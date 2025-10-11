 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
14:04  Балласт за борт! Запад меняет белорусское гуаримбо на венесуэльское
13:23  "Известия": Как надо учиться в школе, чтобы стать успешным бизнесменом
13:14  Путин предложил Рахмону развивать мирный атом, - Виктория Панфилова
Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
22:01 16.10.2025

Помощник президента России раскрыл детали разговора Путина и Трампа

- Беседа длилась почти 2,5 часа, была "весьма содержательной, предельно откровенной и доверительной", заявил Ушаков.

- Основное внимание уделили украинскому кризису: Путин дал оценку ситуации и выразил заинтересованность России в мирном политико-дипломатическом урегулировании.

- Путин подчеркнул, что Россия обладает стратегической инициативой, а Киев применяет террористические методы, на которые Москва вынуждена отвечать.

- Трамп неоднократно настаивал на скорейшем установлении мира, отметив, что завершение конфликта откроет колоссальные перспективы для сотрудничества.

- Также обсуждались возможные поставки Украине ракет "Томагавк". Путин предупредил, что они не изменят ход боевых действий, но серьезно навредят российско-американским отношениям.



- Стороны договорились о подготовке новой встречи - возможное место - Будапешт.

- Контакт назван "весьма полезным", лидеры условились поддерживать связь.



Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа

Выбор Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Венгрии в качестве площадки не случаен - это шикарная издевка над Европой, рассказал Readovka политолог Алексей Мухин.

"Будапешт - это отличный троллинг Европейского Союза. Венгрия - страна ЕС, и такой выбор выглядит эффектно как со стороны Трампа, который ненавидит европейскую бюрократию, так и со стороны Владимира Владимировича", - пояснил эксперт.

По словам Мухина, Будапешт может стать площадкой для новой расстановки сил в Европе.

"Орбан крайне заинтересован в прекращении этой санкционной вакханалии и возвращении Брюсселя к прагматичной политике. А сотрудничество США и России ему сейчас очень кстати", - отметил политолог.



Как Владимир Путин полетит в Венгрию, которая окружена недружественными странами

Встреча президентов США и России может пройти в Будапеште - она уже готовится. Страна практически со всех сторон окружена недружественными для РФ государствами, поэтому полет до Венгрии для Владимира Путина может оказаться непростым, отметил в разговоре с Readovka политолог-американист Кирилл Бенедиктов.

"Воздушное пространство Европы фактически закрыто. Наиболее вероятный маршрут - через Турцию, Средиземноморье, Сербию и далее в Венгрию. Балканский коридор - единственный реальный вариант".

Само же место встречи эксперт объяснил суверенной позицией Венгрии и связями главы восточно-европейской страны Виктора Орбана с Трампом.

"Орбан - из очень немногих европейских лидеров, кто сохраняет объективную позицию. Он близок к Трампу […] Выбор Будапешта - это очень хороший знак для нас и очень плохой знак для Украины", - сказал эксперт.

Завтрашняя встреча Зеленского в Вашингтоне пройдет уже "в новой реальности", отметил эксперт.

"После сегодняшнего разговора практически все домашние заготовки, с которыми Зеленский собирался лететь в Вашингтон, окажутся бессмысленными - их придется переписывать", - добавил он.



Путину хватило одного звонка, чтобы взбудоражить западную прессу - теперь все ждут Будапешт

Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом стали одной из главных тем в западной прессе. Axios отмечает, что разговор примечателен тем, что он состоялся всего за сутки до встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Reuters делает такой же акцент, обращая внимание на расстановку приоритетов в диалоге политиков с президентом США.

О ходе переговоров пишут Sky News, Bloomberg и другие крупные издания. Встреча в Будапеште станет первой европейской поездкой российского лидера с 2021 года. Тогда Владимир Путин был в Женеве, где беседовал с Джо Байденом, занимавшим на тот момент пост главы Белого дома.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760641260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Депутаты Мажилиса одобрили проект нового закона "О профилактике правонарушений" в первом чтении
- Президентская Концепция "Закон и Порядок": Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по противодействию наркомании
- Состоялось заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан
- Цифровизация и политика
- Кадровые перестановки
- Владимир Школьник: наш уран - это вопрос выживания цивилизации
- Фракция "Ак жол" требует неукоснительного исполнения прошлогоднего Указа Президента К.Токаева "О либерализации экономики"
- Казахстан представил политику проактивного экономического роста американским инвесторам в Торговой палате США
- В партии "Ак жол" прошло обсуждение предложений по регулированию деятельности, предусмотренной Законом "О банках и банковской деятельности"
