01:30 17.10.2025
В Иране открылась станция метро в честь Девы Марии
В Тегеране новую станцию метрополитена украсили христианской символикой и назвали "Hazrat-e Maryam-e Moqaddas", что переводится как "Святая Дева Мария".
Станция находится на 6-й линии тегеранского метрополитена и оформлена в необычном для Ирана стиле – на стенах можно увидеть барельефы, изображающие Богородицу, Господа Иисуса Христа, голубя - символ Святого Духа, виноградные лозы и христианские кресты.
Фотографии Tehran Picture Agency показывают, что художественное оформление выполнено с уважением к христианской традиции – рядом с образом Девы Марии изображены цветы и архитектурные мотивы армянской церкви Святого Саркиса, находящейся неподалеку от станции.
Такое событие стало неожиданным даже для самих жителей страны, ведь в Иране христианство исповедует лишь небольшое армянское и ассирийское меньшинство, а официальной религией является ислам шиитского толка. Тем не менее, власти подчеркивают, что открытие станции под именем Богородицы – знак уважения к христианской общине и символ религиозной терпимости.