ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.10.2025
01:30  В Иране открылась станция метро в честь Девы Марии
00:50  Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
Четверг, 16.10.2025
22:01  Будапешт - это троллинг Евросоюза от Путина и Трампа. Детали разговора президентов
15:09  Деловой пацифизм. Немецкий бизнес мешает политикам развязать войну с Россией, - Алексей Белов
11:09  Россия – Африка: к практической реализации энергетических проектов
10:51  Казахстан. Неуместный хайп: за что должен извиниться мажилисмен
03:18  "Восточный фронт" Китая в Европе
02:29  Глупеем ли мы от использования искусственного интеллекта – мнение невролога
02:15  Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ, - Тимофей Бордачев
00:57  Президент РФ предоставил гражданство академику Абдушукуру Назарову (Таджикистан)
00:05  ВСУ готовят масштабное отступление в Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 15 октября
Среда, 15.10.2025
21:26  Опубликован доклад ЕЭК о влиянии экономической интеграции на условия ведения бизнеса в государствах ЕАЭС
13:05  ООН и Трамп: Стремление человечества к миру и процветанию ... иссякло, - Елена Пустовойтова
12:36  ОДКБ проводит в Таджикистане учения "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025"
11:27  ЕАБР: Транзит через страны Центральной Азии вырос на 70% за пять лет
11:25  В Киргизии сменился мэр города Кара-Балта Чуйской области
11:19  Синьхуа: Между Тяньцзинем и Центральной Азией начали курсировать грузовые поезда
03:21  За созданием в Узбекистане АЭС присматривают западные структуры, - Рустам Масалиев
02:30  "Душанбе-Инвест-2025". Рахмон призвал инвесторов вкладываться в энергетику Таджикистана
01:07  МК: как живут калмыки, единственный буддийский народ в Европе
00:24  Комплексный антиглобализм по-китайски, - Виктор Малышев
00:05  Несколько операций ВС РФ начинают складываться в охват всей ДНР – итоговая сводка Readovka за 14 октября
Вторник, 14.10.2025
23:55  RT: Неудобный вопрос представителю Европейской комиссии Пауле Пиньо
23:37  Президент Казахстана поздравил "Лукойл" с 30-летием работы в стране и наградил Алекперова орденом "Барса" I степени
21:46  ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы "ЮКОС" Ходорковского и членов "АКР"
18:01  НГ: Россия и Евросоюз пересеклись в Центральной Азии на энергетическом поле
17:38  Как устроена трудовая миграция граждан Индии в Россию
16:56  Узбекистан. Как комиссия по терминам защищает язык от заимствований, - Шоахмад Муталов
10:44  Известия: Между Афганистаном и Пакистаном разгорается конфликт. Что нужно знать
05:04  UzPost ответила на фейки независимых экономистов о приватизации
03:36  Муджахид: граница Таджикистана и Афганистана в безопасности
03:08  Кыргызский скакун Каракыз стал победителем на скачках в Казахстане в забеге на 27 км (видео)
02:44  "Европа остается Европой, а Узбекистан - Узбекистаном", - Абдулазиз Камилов о диалоге с Западом
02:19  Визит В. Путина в Таджикистан: что изменится в миграционной сфере? - Александр Шустов
00:05  ВС РФ прорубили окно на Золотой Колодезь – итоговая сводка Readovka к исходу 13 октября
Понедельник, 13.10.2025
22:53  За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США?
20:47  Россия усиливает экономическое влияние в Азии, - Анна Волкова
14:37  ФСК: "Развитые страны" превращают Интернет в цифровой концлагерь
13:43  Песни, беркуты и обряды предков: в Восточном Казахстане прошли игры охотников "Шыгыс Салбурыны"
13:28  Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
13:07  Москва, Баку и Тегеран выстраивают бесшовную логистику до Персидского залива
12:51  Центральная Азия ждет от России инвестиционной активности, - Виктория Панфилова
11:58  Eurasian Times: "Новое оружие Путина" сделает беспомощными самые современные системы ПРО
01:02  Сафаев: Проблемы Узбекистана - наследие прошлой политики
00:35  Откуда в Казахстане берется инфляция, - Данияр Ашимбаев
00:05  ВС РФ подходят к Днепропетровской области и окружают Купянск – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.10.2025
23:59  Как турецкие мессенджеры продвигают панисламизм и пантюркизм
20:58  Перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане (видео)
18:55  ИИ-министров в Казахстане не будет
18:45  Туркмения. Президенту Сердару Бердымухамедову присвоено почетное звание Заслуженный архитектор
18:12  Скончался первый министр обороны Узбекистана Рустам Ахмедов
17:24  Комитет госдоходов Казахстана объяснил пробку на границе с Китаем
16:32  ProFinance: Цена на золото может вырасти до 10 000 долларов за унцию всего за три года
14:05  Под песню "Служить России". Какое оружие показали на военном параде в Пхеньяне
13:36  СП: "Зеленый курс" Прибалтики. Латвийские ветряки годятся только для того, чтобы пугать птиц
13:26  НГ: Смогут ли обеспечить безопасность Украины миротворцы ОДКБ
12:21  Казахстанские водители-международники освобождены от новых миграционных ограничений в России
01:35  МК: Иран затеял деноминацию нацвалюты: возьмет ли Москва пример с Тегерана
Суббота, 11.10.2025
21:48  Podrobno.uz: Узбекистан предложил новую архитектуру партнерства на саммите в Душанбе
20:34  Почему бы и нет? - Ташиев о возможности Манаса стать столицей Кыргызстана
ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября
00:05 17.10.2025

