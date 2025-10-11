|ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
00:05 17.10.2025
Андрей Дарий
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 16 октября в разрезе СВО. Русская армия приступает к "разделке" Покровско-Мирноградской агломерации. Украина снова готовится к выборам, которые обещает местный нардеп.
Серпом по Новопавловке
Наши войска взяли село Новопавловка, находящееся в южных предместьях между Покровском и Мирноградом. Это часть решающей фазы операции по рассечению противника в Покровско-Мирноградской (Красноармейско-Димитровской) агломерации и добиванию очагов сопротивления с одновременным охватом и блокадой внешнего периметра агломерации, рассказал Readovka военкор Юрий Котенок.
"С учетом неминуемого освобождения Родинского севернее (на данный момент занято частично) и продвижения ВС РФ от него на юг, следует ожидать замыкания кольца и полного окружения остатков гарнизона противника в Мирнограде с последующей их ликвидацией", – подчеркнул эксперт.
Противник пытался и пытается контратаковать, удерживает русские силы от прорыва в город и, скорее всего, попробует "срезать" потенциальный рассекающий удар. С этой целью наши штурмовики в случае прорыва между двумя городами, вероятно, будут использовать привычную тактику – группы пойдут параллельно по 2-3 человека при поддержке разведывательных и ударных БПЛА.
"Таким образом, Покровск был фактически рассечен на две части (север и юг), что также лишило противника маневра. Сутки назад до восточной окраины города оставалось 1-1,5 км", – отметил военкор.
Положение украинских формирований в этом "мешке" Котенок считает тяжелым. По его словам, очаговое сопротивление уже не может переломить общей картины и ведет к неминуемому поражению ВСУ и оставлению города. Все трассы в Покровск, продолжает военкор, уже частично или полностью находятся под огневым контролем русской армии. При этом противник продолжает упорное сопротивление, опираясь на подземные коммуникации в промзоне Покровска.
"С учетом отсутствия полноценной ротации и адекватного пополнения резервов, оборона участка в Покровске не имеет перспектив и выглядит бессмысленной миссией обреченных", – диагностировал Котенок.
О сроках говорить рано – пока только о тенденциях, а они представляются очевидными. ВСУ, конечно, пытались решить проблему потери двух городов переброской "пожарной команды", но запал их бригад ССО иссяк, а оборона в полуокружении окончательно "сточила" личный состав. Остаткам ВСУ в Покровске и Мирнограде предстоит либо с тяжелыми потерями оставить позиции, либо сдаться в плен. Как отмечает Юрий Котенок, освобождение этого участка позволит выровнять фронт для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. При этом на севере ДНР уже готовятся условия для встречного движения.
Выборам быть
На Украине уже полным ходом идет подготовка к выборам, заявила нардеп Нина Южанина. По ее словам, это подтверждают "цифры проекта государственного бюджета на 2026 год". Она также раскритиковала документ за его неточность и расплывчатость.
Из кандидатов у нас есть, например, Валерий Залужный, который продолжает публично отнекиваться от каких-либо президентских амбиций и "клянется в верности" Владимиру Зеленскому. С его кокетством несогласны западные СМИ – они заверяют, что экс-главком кинул клич по своим знакомым генералам и пригласил их в свой предвыборный штаб. Отдельным прозрачным намеком остается летняя фотосессия Залужного для журнала Vogue в стиле 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Так уж вышло, что именно этот американец до политической карьеры был генералом и командующим союзными силами в Европе во Второй мировой войне.
Другой шумный кандидат – Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В недавнем интервью он заявил, что готов посоревноваться за президентское кресло, если будет уверен в своей безопасности на территории Украины. Как человек, который находится под следствием у себя на родине, Арестович, скорее всего, понимает, что с такими запросами ему остается лишь наблюдать за выборами из-за границы.
Остальные кандидаты – плоть от плоти часть той самой Украины образца 2014 года, с которой Россия вынуждена иметь дело до сих пор. И никто из потенциальных кандидатов, будь то бумажный оппозиционер Дубинский или старая-недобрая Тимошенко, не может на данный момент противопоставить Зеленскому что-либо просто исходя из количества ресурсов – административных, силовых и бюджетных, – которые есть на руках у текущего руководства. Поэтому, если Южанина окажется права, показательные выборы на Украине послужат лишь одной цели – новой легитимации Зеленского и его команды в глазах не только России, но и всего мира.
Вчера, 15 октября, главным событием дня стала подготовка ВСУ к отступлению из Харьковской области.