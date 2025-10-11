Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов

11:09 16.10.2025

Выступление директора Департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяны Довгаленко на форуме "Российская энергетическая неделя – 2025" в рамках сессии "Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов" (15 октября 2025 года)



Основные тезисы:



• Африка – это колоссально энергетически богатый континент: третье место в мире по запасам нефти (10%) и газа (8%), второе место в мире по запасам урана (20%) и безусловный лидер в области солнечной энергии (60%).



• На фоне колоссальных богатств мы видим ужасающую энергобедность. Почему? Среди причин – это, прежде всего, нехватка инфраструктуры и тяжелое колониальное наследие, потому что на протяжении долгого исторического периода энергетическая система ориентировалась на вывоз ресурсов, а не на внутреннее развитие континента.



• Подталкивание африканцев к большему использованию возобновляемых источников энергии, навязывание им форсированного зеленого перехода несправедливо, потому что континент от стран Африки южнее Сахары вырабатывает только 4% мировых выбросов. Такой подход не даст возможности континенту провести индустриализацию.



• Проекты региональных и субрегиональных структур по синхронизации работы энергосетей, совместному регулированию спроса и предложения дают ощутимый эффект для населения. Путь для энергетического суверенитета состоит в том, чтобы объединять усилия, преодолевать фрагментацию и решать все эти проблемы сообща.



• Россия является надежным другом и традиционного партнером стран африканского континента. Мы в 60-е и 70-е годы сыграли ключевую роль в деколонизации, достижении странами политического суверенитета. Сейчас, когда мы видим "вторую волну пробуждения Африки", то есть запрос на экономический, энергетический, технологический суверенитет, мы готовы в духе преемственности подставить плечо.



❗️ Мы не претендуем на африканские ресурсы, это надо понимать. Как страна богатая своими ресурсами, у нас нет такой задачи. Мы нацелены на создание потенциала на континенте.