Андрей Дарий

СВО

ВС РФ начинают отрезать Мирноград от Покровска – итоговая сводка Readovka за 16 октября

Редакция Readovka собрала самые важные события 16 октября в разрезе СВО. Русская армия приступает к "разделке" Покровско-Мирноградской агломерации. Украина снова готовится к выборам, которые обещает местный нардеп.



Серпом по Новопавловке

Наши войска взяли село Новопавловка, находящееся в южных предместьях между Покровском и Мирноградом. Это часть решающей фазы операции по рассечению противника в Покровско-Мирноградской (Красноармейско-Димитровской) агломерации и добиванию очагов сопротивления с одновременным охватом и блокадой внешнего периметра агломерации, рассказал Readovka военкор Юрий Котенок.

"С учетом неминуемого освобождения Родинского севернее (на данный момент занято частично) и продвижения ВС РФ от него на юг, следует ожидать замыкания кольца и полного окружения остатков гарнизона противника в Мирнограде с последующей их ликвидацией", – подчеркнул эксперт.

Противник пытался и пытается контратаковать, удерживает русские силы от прорыва в город и, скорее всего, попробует "срезать" потенциальный рассекающий удар. С этой целью наши штурмовики в случае прорыва между двумя городами, вероятно, будут использовать привычную тактику – группы пойдут параллельно по 2-3 человека при поддержке разведывательных и ударных БПЛА.

"Таким образом, Покровск был фактически рассечен на две части (север и юг), что также лишило противника маневра. Сутки назад до восточной окраины города оставалось 1-1,5 км", – отметил военкор.

Положение украинских формирований в этом "мешке" Котенок считает тяжелым. По его словам, очаговое сопротивление уже не может переломить общей картины и ведет к неминуемому поражению ВСУ и оставлению города. Все трассы в Покровск, продолжает военкор, уже частично или полностью находятся под огневым контролем русской армии. При этом противник продолжает упорное сопротивление, опираясь на подземные коммуникации в промзоне Покровска.

"С учетом отсутствия полноценной ротации и адекватного пополнения резервов, оборона участка в Покровске не имеет перспектив и выглядит бессмысленной миссией обреченных", – диагностировал Котенок.

О сроках говорить рано – пока только о тенденциях, а они представляются очевидными. ВСУ, конечно, пытались решить проблему потери двух городов переброской "пожарной команды", но запал их бригад ССО иссяк, а оборона в полуокружении окончательно "сточила" личный состав. Остаткам ВСУ в Покровске и Мирнограде предстоит либо с тяжелыми потерями оставить позиции, либо сдаться в плен. Как отмечает Юрий Котенок, освобождение этого участка позволит выровнять фронт для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. При этом на севере ДНР уже готовятся условия для встречного движения.

Выборам быть

На Украине уже полным ходом идет подготовка к выборам, заявила нардеп Нина Южанина. По ее словам, это подтверждают "цифры проекта государственного бюджета на 2026 год". Она также раскритиковала документ за его неточность и расплывчатость.

Из кандидатов у нас есть, например, Валерий Залужный, который продолжает публично отнекиваться от каких-либо президентских амбиций и "клянется в верности" Владимиру Зеленскому. С его кокетством несогласны западные СМИ – они заверяют, что экс-главком кинул клич по своим знакомым генералам и пригласил их в свой предвыборный штаб. Отдельным прозрачным намеком остается летняя фотосессия Залужного для журнала Vogue в стиле 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Так уж вышло, что именно этот американец до политической карьеры был генералом и командующим союзными силами в Европе во Второй мировой войне.

Другой шумный кандидат – Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В недавнем интервью он заявил, что готов посоревноваться за президентское кресло, если будет уверен в своей безопасности на территории Украины. Как человек, который находится под следствием у себя на родине, Арестович, скорее всего, понимает, что с такими запросами ему остается лишь наблюдать за выборами из-за границы.

Остальные кандидаты – плоть от плоти часть той самой Украины образца 2014 года, с которой Россия вынуждена иметь дело до сих пор. И никто из потенциальных кандидатов, будь то бумажный оппозиционер Дубинский или старая-недобрая Тимошенко, не может на данный момент противопоставить Зеленскому что-либо просто исходя из количества ресурсов – административных, силовых и бюджетных, – которые есть на руках у текущего руководства. Поэтому, если Южанина окажется права, показательные выборы на Украине послужат лишь одной цели – новой легитимации Зеленского и его команды в глазах не только России, но и всего мира.

Вчера, 15 октября, главным событием дня стала подготовка ВСУ к отступлению из Харьковской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1760648700


