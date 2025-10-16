Токаев поручил навести порядок в экономических реформах, - Виктория Панфилова

00:50 17.10.2025

Токаев поручил навести порядок в экономических реформах

Стремление к инвестиционной привлекательности Казахстана привело к росту цен



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.10.2025



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 октября поставил задачу скорректировать экономические реформы, сфокусировав их на интересах граждан. Глава государства поручил премьер-министру Олжасу Бектенову в течение 48 часов представить детализированный план мер по оптимизации, который должен включать поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата и оздоровление общей экономической ситуации в стране. При этом президент подчеркнул, что текущие параметры экономической политики соответствуют стратегическим интересам Казахстана. Однако эксперты говорят об обратном: инфляция, цены на бензин и товары растут, а доходы населения снижаются.



Казахстан готовится к реализации амбициозных экономических реформ, направленных на долгосрочный рост и повышение благосостояния граждан. Премьер-министр Олжас Бектенов до конца нынешней недели должен представить главе государства детализированный план, который станет "дорожной картой" дальнейших преобразований. Программа, объявленная президентом Касым-Жомартом Токаевым в конце прошлого года, охватывает ключевые сферы: от модернизации инфраструктуры и развития энергетики до цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.



О привлекательности казахстанской экономики в Вашингтоне рассказывал американским деловым кругам вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин. "Казахстан является привлекательной страной для американского бизнеса. ВВП страны в текущем году превысит 330 млрд долл., что составляет около 60% экономики Центральной Азии. По итогам 2024 года ВВП на душу населения превысил 14 тыс. долл., а по паритету покупательной способности – свыше 44 тыс. долл. Среднесрочная цель – достичь объема ВВП 450 млрд долл. к 2029 году", – подчеркнул Жумангарин.



Государственный долг Казахстана находится на консервативном уровне и составляет всего 22,2% к ВВП, или 61 млрд долл. За последние 20 лет в страну привлечено более 400 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, что в среднем составляет более 20 млрд долл. ежегодно. Министр отметил, что экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост выше 5% уже третий год подряд: 5,1% – в 2023 году, 5% – в 2024-м, 6,3% – за девять месяцев этого года.



Однако эта презентация Казахстана далека от реальности, считают местные эксперты. Не случайно на днях Токаев разбирался с экономическим блоком правительства, где акцентировал внимание на качестве экономического роста и ценовой стабильности.



В целом программа реформ нацелена на диверсификацию экономики, стимулирование предпринимательства, развитие несырьевого сектора и укрепление финансовой стабильности, что, по мнению президента, соответствует долгосрочным стратегическим интересам Казахстана. Как считают эксперты, республика столкнулась с парадоксальной ситуацией: официальный экономический рост составляет почти 7%, при этом инфляция достигла 13%, цены на бензин выросли на 10%, а качественных улучшений не просматривается.



Экономический аналитик Рахимбек Абдрахманов из AlmaU Analytics сравнивает казахстанскую экономику со спринтером, способным выдать впечатляющий рывок, но не демонстрирующим устойчивость на длинной дистанции. Несмотря на прогнозы официального роста в 7%, эксперт указывает на номинальный характер этого роста. По его мнению, внушительные цифры ВВП обусловлены в первую очередь беспрецедентными государственными расходами (27 трлн тенге – около 60 млрд долл. в прошлом году), а не реальным развитием производственных мощностей и ростом производительности труда. По мнению аналитика, необходимость перехода от количественных показателей к качественным преобразованиям продиктована сокращением притока нефтедолларов: цены на нефть снижаются, а отчисления в Национальный фонд за первое полугодие упали на 40% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что прежняя модель роста, основанная на государственных расходах, становится неустойчивой.



"Экономика Казахстана в значительной степени опирается на заемные средства, что ставит под сомнение устойчивость текущего роста. В прошлом году для покрытия дефицита бюджета привлечено 7 трлн тенге (15,5 млрд долл. – беспрецедентная сумма. Кроме того, на обслуживание долга ушло 5,6 трлн тенге (12,44 млрд долл.). Это свидетельствует о том, что рост ВВП происходит не за счет внутренних источников, а за счет заимствований, выплаты по которым становятся все более сложными", – сказал Абдрахманов в интервью местным СМИ.



Нынешняя стратегия, однако, может быть ориентирована на количественные показатели в ущерб качеству. Два года назад Токаев поставил задачу достичь ВВП в 450 млрд долл. к 2029 году. Учитывая, что за два года ВВП уже вырос на треть, приблизившись к 300 млрд долл., цель кажется достижимой. Однако, как отмечают экономисты, такой рост может быть изматывающим – не органичным, а искусственно поддерживаемым, подобно атлету на стероидах, для выполнения поручения президента к определенному сроку.



Этот подход несет в себе серьезные риски, считает Абдрахманов. Если привлеченные средства не будут эффективно инвестированы в проекты, повышающие качество экономики, и растворятся в коррупции, то после 2029 года Казахстану предстоит столкнуться с резким ростом кредитной нагрузки. Будущим правительствам придется искать источники для погашения долгов, что скорее всего приведет к повышению налогов для граждан.



Ситуация может усугубиться с введением с 1 января 2026 года нового Налогового кодекса, который повышает НДС, вводит прогрессивный подоходный налог и "налог на роскошь". Бизнес-сообщество предупреждает о "периоде выживания", указывая на усложнение налоговой системы, рост издержек и удар по микробизнесу. Министерство национальной экономики прогнозирует закрытие около 300 тыс. компаний, называя это "естественной очисткой рынка". На фоне этих тенденций реальные доходы казахстанцев снижаются: более половины работников получают зарплату ниже средней, а половина расходов уходит на продукты.



Политолог Данияр Ашимбаев отметил в своем телеграм-канале, что повышение Национальным банком базовой ставки с 16,5% до 18% в рамках борьбы с инфляцией лишь спровоцирует дальнейший рост цен. Эксперт выделил несколько ключевых причин, по которым ожидаемые результаты могут быть не достигнуты. Во-первых, значительный объем денежных вливаний в экономику. Во-вторых, тарифная политика, которая значительно увеличила издержки по всей экономике. Стремление к инвестиционной привлекательности привело к росту цен на все необходимое для граждан, производство и транспорт. Более того, дорогостоящие проекты в области возобновляемых источников энергии, реализуемые в рамках политики зеленой энергетики, требуют соответствующей отдачи в виде повышения тарифов.



Отдельно эксперт отметил рост энергопотребления, обусловленный развитием криптовалют и активной цифровизацией. Этот рост происходит на фоне уже существующего дефицита генерирующих мощностей, восполняемого импортом дорогой электроэнергии. И наконец, отток инвестиций и увеличение государственного долга дестабилизируют бюджет и платежный баланс, что демонстрирует недостаток финансовой грамотности в управлении.



Ашимбаев отметил, что рост цен привел к падению реальных доходов населения, что вынуждает людей брать больше потребительских кредитов. Правительство, по мнению эксперта, вместо борьбы с причинами (инфляция), фокусируется на следствии (кредитование), при этом повышение базовой ставки Нацбанка само по себе увеличивает издержки и стимулирует рост цен.