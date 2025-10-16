|Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
10:51 16.10.2025
Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
Айгуль Омарова
16.10.2025
О каком верховенстве одной религии говорит депутат Жанбыршин, если Конституция предполагает идеологическое разнообразие?
Совсем недавно, 17–18 сентября, в Астане прошел VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Казалось бы, мероприятие такого высокого уровня, включая дипломатические сверхусилия, которые явно пришлось приложить, чтобы усадить за один стол представителей враждующих в данный момент конфессий, должно было передать всей стране чувство особой религиозной толерантности. Однако непременно находятся медийные персоны, своими неудачными высказываниями буквально перечеркивающие все стремления государства.
Мы поговорили с религиоведом Аль-Фараби Болатжаном на чувствительные темы веры и государства - наш собеседник впервые принял участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, поэтому неудивительно, что первым делом мы решили узнать о его впечатлениях от этого события.
- Аль-Фараби, вы недавно приняли участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Насколько знаю, вы впервые участвовали в такой встрече?
- Да, в Съезде лидеров мировых и традиционных религий участвовал впервые, это был очень приятный и полезный опыт. Признателен комитету по делам религий министерства культуры и информации РК за приглашение на данное мероприятие. Это был VIII съезд, тема - "Диалог религий: синергия во имя будущего".
- Напомню, что съезд проводится с 2003 года. Насколько актуальна инициатива проведения таких съездов и нужны ли они сегодня?
- Я думаю, что на фоне межрелигиозной напряженности, которая приводит к насилию и вооруженным столкновениям в различных уголках мира, подобный съезд дает надежду на мирное урегулирование конфликтов и посылает миру месседж о том, что можно усадить за стол переговоров даже, казалось бы, самых непримиримых противников. Так, на прошедшем съезде трудно было не заметить особую ауру напряженности между представителями иудаизма и мусульманами (особенно из арабских стран). Каждая сторона в своем выступлении не преминула возможностью остро высказаться о палестино-израильском конфликте. Тем не менее, все могли свободно выразить свою точку зрения на круглом столе - и это все происходило на казахской земле. В этом есть глубокий символизм.
- На что обратили особое внимание?
- Скажу, что для проведения подобного мероприятия нужны недюжинные дипломатические усилия.
И не могу не подчеркнуть, что с каждым годом число делегатов съезда неуклонно растет. Если в I Съезде участвовали 17 делегаций из 13 стран, то на прошедшем насчитывалось более 100 делегаций из 60 стран!
По итогам съезда Казахстан стремится интегрировать инициативыв международную повестку, доведя их до ООН.
- А что главное отметили для себя?
- Большое впечатление на меня оставил первый день съезда - 17 сентября. На пленарном заседании с приветственной речью выступал президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.
После выступления главы государства при модерации председателя сената парламента РК – руководителя секретариата съезда Маулена Сагатханулы Ашимбаева предоставлялись слова религиозным лидерам.
Выступления порой становились очень горячими, что, с одной стороны, создавало напряжение, но, с другой, только подогревало интерес к происходящему.
Когда дошла очередь до главного ашкеназского раввина Израиля Кальмана Меира Бера, то мне понравились его слова о том, что палестино-израильская война не является межрелигиозной.
Будь такое понимание у рядовых религиозных людей, то, по-моему, опустился бы градус напряжения в обывательском межрелигиозном диалоге.
К сожалению, в мире нередки попытки политизировать религию в умах последователей, а это чревато ужасающими последствиями в виде религиозного экстремизма и терроризма.
Высказывания о внедрении одной религии социально опасны
- А как вы прокомментируете слова депутата мажилиса Едиля Жанбыршина о том, что нужна одна религия и этой религией должен стать ислам?
- Это слова человека, далекого от политических и религиозных реалий. Данное высказывание социально опасно, тем более, когда это вещается от имени депутата. Что он подразумевает под исламом? Зачастую, когда говорят об исламе, говорят о социальном конструкте, который формировался в течение тысячи лет и понимается каждой школой по-разному. Какую форму ислама он имеет в виду, чье конкретное толкование? Когда просто говорят об исламе, это слишком размытое и неоднородное понятие.
