Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен

10:51 16.10.2025

Айгуль Омарова

16.10.2025



О каком верховенстве одной религии говорит депутат Жанбыршин, если Конституция предполагает идеологическое разнообразие?



Совсем недавно, 17–18 сентября, в Астане прошел VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Казалось бы, мероприятие такого высокого уровня, включая дипломатические сверхусилия, которые явно пришлось приложить, чтобы усадить за один стол представителей враждующих в данный момент конфессий, должно было передать всей стране чувство особой религиозной толерантности. Однако непременно находятся медийные персоны, своими неудачными высказываниями буквально перечеркивающие все стремления государства.



