, которые вложил и планирует направить Китай для укрепления своих позиций на восточном фланге Европы. Ведущие компании острова не станут вкладывать значительные средства в страны ЦВЕ, экономика которых уступает лидерам ЕС. Так, мировой лидер по производству чипов-компания TSMC-в августе 2024 г. приступила к строительству завода по их производству в Германии стоимостью 10 млрд евро.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Динамика и результаты сотрудничества КНР со странами ЦВЕ в формате "Китай+" демонстрируют устойчивость и эффективность этого объединения в качестве составной части глобального проекта ОПОП. В основе китайской стратегии лежат экономические интересы второй экономики мира, стремящейся к развитию связей со странами региона в рамках формирования Евразийского экономического и политического пространства. Главными направлениями углубления двусторонних связей останутся торговое и инвестиционное сотрудничества, активно дополняемые взаимодействием в сфере финансов и технологий. Пекин также продолжит использовать мягкую силу, продвигая связи в области культуры и гуманитарных обменов. В Китае считают, что после завершения конфликта на Украине странам ЦВЕ в отношениях с ним следует учитывать "факторы игры больших государств" и разработать "дифференцированные и точные стратегии сотрудничества". Кроме того, Пекин будет проводить для каждой из них дифференцированную политику с учетом различий в их подходах к отношениям с ним, координируя различные формы сотрудничества на уровне центрального правительства и местных властей.



Стремление США и ЕС ослабить позиции и влияние КНР в странах ЦВЕ и добиться отказа участников группы "Китай+" от сотрудничества сдерживает развитие связей, однако не может остановить их дальнейшее продвижение, базирующееся на совпадении интересов и ориентированное на перспективу. В развитии связей со странами ЦВЕ власти КНР будут учитывать российский фактор и строить отношения с ними в формате треугольника Пекин- Москва-Брюссель, проводя конструктивную политику и продвигая сбалансированный подход в отношениях с Россией и ЕС.



Гамза Леонид Анатольевич - кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН



Источник: журнал "Россия и АТР" № 2 2025

8 октября 2025 Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760573880





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Прирост ВВП – 6,3%. Олжас Бектенов поручил продолжать увеличивать темпы в базовых отраслях экономики и принимать меры по повышению доходов населения

- Кадровые перестановки

- Вопросы развития казахстанско-таджикского сотрудничества рассмотрены в ходе Душанбинского международного инвестиционного форума – 2025

- К истории АП. Часть 1

- Сообщение территориальной избирательной комиссии города Семей

- Демографическая политика Казахстана: как исправить ошибки прошлого?

- Казахстан предложил компании Honeywell создать региональный хаб на своей территории

- Әбутәліп Мутәлі получил свободный мандат депутата Мажилиса

- Казахстан возглавил список выступающих на Втором министерском заседании Группы по термоядерной энергии МАГАТЭ

