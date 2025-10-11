Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов

22:01 16.10.2025

Помощник президента России раскрыл детали разговора Путина и Трампа



- Беседа длилась почти 2,5 часа, была "весьма содержательной, предельно откровенной и доверительной", заявил Ушаков.



- Основное внимание уделили украинскому кризису: Путин дал оценку ситуации и выразил заинтересованность России в мирном политико-дипломатическом урегулировании.



- Путин подчеркнул, что Россия обладает стратегической инициативой, а Киев применяет террористические методы, на которые Москва вынуждена отвечать.



- Трамп неоднократно настаивал на скорейшем установлении мира, отметив, что завершение конфликта откроет колоссальные перспективы для сотрудничества.



- Также обсуждались возможные поставки Украине ракет "Томагавк". Путин предупредил, что они не изменят ход боевых действий, но серьезно навредят российско-американским отношениям.



