ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 16.10.2025
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
02:05  Причин возникновения пробок на границе Казахстана с Россией. Версии
01:51  Взгляд: Почему Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
11:09 16.10.2025

Выступление директора Департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяны Довгаленко на форуме "Российская энергетическая неделя – 2025" в рамках сессии "Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов" (15 октября 2025 года)

Основные тезисы:

• Африка – это колоссально энергетически богатый континент: третье место в мире по запасам нефти (10%) и газа (8%), второе место в мире по запасам урана (20%) и безусловный лидер в области солнечной энергии (60%).

• На фоне колоссальных богатств мы видим ужасающую энергобедность. Почему? Среди причин – это, прежде всего, нехватка инфраструктуры и тяжелое колониальное наследие, потому что на протяжении долгого исторического периода энергетическая система ориентировалась на вывоз ресурсов, а не на внутреннее развитие континента.

• Подталкивание африканцев к большему использованию возобновляемых источников энергии, навязывание им форсированного зеленого перехода несправедливо, потому что континент от стран Африки южнее Сахары вырабатывает только 4% мировых выбросов. Такой подход не даст возможности континенту провести индустриализацию.

• Проекты региональных и субрегиональных структур по синхронизации работы энергосетей, совместному регулированию спроса и предложения дают ощутимый эффект для населения. Путь для энергетического суверенитета состоит в том, чтобы объединять усилия, преодолевать фрагментацию и решать все эти проблемы сообща.

• Россия является надежным другом и традиционного партнером стран африканского континента. Мы в 60-е и 70-е годы сыграли ключевую роль в деколонизации, достижении странами политического суверенитета. Сейчас, когда мы видим "вторую волну пробуждения Африки", то есть запрос на экономический, энергетический, технологический суверенитет, мы готовы в духе преемственности подставить плечо.

❗️ Мы не претендуем на африканские ресурсы, это надо понимать. Как страна богатая своими ресурсами, у нас нет такой задачи. Мы нацелены на создание потенциала на континенте.



• В нашей Концепции внешней политики прямо записано, что мы будем оказывать содействие становлению в Африке самобытного и влиятельного центра мирового развития, что, разумеется, невозможно без энергетического суверенитета, потому что энергетика – это кровь любой экономики.

• Мы готовы помогать нашим африканским друзьям и в подготовке кадров, и в науке, и в других областях. Мы готовы в духе преемственности готовить специалистов нефтегазовой отрасли, физиков, ядерщиков, инженеров и любые сопутствующие специальности.

Источник - Российская энергетическая неделя
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760602140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты Мажилиса одобрили проект нового закона "О профилактике правонарушений" в первом чтении
- Президентская Концепция "Закон и Порядок": Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по противодействию наркомании
- Состоялось заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
- Цифровизация и политика
- Кадровые перестановки
- Владимир Школьник: наш уран - это вопрос выживания цивилизации
- Фракция "Ак жол" требует неукоснительного исполнения прошлогоднего Указа Президента К.Токаева "О либерализации экономики"
- Казахстан представил политику проактивного экономического роста американским инвесторам в Торговой палате США
- В партии "Ак жол" прошло обсуждение предложений по регулированию деятельности, предусмотренной Законом "О банках и банковской деятельности"
