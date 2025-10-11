В Иране открылась станция метро в честь Девы Марии

01:30 17.10.2025

В Тегеране новую станцию метрополитена украсили христианской символикой и назвали "Hazrat-e Maryam-e Moqaddas", что переводится как "Святая Дева Мария".



Станция находится на 6-й линии тегеранского метрополитена и оформлена в необычном для Ирана стиле – на стенах можно увидеть барельефы, изображающие Богородицу, Господа Иисуса Христа, голубя - символ Святого Духа, виноградные лозы и христианские кресты.



Фотографии Tehran Picture Agency показывают, что художественное оформление выполнено с уважением к христианской традиции – рядом с образом Девы Марии изображены цветы и архитектурные мотивы армянской церкви Святого Саркиса, находящейся неподалеку от станции.



