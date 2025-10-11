|Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
22:01 16.10.2025
Помощник президента России раскрыл детали разговора Путина и Трампа
- Беседа длилась почти 2,5 часа, была "весьма содержательной, предельно откровенной и доверительной", заявил Ушаков.
- Основное внимание уделили украинскому кризису: Путин дал оценку ситуации и выразил заинтересованность России в мирном политико-дипломатическом урегулировании.
- Путин подчеркнул, что Россия обладает стратегической инициативой, а Киев применяет террористические методы, на которые Москва вынуждена отвечать.
- Трамп неоднократно настаивал на скорейшем установлении мира, отметив, что завершение конфликта откроет колоссальные перспективы для сотрудничества.
- Также обсуждались возможные поставки Украине ракет "Томагавк". Путин предупредил, что они не изменят ход боевых действий, но серьезно навредят российско-американским отношениям.
- Стороны договорились о подготовке новой встречи - возможное место - Будапешт.
- Контакт назван "весьма полезным", лидеры условились поддерживать связь.
Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа
Выбор Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Венгрии в качестве площадки не случаен - это шикарная издевка над Европой, рассказал Readovka политолог Алексей Мухин.
"Будапешт - это отличный троллинг Европейского Союза. Венгрия - страна ЕС, и такой выбор выглядит эффектно как со стороны Трампа, который ненавидит европейскую бюрократию, так и со стороны Владимира Владимировича", - пояснил эксперт.
По словам Мухина, Будапешт может стать площадкой для новой расстановки сил в Европе.
"Орбан крайне заинтересован в прекращении этой санкционной вакханалии и возвращении Брюсселя к прагматичной политике. А сотрудничество США и России ему сейчас очень кстати", - отметил политолог.
Как Владимир Путин полетит в Венгрию, которая окружена недружественными странами
Встреча президентов США и России может пройти в Будапеште - она уже готовится. Страна практически со всех сторон окружена недружественными для РФ государствами, поэтому полет до Венгрии для Владимира Путина может оказаться непростым, отметил в разговоре с Readovka политолог-американист Кирилл Бенедиктов.
"Воздушное пространство Европы фактически закрыто. Наиболее вероятный маршрут - через Турцию, Средиземноморье, Сербию и далее в Венгрию. Балканский коридор - единственный реальный вариант".
Само же место встречи эксперт объяснил суверенной позицией Венгрии и связями главы восточно-европейской страны Виктора Орбана с Трампом.
"Орбан - из очень немногих европейских лидеров, кто сохраняет объективную позицию. Он близок к Трампу […] Выбор Будапешта - это очень хороший знак для нас и очень плохой знак для Украины", - сказал эксперт.
Завтрашняя встреча Зеленского в Вашингтоне пройдет уже "в новой реальности", отметил эксперт.
"После сегодняшнего разговора практически все домашние заготовки, с которыми Зеленский собирался лететь в Вашингтон, окажутся бессмысленными - их придется переписывать", - добавил он.
Путину хватило одного звонка, чтобы взбудоражить западную прессу - теперь все ждут Будапешт
Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом стали одной из главных тем в западной прессе. Axios отмечает, что разговор примечателен тем, что он состоялся всего за сутки до встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Reuters делает такой же акцент, обращая внимание на расстановку приоритетов в диалоге политиков с президентом США.
О ходе переговоров пишут Sky News, Bloomberg и другие крупные издания. Встреча в Будапеште станет первой европейской поездкой российского лидера с 2021 года. Тогда Владимир Путин был в Женеве, где беседовал с Джо Байденом, занимавшим на тот момент пост главы Белого дома.