Что бы ни значили его слова, они некорректны, мягко говоря, и юридически неграмотны.
- И в продолжение предыдущего вопроса, а уместны ли такие призывы в стране, где живут представители разных конфессий? Как вы считаете, такие высказывания должны как-то наказываться или получать иную оценку?
- Конечно, не уместны. Даже если бы у нас все население по религиозной принадлежности относило себя к исламу, подобное высказывание было бы некорректно. Потому что, во-первых, согласно Конституции, Казахстан - светская страна. Во-вторых, повторюсь, ислам - это слишком широкое понятие. В-третьих, всегда есть те, кто культурно относит себя к исламу, но не соблюдает все каноны. А т. н. "шариатское" государство подразумевает санкции (от штрафа, телесных наказаний до казни) за несоблюдение обязательных предписаний. В таком обществе хочет жить г-н Жанбыршин? Поэтому я считаю его слова, как минимум, не выверенными. Помимо фундаментальной свободы выбора религии, есть свобода совести, нельзя это забывать.
За подобные высказывания обычных граждан могут привлечь за разжигание розни и религиозный экстремизм по статье 174 Уголовного кодекса РК.
Я понимаю, что у г-на Жанбыршина есть депутатская неприкосновенность, но я полагаю, он должен, как минимум, извиниться за свое высказывание, которое может нанести ущерб межконфессиональному и межэтническому миру, а также светскому устройству нашего государства. Если же он, конечно, чувствует ответственность за свои высказывания. Либо, по моему мнению, ему следует разъяснить свои слова, если он считает, что его неправильно поняли.
Также, помимо светского устройства нашего государства, я бы напомнил пункт 1 статьи 5 Конституции:
"В Республике Казахстан признаются идеологическое и политическое многообразие…".
О каком верховенстве одной религии говорит депутат Жанбыршин, если Конституция предполагает идеологическое разнообразие?
Таким образом, высказывания депутата Едиля Жанбыршина противоречат сразу нескольким статьям Конституции.
Еще раз о светском государстве
- Казахстан, по Конституции, светское государство. Как это понимать?
- Светское государство - это устройство, согласно которому государство отделено от религии: государство не вмешивается в религиозный выбор гражданина, а религия не вклинивается в государственное управление. Это не противопоставление, а разделение сфер. При этом светскость не означает атеизм. Это - религиозная нейтральность в общеобразовательных школах, колледжах, вузах (за исключением образовательных учреждений религиозных объединений) и зданиях государственных организаций. То есть, на территории перечисленных учреждений запрещена как атеистическая, так и религиозная пропаганда. Можно вспомнить также о запрете политической пропаганды.
Мусульман становится больше?..
- В микрорайоне Орбита, где я живу в Алматы, несколько лет назад открыли мечеть, и сейчас по пятницам по улице, где она расположена, не протолкнуться. Можно ли по этому факту судить, что число религиозных людей, а именно мусульман, у нас становится больше?
- Да, я думаю, можно.
- В исламе, как известно, имеются два больших течения - суннизм и шиизм. Однако сегодня все больше проявляют себя в нашей стране представители иных направлений, которые зачастую ведут себя воинственно и толкуют религиозные каноны своеобразно. И как раз из таких людей, как показывает практика, вербуются террористы-смертники. Надо ли пытаться противостоять им?
- Крайние течения есть как среди суннитов, так и среди шиитов, к сожалению. Противостоять им надо как идеологически, так и в рамках Административного и Уголовного кодексов.
- Вопросы религиозного просвещения в светском государстве должны подниматься? Если да, то как?
- В первую очередь я бы сказал: необходимо объективное религиоведческое просвещение без религиозной пропаганды. К сожалению, нередко под масками религиоведов и якобы светских исламоведов скрываются (псевдо)религиозные пропагандисты, нежели научные исследователи. Их деятельность девальвирует ценность религиоведения и исламоведения как научных дисциплин. Много ангажированных "специалистов". Для религиозных проповедников есть свои учебные заведения и специальности, нельзя это все смешивать.